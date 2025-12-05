Ataque en Puente Piedra: Balean a pareja de la asesora de la congresista Milagros Jáuregui

Congreso rechaza ataque a pareja de asesora de la parlamentaria Milagros Jáuregui| Panamericana

El jefe de producción de una reconocida ladrillera resultó herido tras un violento ataque a balazos perpetrado por dos individuos armados en motocicleta en la avenida La Libertad, en el distrito limeño de Puente Piedra. El hecho ocurrió minutos antes de las siete de la mañana cuando Jhonny Slim Pérez Ramos se dirigía a su centro de labores y fue interceptado por los atacantes, quienes dispararon al menos diez veces contra su automóvil.

Un vehículo blanco seguía el trayecto de Pérez y se detuvo al iniciarse los disparos. Testigos del área relataron haber escuchado entre siete y ocho detonaciones de arma de fuego en rápida sucesión.

“Ya los vecinos acá más o menos tenemos entendido que cuando sucede eso es porque algo ha pasado. Salimos y vimos al señor todavía consciente, pero con tres impactos de bala, uno en el hombro y dos en la cintura”, relató un residente presente en el lugar.

La rápida reacción del serenazgo de Puente Piedra, apoyado por una ambulancia municipal, permitió trasladar a Johnny Pérez al hospital Carlos Lanfranco La Hoz, donde fue estabilizado antes de ser derivado a una clínica privada. Un equipo de criminalística y representantes del Ministerio Público acudió a la zona para supervisar el inicio de las investigaciones.

Congreso rechaza ataque

De acuerdo con la información del Parlamento, Pérez mantiene una relación con una trabajadora parlamentaria, lo que llevó al Congreso de la República a rechazar públicamente el ataque y expresar su solidaridad con la asesora vinculada a la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo.

No se trata de un incidente aislado. El 10 de noviembre, Carlos Alberto Flores Zegarra, jefe de seguridad de la ladrillera Pirámide, fue asesinado en las inmediaciones de la misma avenida, un hecho que incrementó la preocupación de los residentes ante los reiterados episodios de violencia en este sector.

“Pensé que era un cohete, pero ya los demás sabían que eran balas”, relató una vecina. La policía mantiene activa la investigación a fin de identificar responsabilidades y esclarecer los motivos detrás del ataque armado.

