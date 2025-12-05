Perú

Ataque en Puente Piedra: Balean a pareja de la asesora de la congresista Milagros Jáuregui

Jhonny Slim Pérez Ramos se desempeña como gerente de una conocida ladrillera y fue interceptado por los atacantes. El hombre fue trasladado a una clínica

Congreso rechaza ataque a pareja de asesora de la parlamentaria Milagros Jáuregui

El jefe de producción de una reconocida ladrillera resultó herido tras un violento ataque a balazos perpetrado por dos individuos armados en motocicleta en la avenida La Libertad, en el distrito limeño de Puente Piedra. El hecho ocurrió minutos antes de las siete de la mañana cuando Jhonny Slim Pérez Ramos se dirigía a su centro de labores y fue interceptado por los atacantes, quienes dispararon al menos diez veces contra su automóvil.

Un vehículo blanco seguía el trayecto de Pérez y se detuvo al iniciarse los disparos. Testigos del área relataron haber escuchado entre siete y ocho detonaciones de arma de fuego en rápida sucesión.

“Ya los vecinos acá más o menos tenemos entendido que cuando sucede eso es porque algo ha pasado. Salimos y vimos al señor todavía consciente, pero con tres impactos de bala, uno en el hombro y dos en la cintura”, relató un residente presente en el lugar.

Tiroteo en Puente Piedra deja
Tiroteo en Puente Piedra deja herido a jefe de producción de una ladrillera| Panamericana

La rápida reacción del serenazgo de Puente Piedra, apoyado por una ambulancia municipal, permitió trasladar a Johnny Pérez al hospital Carlos Lanfranco La Hoz, donde fue estabilizado antes de ser derivado a una clínica privada. Un equipo de criminalística y representantes del Ministerio Público acudió a la zona para supervisar el inicio de las investigaciones.

Congreso rechaza ataque

De acuerdo con la información del Parlamento, Pérez mantiene una relación con una trabajadora parlamentaria, lo que llevó al Congreso de la República a rechazar públicamente el ataque y expresar su solidaridad con la asesora vinculada a la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo.

No se trata de un incidente aislado. El 10 de noviembre, Carlos Alberto Flores Zegarra, jefe de seguridad de la ladrillera Pirámide, fue asesinado en las inmediaciones de la misma avenida, un hecho que incrementó la preocupación de los residentes ante los reiterados episodios de violencia en este sector.

Ataque a balazos contra empleado
Ataque a balazos contra empleado de ladrillera conmociona a Puente Piedra| Panamericana

“Pensé que era un cohete, pero ya los demás sabían que eran balas”, relató una vecina. La policía mantiene activa la investigación a fin de identificar responsabilidades y esclarecer los motivos detrás del ataque armado.

Canales de emergencia

La Policía Nacional del Perú (PNP) puede ser contactada de manera inmediata a través del número 105 ante situaciones que incluyan asaltos, robos, violencia urbana o delitos. Su personal está capacitado para atender cualquier llamada de emergencia y brindar apoyo en la contención de incidentes policiales.

El servicio de Bomberos responde por medio de la línea 116 a incendios, accidentes de tránsito, fugas de gas o situaciones que requieran rescate de personas. Sus unidades cuentan con especialistas en manejo de emergencias y equipos de primeros auxilios para actuar rápidamente ante cualquier siniestro.

El Samu (Servicio de Atención Móvil de Urgencia) opera en el número 106, ofreciendo atención médica urgente y ambulancias completamente equipadas. Este canal es fundamental cuando existen emergencias de salud que requieren traslado rápido y atención profesional en el lugar del incidente.

ElMinisterio de la Mujer mantiene activa la línea 100, especialmente dedicada a atender casos de violencia familiar y de género. Un equipo de especialistas ofrece orientación, contención emocional y canaliza la denuncia.

