Se preparaban para la Nochebuena y terminaron en el hospital: la historia de una pareja que recibió un regalo inesperado por Navidad

La sorpresa y la alegría acompañaron a la joven pareja de San Juan de Lurigancho que vivieron el nacimiento de su primogénito durante la festividad.

La noche del 24 de diciembre supuso un giro inesperado para Shiomara Saavedra y Euler Vigo, una joven pareja de Lima que, mientras alistaba la cena de Nochebuena en su domicilio de San Juan de Lurigancho, vio acelerarse los tiempos con la inminencia del parto. A poco de la medianoche, se dirigieron de urgencia al Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), la histórica ex Maternidad de Lima. Allí, a las 00:27 del 25 de diciembre, nació su primer hijo, Santiago, abriendo la Navidad con la llegada de una nueva vida.

El ambiente en la sala de partos reflejaba el nerviosismo y la emoción propios de estos momentos únicos. “Para mí es muy lindo que mi primer bebé haya nacido en Nochebuena. Es una bendición”, afirmó la madre de 22 años, según declaraciones recopiladas por Exitosa.

Shiomara Saavedra y Euler Vigo dieron la bienvenida a su primer hijo, Santiago, en la ex Maternidad de Lima justo después de la medianoche navideña. - Crédito: Minsa / EsSalud

La pareja relató que la llegada de Santiago fue más rápida de lo esperado. Shiomara recordó que los dolores comenzaron mientras se encontraba en casa, preparando la cena familiar. Al intensificarse las contracciones, se trasladaron de inmediato al centro de salud, donde el personal médico intervino oportunamente. “Tuve que venir por emergencia y empecé a dilatar muy rápido”, explicó.

El proceso no estuvo exento de dificultades, pero la madre destacó el acompañamiento recibido. “Fue un poquito complicado, pero gracias a la doctora Lara me ayudó mucho. Fue de mucha ayuda”, comentó, aún conmovida tras el nacimiento.

“Es una bendición”, expresó Shiomara, de 22 años, tras recibir a su hijo en los primeros minutos del 25 de diciembre. - Crédito: Minsa

Euler Vigo, padre primerizo, describió la experiencia como un momento cargado de nervios y expectativa. “Feliz de recibir a mi hijo en Nochebuena”, aseguró a Exitosa, mientras reconocía que ambos deberán afrontar una nueva etapa en sus vidas. La pareja, que reside en San Juan de Lurigancho, indicó que se dedica a trabajos diversos y que la llegada de Santiago representa un incentivo para seguir adelante.

Sobre la elección del nombre, Shiomara Saavedra explicó que optaron por Santiago por su significado especial para la familia. “Para mí es el amor de mi vida”, afirmó. Por su parte, Euler expresó su esperanza para el futuro de su hijo: “Me siento feliz que mi hijo nació sano y espero que algún día sea todo un profesional, ya que yo no pude”.

Durante su visita a la ex Maternidad de Lima, el ministro de Salud felicitó personalmente a Shiomara Saavedra y Euler Vigo por el nacimiento de su hijo Santiago en la madrugada navideña. - Crédito: Minsa

Bebés de Navidad en la Maternidad de Lima y EsSalud

La historia de Shiomara y Euler se replicó en las primeras horas del 25 de diciembre en la Maternidad de Lima, donde varias familias protagonizaron nacimientos especiales. María Fernanda Moreno, de nacionalidad venezolana y también vecina de San Juan de Lurigancho, fue la primera madre en dar a luz en el INMP justo a la medianoche.

“Fue un parto normal, todo estuvo bien. La anestesia ayudó bastante y el acompañamiento de mi esposo fue un gran apoyo”, relató a la Agencia Andina. Ante la pregunta de si su hijo sería “más peruano que el ceviche o más venezolano que la arepa”, respondió entre risas: “¡Más peruano que el ceviche!”.

La venezolana María Fernanda fue la primera madre en dar a luz en Navidad en la Maternidad de Lima. - Crédito: Minsa

La tercera hija de Cledy Santi Condori, originaria de El Agustino, llegó al mundo también a las 00:01, a pesar de que la madre esperaba el parto para otra fecha. La madre describió el acontecimiento como un “verdadero milagro”.

En la Maternidad de Lima también se registró el nacimiento de la tercera hija de Cledy Santi Condori (31). - Crédito: Minsa

De acuerdo con el ministro de Salud, Luis Quiroz, hasta las primeras horas de Navidad ya habían nacido nueve bebés en el INMP, un dato que refleja el constante movimiento en la institución durante esta fecha.

El fenómeno de los nacimientos navideños no se limitó al INMP. En el Hospital Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega, de la red EsSalud, el primer parto de la Navidad 2025 fue el de Alaia, quien nació a las 00:25, pesó 3.250 gramos y llegó en óptimas condiciones de salud. “Recibir a nuestra bebé en Navidad ha sido una bendición, y la atención que nos han brindado nos ha dado tranquilidad y confianza desde el primer momento”, declaró la madre, Chara Rojas Arismendi, junto a su pareja, Gian Franco Tejada León.

La pequeña Alaia nació en el Hospital Negreiros de EsSalud a las 00:25 horas del 25 de diciembre. Crédito: EsSalud

Prácticas de parto humanizado y premiación especial

Tanto en el INMP como en hospitales de EsSalud se promueve el parto humanizado, que fomenta el contacto piel a piel inmediato entre madre e hijo y el inicio temprano de la lactancia materna. Se favorece la presencia y participación del padre u otro acompañante, así como la consejería personalizada sobre el cuidado del recién nacido y la alimentación exclusiva durante los primeros seis meses.

Como en años anteriores, la ex Maternidad de Lima celebró la llegada de Navidad con un reconocimiento simbólico: los tres primeros bebés nacidos el 25 de diciembre recibieron una premiación especial, evocando el nacimiento de Jesús y subrayando el valor de estas fechas para las familias.

Mientras muchas familias celebraban la Nochebuena en sus hogares, los nacimientos en hospitales públicos de Lima, como el de Santiago y Alaia, evidenciaron que la Navidad se vive también en salas de parto, donde la llegada de cada bebé representa una renovada promesa para toda la sociedad peruana.

Autoridades del sector Salud, representantes del Instituto Nacional Materno Perinatal y las tres familias posaron juntos para la fotografía oficial con los recién nacidos. - Crédito: Andina