Nace Alaia en Navidad: Essalud reporta el primer parto del 25 de diciembre

La atención del parto estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario que aplicó protocolos humanizados, asegurando el bienestar de la madre y la recién nacida, e incluyendo el contacto piel a piel y el inicio inmediato de la lactancia materna

Los padres de Alaia, residentes
Los padres de Alaia, residentes de Puente Piedra, expresaron su agradecimiento y satisfacción por la calidad de la atención recibida en uno de los momentos más importantes de sus vidas - Créditos: Essalud.

El Hospital Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega, perteneciente a la Red Prestacional Sabogal del Seguro Social de Salud (Essalud), se convirtió en escenario de esperanza durante la madrugada del 25 de diciembre.

Mientras miles de familias celebraban la Nochebuena, la llegada de Alaia, una niña de 3 kilos 250 gramos, marcó el primer nacimiento registrado por la seguridad social en esta Navidad, llenando de alegría a su entorno y al personal médico del centro.

La pequeña, en óptimas condiciones al momento de su alumbramiento, nació a las 00:25 horas, convirtiéndose en el símbolo de una jornada especial en el hospital limeño. Sus padres, Chara Rojas Arismendi y Gian Franco Tejada León, residentes de Puente Piedra, no ocultaron su emoción y agradecimiento al equipo de salud.

“Estamos muy agradecidos con todo el personal de salud que nos acompañó en este momento tan especial. Recibir a nuestra bebé en Navidad ha sido una bendición, y la atención que nos han brindado nos ha dado tranquilidad y confianza desde el primer momento”, expresó la madre, reflejando la satisfacción de la familia por la atención recibida.

El nacimiento de Alaia en
El nacimiento de Alaia en el Hospital Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega, a las 00:25 del 25 de diciembre, se convirtió en el primer parto registrado por Essalud en la Navidad 2025 y en un símbolo de esperanza para su familia y el personal médico - Créditos: Essalud.

El nacimiento de Alaia se produjo en condiciones seguras, gracias a la participación de un equipo multidisciplinario conformado por médicos, obstetras y personal de enfermería. El personal aplicó protocolos de atención humanizada en todo momento, garantizando un ambiente de respeto y bienestar tanto para la madre como para la recién nacida. Tras el parto, la bebé fue colocada en contacto piel a piel con su madre, fortaleciendo el vínculo temprano y facilitando la lactancia materna desde los primeros minutos de vida.

La celebración de una nueva vida en medio de las fiestas navideñas pone de relieve el compromiso renovado del sector salud con sus asegurados. El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, destacó la importancia de atender a madres y recién nacidos con profesionalismo durante jornadas festivas.

“En fechas tan significativas como la Navidad, cada nacimiento reafirma nuestro compromiso de cuidar la vida desde su primer instante, con una atención digna, cercana y de calidad para nuestras madres y recién nacidos”, afirmó el directivo.

El nacimiento de Alaia en
El nacimiento de Alaia en pleno feriado navideño destaca la misión de EsSalud de proteger y acompañar a las familias peruanas desde el primer instante de vida, reforzando el compromiso institucional en fechas de alta demanda y significado especial - Créditos: Essalud.

De acuerdo con Essalud, la alerta amarilla implementada durante estas fechas en todos sus establecimientos garantiza que el personal asistencial permanezca en alerta permanente. El objetivo es ofrecer partos seguros y atención médica especializada, sin interrupciones en los servicios materno-neonatales, incluso durante jornadas de alta demanda como la Navidad.

Además de la atención clínica, las madres reciben consejería sobre lactancia, cuidados del recién nacido y señales de alerta, para asegurar una transición segura al hogar y promover un desarrollo saludable para los nuevos integrantes de la familia.

El nacimiento de Alaia en la madrugada navideña resalta que, mientras la ciudad celebra en calles y hogares, también existen historias de esperanza y nuevos comienzos en las salas de parto. EsSalud reafirma así su misión de proteger y acompañar a las familias peruanas desde el primer instante de vida, renovando su compromiso en cada nacimiento, especialmente en fechas cargadas de significado y unión.

