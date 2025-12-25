Perú

¿No sabes qué hacer hoy jueves 25 de diciembre? Estas son los lugares ideales para salir y disfrutar en familia

Este 25 de diciembre, Lima ofrece una amplia variedad de actividades en zoológicos, parques y centros comerciales abiertos, permitiendo a las familias celebrar la Navidad con espectáculos, talleres y opciones de entretenimiento para todos los gustos

Guardar
Espectáculo de luces y drones
Espectáculo de luces y drones transformará el Parque de las Aguas.

Este 25 de diciembre, Lima se llena de opciones para quienes buscan celebrar la Navidad fuera de casa. Desde zoológicos y parques emblemáticos hasta centros comerciales con horarios especiales, la capital peruana ofrece una variedad de actividades para todas las edades, con propuestas inclusivas y promociones que invitan a disfrutar en familia.

Diversión y aprendizaje en los zoológicos de Lima

Los zoológicos de San Miguel y Huachipa, ambos parte del Parque de las Leyendas, abren sus puertas este 25 de diciembre con una programación diseñada para fomentar la integración y la educación ambiental. Los visitantes pueden recorrer ambientes que recrean la biodiversidad peruana —costa, sierra, selva e internacional— y participar en actividades como shows en vivo, talleres de interacción con animales, recorridos guiados, concursos y juegos para niños.

Durante diciembre, los menores de entre tres y 12 años acceden a un 50 % de descuento en la entrada, una promoción que puede aprovecharse tanto en taquillas como en la web y la app del parque. Además, el parque mantiene su política de ingreso gratuito para personas con discapacidad (acompañadas de un asistente acreditado), guías oficiales y veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional, quienes solo deben presentar la documentación requerida.

La agenda navideña incluye talleres de decoración, espectáculos culturales y la posibilidad de tomarse fotos junto a nacimientos vivientes y animales emblemáticos. Todo, bajo estrictos protocolos de bioseguridad y con atención reforzada en boletería para agilizar el acceso ante la alta afluencia de público.

Magia y luces en el Circuito Mágico del Agua

Otra opción destacada en Lima es la Villa Mágica Navideña del Circuito Mágico del Agua, que hoy abre sus puertas de 15:00 a 22:00. Con una entrada general de S/ 5 y un pago adicional de S/ 5 para acceder a la zona temática, la villa ofrece un mundo de fantasía hasta el seis de enero. El recorrido incluye un túnel de luces de 69 metros, la casa de Papá Noel, la casa de la galleta de jengibre y diferentes presentaciones en vivo, como el Betsy Party Show.

La experiencia es ideal para familias y especialmente atractiva para los niños, que pueden fotografiarse con Papá Noel y llevarse recuerdos impresos de la jornada. El ambiente festivo, la iluminación y la música convierten este espacio en uno de los favoritos de la capital durante las fiestas.

Circuito Mágico del Agua realizará
Circuito Mágico del Agua realizará encendido del árbol navideño interactivo.

Tradiciones y actividades gratuitas en parques

En Surco, la alameda Monte Umbroso se ilumina con la participación de los vecinos, quienes decoran sus casas y jardines desde hace tres décadas. El municipio organiza concursos de decoración y el Parque de la Amistad ofrece fotos gratuitas con Papá Noel de 14:00 a 20:00 hasta el seis de enero, además de shows de luces diarios y zonas de juego para los más pequeños.

En Pueblo Libre, el parque 3 de Octubre se transforma en un espacio temático con casitas decoradas de Mickey Mouse, el Grinch y animales. Un guía caracterizado acompaña el recorrido los domingos por la noche. Los niños pueden participar en sorteos dejando cartas en el buzón de Santa, con premios como bicicletas y juguetes.

Estas iniciativas, impulsadas por municipios y organizaciones vecinales, fortalecen el sentido de comunidad y el espíritu navideño, invitando a grandes y chicos a compartir en espacios públicos.

La comuna indicó que desde
La comuna indicó que desde el domingo 1 de enero se realizarán trabajos de mantenimiento.

Centros comerciales abiertos: compras y entretenimiento para todos

A diferencia de algunos malls que cierran en Navidad, la mayoría de los centros comerciales de Lima permanecen abiertos este 25 de diciembre, ofreciendo alternativas de compras, gastronomía y entretenimiento. Jockey PlazaReal Plaza SalaverryMall AventuraOpen Plaza y La Rambla atienden parcialmente, con sus patios de comida, cines, áreas de juegos infantiles y algunas tiendas operativas desde el mediodía hasta la noche.

Estos espacios son ideales para quienes buscan relajarse después de la cena navideña, disfrutar de estrenos cinematográficos, compartir un café o aprovechar las promociones de temporada. Los patios de comida suelen ser los puntos más concurridos, y los cines presentan una cartelera especial para toda la familia.

Algunas tiendas por departamento y supermercados dentro de los malls también abren en horario reducido, permitiendo compras de último momento o paseos familiares en ambientes climatizados y seguros.

Dos jóvenes capturan la magia
Dos jóvenes capturan la magia de la temporada frente a un árbol de Navidad decorado con bastones de caramelo y adornos gigantes en un centro comercial.

Lo que viene: verano y vacaciones en Lima

De cara a enero y las vacaciones escolares, el Parque de las Leyendas inicia el programa “Aventura de Verano 2026”, con talleres vivenciales, rutas temáticas y actividades para niños y adolescentes de cinco a 15 años. Estas propuestas refuerzan la apuesta de los espacios públicos por la inclusión y el acceso igualitario a experiencias recreativas, educativas y culturales.

En resumen, Lima ofrece este 25 de diciembre un abanico de alternativas para todas las familias y estilos de vida. Desde la naturaleza y la cultura, pasando por la fantasía navideña y el entretenimiento comercial, la ciudad invita a disfrutar de una jornada festiva fuera del hogar, celebrando juntos la diversidad y el espíritu de la Navidad.

Temas Relacionados

25 de diciembreNavidad en PerúNavidadNavidad 2025peru-noticias

Más Noticias

Uso de plaguicidas en frutas y verduras: mitos y realidades

¿Qué son realmente estos insumos y por qué han sido utilizados durante tanto tiempo en la agricultura?

Uso de plaguicidas en frutas

Nace Alaia en Navidad: Essalud reporta el primer parto del 25 de diciembre

La atención del parto estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario que aplicó protocolos humanizados, asegurando el bienestar de la madre y la recién nacida, e incluyendo el contacto piel a piel y el inicio inmediato de la lactancia materna

Nace Alaia en Navidad: Essalud

Julio Velarde viajará en clase económica en 2026: BCRP aprobó ocho medidas de austeridad

La cabeza máxima del Banco Central de Reserva (BCRP) firmó una serie de medidas disminuir el gasto de dinero de la entidad

Julio Velarde viajará en clase

General Arriola refuerza vigilancia de la Embajada de México para evitar un posible escape de Betssy Chávez

El número de agentes de la PNP a las afueras de la sede diplomática mexicana se ha triplicado en solo unos días, según el general PNP Óscar Arriola

General Arriola refuerza vigilancia de

Nochebuena en Lima: varios detenidos en Mesa Redonda, inspecciones y decomiso de productos pirotécnicos ilegales

Las autoridades incautaron cientos de unidades de productos peligrosos, entre ellos chispitas mariposa, paracaídas, artefactos amelita y lluvia de plata, artículos que suelen ocultarse entre mercancía inofensiva y representan alto riesgo de accidentes

Nochebuena en Lima: varios detenidos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

General Arriola refuerza vigilancia de

General Arriola refuerza vigilancia de la Embajada de México para evitar un posible escape de Betssy Chávez

Navidad 2025: El Gobierno de José Jerí pide unidad a los peruanos en mensaje por Nochebuena

JNE informa que 36 fórmulas presidenciales y más de 1.700 listas de candidatos fueron inscritas para las elecciones 2026

Cancillería de Perú reconoce triunfo de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras: “Esperamos trabajar conjuntamente”

Betssy Chávez renuncia al partido Todo con el Pueblo, vinculado a Pedro Castillo: “Coherencia y valores democráticos”

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán celebró Navidad sin

Jefferson Farfán celebró Navidad sin sus hijos, pero acompañado de Xiomy Kanashiro

Nelly Rossinelli y su receta viral de pavo navideño: los mejores memes y reacciones en redes sociales

Atina y Bacanos anuncian el lanzamiento de “Eres mi vida”, una esperada fusión de pop urbano y sabor latino

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

ElZeein: así fue cómo se convirtió en el streamer más seguido del Perú

DEPORTES

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025

Jaime de la Pava, anunciado como nuevo entrenador del Sport Boys a puertas del centenario institucional

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario

Alexis Arias, a un paso de irse de Melgar: el ‘Chaka’ orillado a abandonar el club insignia de Arequipa por medida de Juan Reynoso

FC Cajamarca anuncia a sus dos primeros refuerzos para afrontar su experiencia inicial en la Liga 1