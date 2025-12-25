Navidad en el Parque de las Leyendas: precio de entradas y actividades en los zoológicos de San Miguel y Huachipa

En este jueves 25 de diciembre, los zoológicos de San Miguel y Huachipa abren sus puertas con una agenda especial para celebrar la Navidad en familia. Ambos recintos, que forman parte del emblemático Parque de las Leyendas, ofrecen hoy actividades lúdicas, educativas y recreativas, pensadas para grandes y chicos, en un entorno que promueve la biodiversidad y el respeto por la naturaleza.

Desde las primeras horas del día, los visitantes pueden recorrer los ambientes que recrean la flora y fauna de la costa, sierra, selva y zona internacional. Se han programado shows en vivo, talleres de interacción con animales, recorridos guiados y espacios de juegos para los más pequeños. Además, durante la jornada, las familias podrán participar en concursos, presentaciones musicales y actividades de temática navideña, como la tradicional visita a los nacimientos vivientes y la exposición de animales emblemáticos.

Actividades de hoy en el Parque de las Leyendas de San Miguel y Huachipa

El acceso a ambas sedes se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad y con todas las medidas de bioseguridad vigentes, garantizando así una experiencia segura y agradable para todos los asistentes. Los organizadores han reforzado la atención en boletería y zonas de ingreso para agilizar el flujo de público durante esta fecha de alta concurrencia.

Tarifas de ingreso para hoy, jueves 25 de diciembre

El precio de las entradas para este jueves 25 de diciembre es el siguiente:

Adultos : S/ 15

Niños de 3 a 12 años, estudiantes universitarios y adultos mayores : S/ 8

Niños menores de 3 años: ingreso gratuito Las entradas pueden adquirirse tanto en la taquilla de cada sede como en la web oficial del Parque de las Leyendas, facilitando el acceso a quienes prefieren planificar su visita con anticipación.

Además, personas con discapacidad, guías oficiales y veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional pueden ingresar de manera gratuita presentando la documentación correspondiente, en línea con las políticas de inclusión y participación ciudadana que impulsa el parque.

El Parque de las Leyendas es el segundo lugar en Perú en obtener esta certificación internacional después de Machu Picchu - Canal N

Descuentos hasta el 31 de diciembre

Durante todo diciembre, el Parque de las Leyendas en San Miguel y Huachipa ha desplegado una variada gama de actividades estacionales. Los más pequeños disfrutan de talleres de fabricación de decoraciones y manualidades navideñas, funciones de nacimientos vivientes y la posibilidad de participar en el tradicional Concierto de Navidad de la Orquesta Filarmónica, que se llevó a cabo el ocho de diciembre a las 15:30.

Las familias también han podido recorrer exposiciones, muestras culturales y espectáculos en vivo, pensados para fortalecer el sentido de pertenencia y el vínculo con el patrimonio natural y cultural del Perú. Además, hasta el 31 de diciembre, los niños de tres a 12 años acceden accedido a un descuento del 50 % en las entradas, promoción válida tanto presencialmente como en la web y la aplicación del parque.

Este zoológico del Parque de las Leyendas reúne diversas especies que muestran la riqueza y diversidad de la fauna del Perú. (Crédito: Parque de las Leyendas)

Precio de las entradas para enero

De cara a enero, el Parque de las Leyendas mantiene una oferta atractiva para quienes buscan actividades de verano. El programa “Aventura de Verano 2026” está dirigido a niños y adolescentes de cinco a 15 años e incluye talleres vivenciales, rutas temáticas y actividades interactivas durante enero y febrero.

Inscripción mensual : S/ 450

Ciclo completo de dos meses : S/ 970

Sesión individual: S/ 50 El calendario contempla 22 encuentros en San Miguel, organizados por edades (‘Zoo Kids’, ‘Exploradores’, ‘Biodiversos’), y siete sesiones en Huachipa para los más pequeños.

Parque de Las Leyendas: madres podrán celebrar su día en el zoológico| Andina

Tarifas de ingreso para el 2026

El Parque de las Leyendas ha anunciado nuevas condiciones de acceso para el año 2026, enfocadas en fortalecer la inclusión y la participación ciudadana.

Ingreso gratuito durante todo el año para personas con discapacidad (acompañadas de un asistente con carné de Conadis), guías oficiales acreditados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo o autoridades regionales, y veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional, quienes deberán presentar la documentación correspondiente.

El acceso sin costo será permanente, sin restricciones de calendario ni horario, y permitirá a los beneficiarios participar en talleres, recorridos y festividades de temporada.

El Parque de las Leyendas continúa celebrando su 61º aniversario con actividades especiales programadas para 29 y 30 de marzo.

Estas iniciativas reflejan el compromiso del Parque de las Leyendas con la democratización y el acceso inclusivo a experiencias culturales y educativas, incentivando la visita de familias, estudiantes y turistas nacionales e internacionales. Con una agenda activa y precios accesibles, los zoológicos de San Miguel y Huachipa se consolidan como espacios preferidos para disfrutar y aprender en comunidad durante la temporada navideña y todo el año.