Navidad Negra en Perú: qué es, dónde se celebra y por qué es importante en esta ciudad del sur del país

En El Carmen y Chincha, la Navidad Negra brilla con procesiones emocionantes y danzas de raíces africanas, rindiendo homenaje al Niño Negro en una experiencia única en la costa sur de Perú. (Andina)

La Navidad no se vive de la misma manera en todos los rincones del Perú. Mientras en muchas ciudades predominan los nacimientos, los villancicos clásicos y las cenas familiares, en una parte del sur peruano diciembre adquiere un ritmo distinto, marcado por el zapateo, los cantos colectivos y una profunda carga simbólica. Se trata de la Navidad Negra, una celebración que combina fe, memoria histórica y expresiones culturales de raíz afroandina, y que cada año convoca a comunidades enteras.

Esta festividad, poco conocida fuera de su zona de influencia, se desarrolla principalmente en localidades como Chincha, El Carmen, Pisco, Cañete e Ica, donde la llegada de la Navidad se expresa a través de danzas tradicionales como el Hatajo de Negritos y Las Pallitas. Más que un evento puntual, la Navidad Negra es un proceso que se extiende desde finales de diciembre hasta los primeros días de enero y que ocupa un lugar central en el calendario cultural y religioso de estas ciudades del sur del país.

¿Qué es la Navidad Negra y cuál es su origen cultural?

Cada año, en el sur del Perú, la Navidad Negra revive con la danza del Hatajo de Negritos y las Pallas, reflejando la historia y las costumbres afroperuanas a través de vibrantes celebraciones. (EnPerú.org)

La Navidad Negra es una manifestación cultural que surge del sincretismo entre las tradiciones religiosas católicas y las prácticas culturales de las comunidades afrodescendientes asentadas en la costa sur desde la época colonial. Su eje central es la adoración al Niño Jesús, pero esta se expresa mediante cantos, danzas y rituales que incorporan elementos musicales y corporales transmitidos por generaciones.

El origen de esta celebración se vincula con la presencia de población afrodescendiente en los valles de Chincha y el llamado sur chico. Durante el periodo colonial, estas comunidades adaptaron sus expresiones musicales y festivas al calendario cristiano, integrando ritmos africanos, influencias europeas y aportes andinos. Con el tiempo, estas prácticas se consolidaron como parte de las celebraciones navideñas locales, dando lugar a una tradición propia que se mantiene vigente hasta hoy.

Uno de los componentes más representativos es el Hatajo de Negritos, una danza ejecutada principalmente por varones —aunque en años recientes también participan mujeres— que combina zapateo, canto y acompañamiento musical con violín y campanillas. Los danzantes visten de blanco, con cascabeles en las piernas y camisas floreadas, y recorren calles, plazas y nacimientos como parte del ritual.

A esta expresión se suma Las Pallitas, interpretada por mujeres que entonan cantos devocionales y realizan coreografías suaves, vestidas con trajes de colores claros y velos. Ambas danzas forman un conjunto ritual que ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, lo que resalta su valor histórico y cultural dentro y fuera del país.

¿Dónde y cuándo se celebra la Navidad Negra en el sur del país?

El sur del Perú celebra la Navidad Negra, una tradición con profunda raíz afroperuana y católica. Danzas como el Hatajo de Negritos y las Pallas destacan como Patrimonio Cultural de la Humanidad. (Andina)

La Navidad Negra se celebra principalmente en ciudades y distritos del sur peruano con fuerte presencia afrodescendiente. Chincha y, en particular, el distrito de El Carmen, son considerados el corazón de esta tradición, aunque también se desarrollan celebraciones similares en Pisco, Cañete e Ica. En estas localidades, la festividad forma parte de la identidad cultural y convoca tanto a residentes como a visitantes.

El calendario de la Navidad Negra comienza oficialmente el 24 de diciembre, coincidiendo con la Nochebuena, y se extiende hasta el 6 de enero, fecha conocida como la Bajada de Reyes. Durante este periodo, las cuadrillas de danzantes recorren barrios, iglesias y nacimientos familiares, ejecutando los cantos y bailes tradicionales como acto de devoción y celebración colectiva.

Los preparativos, sin embargo, empiezan mucho antes. Desde finales de noviembre, los grupos ensayan bajo la guía del llamado Caporal Primero, quien dirige al hatajo y coordina la participación de los danzantes. Cada cuadrilla suele estar integrada por doce miembros, y la confección del vestuario, los ensayos musicales y la organización comunitaria forman parte esencial del proceso.

La participación no se limita a los bailarines. Familias enteras colaboran en la logística, en la preparación de espacios y en el acompañamiento de las procesiones festivas. En muchos casos, los danzantes buscan padrinos que apoyen con la vestimenta tradicional, reforzando los lazos comunitarios que sostienen la celebración año tras año.

En ciudades como Chincha, la Navidad Negra se ha convertido además en un referente cultural que atrae interés académico, turístico y mediático. Investigadores, gestores culturales y visitantes se acercan para conocer de cerca una tradición que articula religiosidad, memoria histórica y expresión artística, y que sigue vigente como parte fundamental del patrimonio cultural del sur del país.

A través del zapateo, el canto colectivo y la devoción al Niño Jesús, la Navidad Negra continúa marcando el pulso de diciembre en estas ciudades, manteniendo viva una herencia que se transmite de generación en generación y que ocupa un lugar singular dentro de las celebraciones navideñas en el Perú.