Navidad en Perú EN VIVO: a qué hora llega Papa Noel, tráfico en Lima, cena navideña y últimas noticias de hoy 24 de diciembre

Diciembre convierte a Lima y Callao en una ciudad al límite. A pocas horas de la Navidad, el tráfico vehicular alcanza uno de sus picos más altos del año, afectando la movilidad, la seguridad vial y la economía de millones de ciudadanos. Compras de última hora, viajes interprovinciales, alta demanda del transporte público y un sistema vial sobrecargado confluyen en un escenario que se repite cada fin de año. Además, miles de amas de casa se concentran en dar la mejor cena navideña donde el pavo es el protagonista de esta noche.
Así se vive en Perú las horas previas a la Nochebuena y Navidad.
En la antesala de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una advertencia pública sobre los riesgos de consumir alcohol mientras se siguen tratamientos con medicamentos. A través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), la entidad señaló que esta combinación puede aumentar los efectos adversos, anular la efectividad de los tratamientos y poner en peligro la vida de las personas, especialmente durante las fiestas de fin de año.
A lo largo de los últimos días, la familia real británica ha iniciado los preparativos para el tradicional almuerzo de Navidad, una cita que cada año congrega a numerosos miembros del clan Windsor en la residencia de Sandringham, situada en el condado de Norfolk. Bajo la invitación del rey Carlos III, la mesa se llena de exquisitas elaboraciones propias de estas fechas tan señaladas.
Miles de familias acuden a los mercados de Lima y Callao para realizar sus compras de última hora para la cena de Navidad y tener su ‘guardadito’ para el feriado del 25 de diciembre, ya que los supermercados no atenderán.
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló qué alimentos son más populares en la mesa navideña peruana. Además, de cuántos kilos de pavo, arroz, pollo y panetón se consumen y cuáles son los preferidos para la Nochebuena.
Máxima seguridad en Navidad. El ministro del Interior sostuvo que están en constante alerta y desplegarán a efectivos de la PNP a los principales puntos de Lima para dar seguridad y vigilancia a los vecinos.
A horas de celebrarse la Navidad, delincuentes asaltan a cambista en Gamarra
La Navidad es un momento del año en el que los sentimientos afloran con más fuerza y las palabras cobran un significado especial. Entre balances, recuerdos y deseos para lo que viene, dedicarle un mensaje a la persona que amas se convierte en una forma íntima de agradecer, de reafirmar el vínculo y de celebrar el camino compartido.
El éxito del pavo de Navidad empieza mucho antes de sazonar, hornear o decorar la mesa. La forma en que descongelas y manipulas el pavo determina su seguridad y sabor. Por eso, seleccionar los métodos correctos es esencial para evitar problemas de salud y disfrutar una cena deliciosa junto a la familia.
A medida que se acerca la Nochebuena, la puerta de llegadas internacionales del Jorge Chávez se convierte en un escenario vibrante donde confluyen sentimientos de espera, nervios y felicidad. Desde las primeras horas del día, decenas de personas ocupan los pasillos con globos, flores y pancartas hechas a mano, listas para recibir a sus seres queridos. El bullicio se mezcla con la música navideña, mientras reporteros y cámaras captan la emoción de cada reencuentro.