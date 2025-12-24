Navidad en Perú EN VIVO: a qué hora llega Papa Noel, tráfico en Lima, cena navideña y últimas noticias de hoy 24 de diciembre

Diciembre convierte a Lima y Callao en una ciudad al límite. A pocas horas de la Navidad, el tráfico vehicular alcanza uno de sus picos más altos del año, afectando la movilidad, la seguridad vial y la economía de millones de ciudadanos. Compras de última hora, viajes interprovinciales, alta demanda del transporte público y un sistema vial sobrecargado confluyen en un escenario que se repite cada fin de año. Además, miles de amas de casa se concentran en dar la mejor cena navideña donde el pavo es el protagonista de esta noche.

Así se vive en Perú las horas previas a la Nochebuena y Navidad.