Navidad en Perú EN VIVO: a qué hora llega Papa Noel, tráfico en Lima, cena navideña y últimas noticias de hoy 24 de diciembre

Las avenidas cercanas a centros comerciales y supermercados lucen abarrotados de personas y taxis, mientras que en Mesa Redonda, Mercado Central y Gamarra miles hacen sus compras de última hora. Esta situación complica el paso de los vehículos ocasionándose un verdadero colapso y caos

Diciembre convierte a Lima y Callao en una ciudad al límite. A pocas horas de la Navidad, el tráfico vehicular alcanza uno de sus picos más altos del año, afectando la movilidad, la seguridad vial y la economía de millones de ciudadanos. Compras de última hora, viajes interprovinciales, alta demanda del transporte público y un sistema vial sobrecargado confluyen en un escenario que se repite cada fin de año. Además, miles de amas de casa se concentran en dar la mejor cena navideña donde el pavo es el protagonista de esta noche.

Así se vive en Perú las horas previas a la Nochebuena y Navidad.

    18:44 hsHoy

    Minsa advierte sobre el peligro de combinar alcohol y medicamentos en Navidad y Año Nuevo

    Durante las celebraciones, las autoridades instan a adoptar conductas responsables y alternativas seguras para proteger el bienestar personal

    El alcohol incrementa los efectos secundarios de los antidepresivos en el sistema nervioso, como mareo o vértigos; - Minsa

    En la antesala de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una advertencia pública sobre los riesgos de consumir alcohol mientras se siguen tratamientos con medicamentos. A través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), la entidad señaló que esta combinación puede aumentar los efectos adversos, anular la efectividad de los tratamientos y poner en peligro la vida de las personas, especialmente durante las fiestas de fin de año.

    18:39 hsHoy

    El menú de Navidad de la familia real británica: vino con moderación para evitar la embriaguez y el tradicional pavo relleno

    Antes del almuerzo, la familia tiene la costumbre de hacer un desayuno especial que es diferente para hombres y mujeres

    La familia real británica, en una fotografía de archivo (Europa Press)

    A lo largo de los últimos días, la familia real británica ha iniciado los preparativos para el tradicional almuerzo de Navidad, una cita que cada año congrega a numerosos miembros del clan Windsor en la residencia de Sandringham, situada en el condado de Norfolk. Bajo la invitación del rey Carlos III, la mesa se llena de exquisitas elaboraciones propias de estas fechas tan señaladas.

    18:20 hsHoy

    Así va el recorrido de Papa Noel por el mundo:

    https://santatracker.google.com/intl/es/

    Papa Noel pasa por India.
    18:13 hsHoy

    Miles de familias acuden a los mercados de Lima y Callao para realizar sus compras de última hora para la cena de Navidad y tener su ‘guardadito’ para el feriado del 25 de diciembre, ya que los supermercados no atenderán.

    Las familias hacen sus compras para la cena de Navidad (Créditos: Canal N)
    18:12 hsHoy

    Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló qué alimentos son más populares en la mesa navideña peruana. Además, de cuántos kilos de pavo, arroz, pollo y panetón se consumen y cuáles son los preferidos para la Nochebuena.

    Un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revela las cifras de consumo de los alimentos más populares en la mesa navideña peruana. Descubre cuántos kilos de pavo, arroz, pollo y panetón se consumen y cuáles son los preferidos para la Nochebuena. - Canal N
    18:12 hsHoy

    Máxima seguridad en Navidad. El ministro del Interior sostuvo que están en constante alerta y desplegarán a efectivos de la PNP a los principales puntos de Lima para dar seguridad y vigilancia a los vecinos.

    Seguridad ciudadana: Gobierno promete plan nacional mientras crecen las críticas al estado de emergencia
    18:12 hsHoy

    A horas de celebrarse la Navidad, delincuentes asaltan a cambista en Gamarra

    Delincuentes se llevaron 200 mil soles | Video: América Noticias
    18:11 hsHoy

    100 frases de Navidad para enviar a tu pareja: románticos, divertidos y profundos

    Ideas románticas, divertidas y profundas para expresar lo que sientes en Navidad y dedicarle a tu pareja un mensaje especial que acompañe estas fiestas

    Los mensajes románticos de Navidad
    Los mensajes románticos de Navidad refuerzan el vínculo de pareja y celebran el amor compartido en estas fiestas. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

    La Navidad es un momento del año en el que los sentimientos afloran con más fuerza y las palabras cobran un significado especial. Entre balances, recuerdos y deseos para lo que viene, dedicarle un mensaje a la persona que amas se convierte en una forma íntima de agradecer, de reafirmar el vínculo y de celebrar el camino compartido.

    18:08 hsHoy

    Así se prepara un pavo de Navidad perfecto: paso a paso para cocinarlo sin riesgos

    Una correcta descongelación y una cocción segura garantizan alimentos aptos para el consumo, evitando posibles riesgos asociados a prácticas inadecuadas durante la elaboración tradicional para la cena de fin de año en los hogares

    Una mesa elegantemente decorada con motivos navideños exhibe una cena festiva tradicional, con pavo asado, puré de papas, panecillos, vegetales, pastel de frutas y galletas decoradas. El ambiente cálido y acogedor, acompañado de un árbol de Navidad iluminado, resalta el espíritu de unión y celebración característico de estas fechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

    El éxito del pavo de Navidad empieza mucho antes de sazonar, hornear o decorar la mesa. La forma en que descongelas y manipulas el pavo determina su seguridad y sabor. Por eso, seleccionar los métodos correctos es esencial para evitar problemas de salud y disfrutar una cena deliciosa junto a la familia.

    18:07 hsHoy

    Reencuentros emotivos y llenos de emoción en el aeropuerto Jorge Chávez a horas de celebrar la Navidad

    Historias de migración, largas ausencias y sorpresas se entrelazan en cada llegada, mientras familias y amigos vuelven a reunirse para compartir la mesa y los abrazos más esperados del año

    Abrazos, carteles y flores acompañan los reencuentros de peruanos y extranjeros que llegan a la capital para compartir la Navidad y el Año Nuevo en familia. | Buenos Días Perú

    A medida que se acerca la Nochebuena, la puerta de llegadas internacionales del Jorge Chávez se convierte en un escenario vibrante donde confluyen sentimientos de espera, nervios y felicidad. Desde las primeras horas del día, decenas de personas ocupan los pasillos con globos, flores y pancartas hechas a mano, listas para recibir a sus seres queridos. El bullicio se mezcla con la música navideña, mientras reporteros y cámaras captan la emoción de cada reencuentro.

    Las 5 mejores películas para ver durante Nochebuena, según Gemini y ChatGPT

    Wall Street cerró con máximos históricos impulsado por el récord del S&P 500 en una sesión reducida por la víspera de Navidad

    La llamativa frase de Moretti en medio de la crisis de San Lorenzo: “Si me tienen que devolver la plata que puse, me tienen que dar una parte del estadio”

