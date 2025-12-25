Perú

La Tinka del 24 de diciembre de 2025: descubre los ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, se informan los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del último sorteo

El sorteo de la Tinka
El sorteo de la Tinka tiene un costo mínimo de un sol (Infobae/Jovani Pérez)

La Tinka publicó los números ganadores de su último sorteo. Averigüe si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: miércoles 24 de diciembre de 2025.

Número del sorteo: 1258.

Resultados: 16 13 31 8 24 33 y 01.

A qué hora se juega la Tinka

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y los miércoles.

Los resultados ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Estos son los números de días estipulados para reclamar los premios de La Tinka:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Qué estrategias pueden aumentar mis chances de ganar La Tinka, según la IA

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aumentar tus chances de ganar en La Tinka, aunque no hay una fórmula mágica porque es un juego de azar, algunas estrategias recomendadas por la inteligencia artificial (IA) incluyen:

Jugar en grupo: Formar un grupo para combinar recursos y comprar más boletos te permite cubrir más combinaciones, aumentando las probabilidades de ganar, aunque el premio se reparte entre los integrantes.

Elegir números menos populares: Evitar números que mucha gente elige (como fechas de cumpleaños) puede reducir la competencia y, si ganas, evitar que tengas que compartir el premio.

Emplear sistemas reducidos: Escoger un conjunto limitado de números y jugar todas sus combinaciones posibles puede costar más, pero aumenta las oportunidades de acierto.

Jugar con regularidad: Participar frecuentemente en los sorteos incrementa tus oportunidades acumuladas, siempre jugando dentro de tus posibilidades económicas.

Seleccionar números de forma inteligente: Ya sea aleatoriamente o basándote en estadísticas de números que han salido con más frecuencia, aunque en teoría todas las combinaciones tienen la misma probabilidad.

Optar por premios menores o modalidades adicionales: Algunas variantes de La Tinka permiten apostar más números o jugar a juegos complementarios para aumentar chances de ganar premios menores, que pueden ser más alcanzables.

Es fundamental jugar responsablemente y entender que estas estrategias solo aumentan ligeramente la probabilidad de ganar, sin garantizar el premio mayor.

¿Cómo se juega La Tinka?

Como cada miércoles, se llevó
Como cada miércoles, se llevó a cabo un sorteo de La Tinka (Pixabay)

Para jugar Tinka se tiene que entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de cinco soles.

El siguiente paso en el juego es elegir seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la apuesta.

Se puede elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción "Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la combinación, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la jugada, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)
¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El premio más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, obtenido por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo afortunado fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

Resultados del Gana Diario: todos

Qué se celebra el 25

Entre mayo y octubre de

MEF solicitó revisión del programa

Navidad 2025: El Gobierno de
Navidad 2025: El Gobierno de

Atina y Bacanos anuncian el

Javier Rabanal interactúa en redes

