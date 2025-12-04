INSN alerta sobre el peligro del uso de pirotécnicos en menores de edad por fiestas de Navidad y Año Nuevo

Riesgos de la pirotecnia Credito:cuartoscuro

El uso de pirotécnicos en manos de menores representa un grave riesgo durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, advierte el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN). Cada diciembre, la manipulación irresponsable de materiales explosivos conduce a numerosas quemaduras, muchas de ellas de gravedad, que pueden dejar secuelas físicas y emocionales permanentes en los niños.

El doctor Rubén Huamaní, jefe del servicio de cirugía plástica y quemaduras del INSN Breña, subrayó que diciembre, lejos de ser solo un mes de alegría, se convierte en una temporada difícil por el incremento de accidentes vinculados a pirotécnicos.

Según el especialista, aunque la mayoría de quemaduras en menores se produce por líquidos calientes, los casos relacionados con pirotecnia tienen consecuencias devastadoras, como mutilaciones y tratamientos prolongados. A la fecha, el instituto ha atendido a más de 200 pacientes hospitalizados por quemaduras este año, demostrando la magnitud del problema.

La institución, ubicada en Breña, lanzó la campaña de prevención de quemaduras 2025 con el objetivo de alertar a la población sobre los peligros de los pirotécnicos y exhortar a los padres a mantener a los niños lejos de estos productos. “Los pirotécnicos son muy peligrosos y pueden causar lesiones graves y mutilantes“, advirtió el doctor Huamaní.

Más de 200 niños hospitalizados por quemaduras este año.

Quemaduras por pirotécnicos aumentan en fiestas de julio y diciembre

El INSN ha detectado que los meses de julio y diciembre presentan un aumento considerable de quemaduras causadas por pirotécnicos, debido a las fiestas patrias y de fin de año. En estas fechas, el acceso a materiales explosivos suele incrementarse, y los niños, por curiosidad o falta de supervisión, se exponen a situaciones de riesgo que pueden cambiar su vida y la de sus familias para siempre.

La mayor proporción de pacientes proviene de la zona norte, nororiente y centro del país. Diversos menores deben desplazarse hasta Lima para recibir atención especializada en el Instituto Nacional de Salud del Niño, que cuenta con un pabellón dedicado exclusivamente al tratamiento de quemaduras. Esta realidad evidencia la falta de recursos adecuados en otras regiones y la urgencia de una mayor concientización sobre los peligros del uso de pirotécnicos.

Las quemaduras por pirotécnicos, a diferencia de las causadas por líquidos calientes, suelen producir daños irreversibles, como la amputación de dedos o extremidades, y requieren procedimientos complejos y prolongados, tales como injertos de piel, rehabilitación física y apoyo psicológico. El proceso de recuperación se vuelve largo y costoso no solo para el paciente, sino también para toda su familia, que debe reorganizar su vida para acompañarlo.

Durante las celebraciones, la falta de supervisión adulta o el uso indiscriminado de pirotécnicos en espacios públicos y privados incrementa la estadística de ingresos hospitalarios por quemaduras infantiles. Estas lesiones, además de las implicancias médicas, dejan secuelas que afectan la autoestima y el bienestar emocional de los menores, haciendo indispensable la prevención.

Recomendaciones para evitar accidentes con pirotécnicos en niños

El doctor Rubén Huamaní enfatizó que la medida más eficaz para prevenir quemaduras por pirotécnicos es la prohibición total de su manipulación por parte de menores. “Debemos evitar que los niños tengan contacto con estos materiales. El riesgo de lesiones graves y mutilaciones es muy alto”, puntualizó el especialista.

Las campañas del INSN insisten en la importancia de la vigilancia adulta y la responsabilidad en la compra y uso de pirotécnicos. Se recomienda a los padres mantener los productos fuera del alcance de los niños y no adquirir pirotécnicos informales o de dudosa procedencia. Solo los adultos debidamente informados podrían manipular estos artículos, y siempre bajo estrictas condiciones de seguridad.

El menor está siendo atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Regional de Ayacucho, tras el accidente con un artefacto pirotécnico. Foto: Composición Infobae Perú / Prensa Total

El médico advirtió que frente a una quemadura por pirotecnia, la atención médica debe ser inmediata para reducir el riesgo de infecciones y complicaciones. “El tratamiento puede complicarse considerablemente si hay mutilación, y esos daños muchas veces son irreparables”, señaló el doctor Huamaní.

Finalmente, el INSN recuerda que existen alternativas seguras para celebrar en familia, como los espectáculos autorizados y otras actividades lúdicas que no implican el uso de materiales explosivos. “La protección de la infancia debe ser prioritaria en toda celebración. Las cicatrices físicas y emocionales pueden evitarse con responsabilidad y prevención”, concluyó el especialista.

El 65% de los niños quemados sufre accidentes en la cocina del hogar

Un mes antes de estas declaraciones, la doctora María del Pilar Huby, cirujana plástica del INSN San Borja, advirtió que el 65% de los niños quemados atendidos en el hospital resultó herido dentro de la cocina del hogar. Casos como el de Ulises, un niño de cinco años que se quemó el 38,5% de su cuerpo por el vuelco accidental de una olla, ilustran la gravedad y las consecuencias de estos accidentes, que pueden requerir múltiples cirugías y largas hospitalizaciones.

Niño de cinco años que se quemó el 38,5% de su cuerpo por el vuelco accidental de una olla.

La recuperación de un menor con quemaduras es un proceso arduo que involucra dosis iguales de terapia física, apoyo emocional y reorganización familiar. “Cuando un niño se quema, se quema toda la familia”, sintetizó la doctora Huby, destacando el impacto global del accidente en la vida diaria.

La directora del instituto, Zulema Tomás, enfatizó que estas quemaduras son evitables con medidas simples, como mantener a los niños fuera de la cocina, elevar los fogones y no dejar ollas al alcance de los menores. Además, subrayó que la atención psicológica es esencial, ya que las secuelas emocionales pueden durar toda la vida.