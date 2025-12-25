Perú

Esta es la operadora que ofrece mayor cobertura en el Perú, de acuerdo a Osiptel

Los usuarios tienen la posibilidad de consultar y contrastar la cobertura móvil de las distintas operadoras mediante la plataforma digital Checa tu señal

Guardar
Al cierre del primer semestre
Al cierre del primer semestre de 2025, el 83,94% de las zonas habitadas del Perú tenía cobertura 4G. Foto: Unsplash

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que los usuarios pueden conocer y comparar la cobertura del servicio móvil de las operadoras a través de su plataforma digital Checa tu señal. Esta herramienta es de acceso gratuito y permite consultar la cobertura en cualquier punto del país.

Al cierre del primer semestre de 2025, el 83,94% del área geográfica poblada del Perú contaba con cobertura móvil 4G garantizada por alguna de las cuatro empresas operadoras que operan en el país.

Cobertura de las operadoras

Según Osiptel, Bitel presenta la mayor cobertura móvil garantizada en áreas pobladas, con 81,69%, seguida de Movistar con 66,99%, Claro con 20,91% y Entel con 3,02%. Estas cifras se basan en las declaraciones de las empresas sobre el cumplimiento de los indicadores de calidad establecidos por el regulador.

La cobertura móvil garantizada corresponde a zonas donde las empresas aseguran brindar el servicio cumpliendo los estándares exigidos por Osiptel.

De acuerdo con Osiptel, Bitel
De acuerdo con Osiptel, Bitel lidera la cobertura móvil en zonas pobladas con 81,69%, seguida por Movistar con 66,99%, Claro con 20,91% y Entel con 3,02%. Foto: Osiptel

La plataforma Checa tu señal

La plataforma permite revisar y comparar la cobertura de tecnologías 5G, 4G, 3G y 2G. Los usuarios pueden ingresar una dirección exacta o seleccionar el departamento, provincia, distrito o centro poblado de interés.

Checa tu señal muestra un mapa interactivo de cobertura a nivel nacional, elaborado con la información reportada por las operadoras al Osiptel.

Una zona con cobertura móvil garantizada es aquella donde las empresas declaran que ofrecen el servicio cumpliendo los indicadores de calidad establecidos por el regulador. La herramienta permite a los usuarios informarse sobre la cobertura disponible para cada operador.

Más del 90% de hogares peruanos dispone de internet fijo o móvil

El acceso a internet en Perú ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. Según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 2024, el 92,6% de los hogares ya cuenta con conexión, lo que equivale a 9,8 millones de familias conectadas. El mayor avance se dio en las zonas rurales, donde el acceso pasó de 41,5% en 2019 a casi 83% en 2024, y en los hogares del nivel socioeconómico DE, que aumentaron su cobertura de 64,5% a 89,9% en el mismo periodo. Los hogares liderados por mujeres también registraron un crecimiento notable, llegando al 92,2%.

El mayor avance se ha
El mayor avance se ha dado en zonas rurales. Foto: AgroPerú

La encuesta destaca que el 99,5% de los hogares cuenta con al menos un servicio de telecomunicaciones, siendo la telefonía móvil la más extendida (99,3%), seguida por internet (92,6%). Los teléfonos inteligentes se consolidan como la principal herramienta de conexión, presentes en 94,8% de los hogares. Otros servicios muestran diferentes tendencias: la televisión de paga alcanza 33,9% y la telefonía fija sigue en descenso, con solo 4,6% de penetración. Este panorama refleja un acceso cada vez más amplio a información, educación y servicios digitales, especialmente en las poblaciones que antes tenían menor conectividad.

Temas Relacionados

OsiptelBitelperu-economia

Más Noticias

Uso de plaguicidas en frutas y verduras: mitos y realidades

¿Qué son realmente estos insumos y por qué han sido utilizados durante tanto tiempo en la agricultura?

Uso de plaguicidas en frutas

Este es el precio de la gasolina más barata y cara en Lima durante esta Navidad 2025

Conoce los precios de los diferentes combustibles que se ofrecen en gasolinerías limeñas este jueves 25 de diciembre

Este es el precio de

Mesa Redonda colapsa tras Navidad 2025: Municipalidad de Lima retiró más de 110 toneladas de basura en una sola noche

El volumen recolectado superó ampliamente el promedio diario habitual, que bordea entre 50 y 60 toneladas, tras una jornada marcada por comercio ambulatorio y miles de visitantes

Mesa Redonda colapsa tras Navidad

Año Nuevo 2026: Playas de Piura serán las más visitadas por fiestas, asegura especialista

La gastronomía y las actividades vivenciales atraen a más de 40 mil turistas a la región durante Navidad y Año Nuevo, con reservas hoteleras al tope y una oferta que combina naturaleza, deporte y tradiciones locales

Año Nuevo 2026: Playas de

Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”

Ricardo Bettocchi , administrador ‘rojinegro’, aseguró que había vaticinado el fracaso de 1190 Sports sobre los transmisiones de los clubes

Melgar denunció que la FPF
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Así se realizará

Elecciones 2026: Así se realizará el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación

Rafael López Aliaga negaría el indulto a Pedro Castillo y critica a Dina Boluarte por frenar la seguridad ciudadana

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Elecciones 2026: Cómo consultar los planes de gobierno de los partidos políticos

General Arriola refuerza vigilancia de la Embajada de México para evitar un posible escape de Betssy Chávez

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez conmueve con su

Tula Rodríguez conmueve con su reflexión navideña y recuerda a Javier Carmona: “El amor no se va, solo cambia de forma”

Gisela Valcárcel revela el motivo por el que casi no llega a la cena navideña con Ethel Pozo

Pamela López acepta reunirse con Christian Cueva para llegar a un acuerdo de divorcio

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

Nelly Rossinelli es viral en TikTok por su receta del pavo de Navidad, pero usuarios le recuerdan a Magaly Medina

DEPORTES

Melgar denunció que la FPF

Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025

Jaime de la Pava, anunciado como nuevo entrenador del Sport Boys a puertas del centenario institucional

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario