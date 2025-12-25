Esta es la operadora que ofrece mayor cobertura en el Perú, de acuerdo a Osiptel

Al cierre del primer semestre de 2025, el 83,94% de las zonas habitadas del Perú tenía cobertura 4G. Foto: Unsplash

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que los usuarios pueden conocer y comparar la cobertura del servicio móvil de las operadoras a través de su plataforma digital Checa tu señal. Esta herramienta es de acceso gratuito y permite consultar la cobertura en cualquier punto del país.

Al cierre del primer semestre de 2025, el 83,94% del área geográfica poblada del Perú contaba con cobertura móvil 4G garantizada por alguna de las cuatro empresas operadoras que operan en el país.

Cobertura de las operadoras

Según Osiptel, Bitel presenta la mayor cobertura móvil garantizada en áreas pobladas, con 81,69%, seguida de Movistar con 66,99%, Claro con 20,91% y Entel con 3,02%. Estas cifras se basan en las declaraciones de las empresas sobre el cumplimiento de los indicadores de calidad establecidos por el regulador.

La cobertura móvil garantizada corresponde a zonas donde las empresas aseguran brindar el servicio cumpliendo los estándares exigidos por Osiptel.

La plataforma Checa tu señal

La plataforma permite revisar y comparar la cobertura de tecnologías 5G, 4G, 3G y 2G. Los usuarios pueden ingresar una dirección exacta o seleccionar el departamento, provincia, distrito o centro poblado de interés.

Checa tu señal muestra un mapa interactivo de cobertura a nivel nacional, elaborado con la información reportada por las operadoras al Osiptel.

Una zona con cobertura móvil garantizada es aquella donde las empresas declaran que ofrecen el servicio cumpliendo los indicadores de calidad establecidos por el regulador. La herramienta permite a los usuarios informarse sobre la cobertura disponible para cada operador.

Más del 90% de hogares peruanos dispone de internet fijo o móvil

El acceso a internet en Perú ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. Según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 2024, el 92,6% de los hogares ya cuenta con conexión, lo que equivale a 9,8 millones de familias conectadas. El mayor avance se dio en las zonas rurales, donde el acceso pasó de 41,5% en 2019 a casi 83% en 2024, y en los hogares del nivel socioeconómico DE, que aumentaron su cobertura de 64,5% a 89,9% en el mismo periodo. Los hogares liderados por mujeres también registraron un crecimiento notable, llegando al 92,2%.

La encuesta destaca que el 99,5% de los hogares cuenta con al menos un servicio de telecomunicaciones, siendo la telefonía móvil la más extendida (99,3%), seguida por internet (92,6%). Los teléfonos inteligentes se consolidan como la principal herramienta de conexión, presentes en 94,8% de los hogares. Otros servicios muestran diferentes tendencias: la televisión de paga alcanza 33,9% y la telefonía fija sigue en descenso, con solo 4,6% de penetración. Este panorama refleja un acceso cada vez más amplio a información, educación y servicios digitales, especialmente en las poblaciones que antes tenían menor conectividad.