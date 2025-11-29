Perú

Activaciones móviles caen en 27%, de acuerdo a Osiptel

El endurecimiento de los controles contra la venta informal de chips y el nuevo marco legal empezaron a reflejarse en el mercado de telecomunicaciones, con efectos visibles en el ritmo de contratación de servicios móviles

Guardar
Esta baja se calcula sin
Esta baja se calcula sin considerar los traslados por portabilidad y se contrasta con el promedio mensual registrado antes de que se decretara el estado de emergencia. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Las contrataciones de nuevas líneas móviles en el país registraron una fuerte contracción al inicio del estado de emergencia. De acuerdo con información oficial, en el primer mes de vigencia de las medidas excepcionales se observó un retroceso de 27% en las activaciones, como resultado del endurecimiento de los controles contra la venta irregular de chips.

Esta caída, que no incluye los cambios por portabilidad, se compara con el promedio mensual inmediatamente anterior a la declaratoria del estado de emergencia y representa uno de los primeros efectos cuantificables de las disposiciones extraordinarias aplicadas hasta el 19 de noviembre para frenar el comercio informal de servicios móviles.

Golpe desigual entre las operadoras y operativos reforzados

El análisis por empresas muestra que la reducción no fue homogénea. Integratel, Claro y Entel experimentaron descensos cercanos al 30% en las nuevas altas. En contraste, Bitel presentó una disminución más moderada, de alrededor del 9%, comportamiento que se explica por su mayor cobertura en áreas rurales, donde la fiscalización sobre la venta ambulatoria es menos intensa.

El Gobierno intensificó los operativos en centros comerciales, mercados y zonas de alto tránsito, además de aumentar la incautación de equipos móviles utilizados en actividades informales. En este proceso, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones cumplió un papel clave al suministrar información técnica, capacitar a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público en el uso de datos, y reforzar sus labores de supervisión directa en campo.

El Gobierno reforzó las intervenciones
El Gobierno reforzó las intervenciones en centros comerciales, mercados y áreas de gran afluencia de público, así como incrementó el decomiso de equipos móviles vinculados a la actividad informal. Foto: Microfinanzas

Marco legal e impacto del estado de emergencia

El ente regulador recordó que el 30 de septiembre el Congreso promulgó la Ley N.º 32.451, que establece penas de cárcel para quienes vendan o contraten servicios móviles de manera ambulatoria. Desde entonces, ya se evidenciaban impactos en el mercado.

“Esta fuerte medida disuasiva y otras actividades multisectoriales hicieron que, hasta el 21 de octubre, las nuevas contrataciones de líneas móviles cayeran en 6 %. El riesgo de que los vendedores sean arrestados, junto a otras medidas del Ejecutivo, redujo las altas de los servicios”, refirió el presidente ejecutivo (e) del Osiptel, Jesús Guillén.

Según explicó el funcionario, la entrada en vigencia del estado de emergencia el 21 de octubre, sumada a la aplicación de la Ley N.º 32.451, las labores regulatorias, las acciones de fiscalización y el despliegue multisectorial en seguridad ciudadana, ha generado un efecto estadístico significativo en el número de nuevas activaciones de líneas móviles a nivel nacional.

Venta presencial y con control biométrico para líneas móviles de extranjeros

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones informó que, desde ahora, los ciudadanos extranjeros solo podrán comprar líneas móviles en el Perú de manera presencial y tras pasar por un proceso de validación biométrica de identidad. Así lo dio a conocer Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario de la entidad, en declaraciones a Andina. La disposición forma parte del paquete de medidas temporales aplicadas en Lima Metropolitana y Callao durante el estado de emergencia, como parte de la estrategia del Poder Ejecutivo para enfrentar la inseguridad asociada al uso indebido de los servicios móviles.

La adquisición de servicios móviles
La adquisición de servicios móviles por parte de personas extranjeras quedará restringida a la atención cara a cara y estará sujeta a un control obligatorio de identidad mediante biometría. Foto: difusión

Con esta norma, los extranjeros solo podrán adquirir líneas en los Centros y Puntos de Atención oficiales de las operadoras, donde su información será contrastada obligatoriamente con la base de datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones. “A los ciudadanos extranjeros se les exigirá que la contratación de una línea móvil sea presencial en los Centros y Puntos de Atención de las operadoras. Esos serán los únicos lugares autorizados para los extranjeros y donde se les hará una validación biométrica de identidad”, confirmó Tatiana Piccini ante el citado medio de comunicación.

Temas Relacionados

Osiptelcelularesteléfonos móvilesperu-economia

Más Noticias

Desalmado golpeó hasta matar a perrita que estaba preñada en Cusco: animalistas lo denunciaron por maltrato animal

El agresor, identificado como Nicacio Mamani, no fue hallado en su vivienda cuando la Policía acudió a buscarlo y su paradero es desconocido, según informó su esposa

Desalmado golpeó hasta matar a

Una broma que puede costar vidas: El 42% de llamadas al SAMU 106 son falsas

Las comunicaciones indebidas saturan la línea de emergencias y retrasan la atención de casos críticos

Una broma que puede costar

Alex Valera aclara su relación con Paolo Guerrero y André Carrillo: “Todo bien, ellos son ídolos de la selección peruana”

El delantero de Universitario rompió su silencio. Aseguró que “son cosas que se inventan” a partir del rumor que propala algún desconocido en plataformas sociales

Alex Valera aclara su relación

Gabriel Costa se va de Universitario y se convirtió en la tercera salida: “No hay renovación automática y queda libre”

El uruguayo nacionalizado peruano dejará tienda ‘crema’ en diciembre próximo luego de que se termine su contrato. Se sumará a Sebastián Britos y Diego Churín

Gabriel Costa se va de

Michael Jackson de ‘Yo Soy’: Gabriela Villanueva impacta con “Thriller” a los jurados y público

La joven imitadora presentó una versión impecable del clásico de Jackson y se consolida como una de las revelaciones del reality.

Michael Jackson de ‘Yo Soy’:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez pide levantar el

Tomás Gálvez pide levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez por presunta corrupción

Congreso: candidatos que operen granjas de bots para manipular una elección podrían ir a la cárcel hasta por 10 años

Víctor Rodríguez Monteza también busca volver como fiscal supremo: TC decidirá si anula su destitución

Hugo de Zela expondrá ante la OEA posición del Perú sobre asilo de Betssy Chávez: el gasto asciende a S/ 25 mil

José Jerí confirma viaje a Puno y causa rechazo de deudos de víctimas de protestas: “Por su culpa Dina Boluarte está en la calle”

ENTRETENIMIENTO

Michael Jackson de ‘Yo Soy’:

Michael Jackson de ‘Yo Soy’: Gabriela Villanueva impacta con “Thriller” a los jurados y público

Dua Lipa, Mauricio Mesones y su homenaje a ‘Cariñito’ abrieron el debate: “¿Cómo así que este temazo no es colombiano?”

Dua Lipa cantó “Cariñito” en su concierto en el Estadio San Marcos de Lima

Gisela Valcárcel anuncia el nuevo cargo de Armando Tafur, exproductor de ‘América Hoy’: “Se vienen cositas buenas”

Magaly Medina rechaza rumores sobre Ethel Pozo y su supuesta relación con Yaco Eskenazi: “Infelices, chismes de cotorra”

DEPORTES

Alex Valera aclara su relación

Alex Valera aclara su relación con Paolo Guerrero y André Carrillo: “Todo bien, ellos son ídolos de la selección peruana”

Gabriel Costa se va de Universitario y se convirtió en la tercera salida: “No hay renovación automática y queda libre”

Kimberly García se adueña del oro en la media maratón de marcha atlética de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima