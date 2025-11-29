Activaciones móviles caen en 27%, de acuerdo a Osiptel

Esta baja se calcula sin considerar los traslados por portabilidad y se contrasta con el promedio mensual registrado antes de que se decretara el estado de emergencia. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Las contrataciones de nuevas líneas móviles en el país registraron una fuerte contracción al inicio del estado de emergencia. De acuerdo con información oficial, en el primer mes de vigencia de las medidas excepcionales se observó un retroceso de 27% en las activaciones, como resultado del endurecimiento de los controles contra la venta irregular de chips.

Esta caída, que no incluye los cambios por portabilidad, se compara con el promedio mensual inmediatamente anterior a la declaratoria del estado de emergencia y representa uno de los primeros efectos cuantificables de las disposiciones extraordinarias aplicadas hasta el 19 de noviembre para frenar el comercio informal de servicios móviles.

Golpe desigual entre las operadoras y operativos reforzados

El análisis por empresas muestra que la reducción no fue homogénea. Integratel, Claro y Entel experimentaron descensos cercanos al 30% en las nuevas altas. En contraste, Bitel presentó una disminución más moderada, de alrededor del 9%, comportamiento que se explica por su mayor cobertura en áreas rurales, donde la fiscalización sobre la venta ambulatoria es menos intensa.

El Gobierno intensificó los operativos en centros comerciales, mercados y zonas de alto tránsito, además de aumentar la incautación de equipos móviles utilizados en actividades informales. En este proceso, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones cumplió un papel clave al suministrar información técnica, capacitar a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público en el uso de datos, y reforzar sus labores de supervisión directa en campo.

Marco legal e impacto del estado de emergencia

El ente regulador recordó que el 30 de septiembre el Congreso promulgó la Ley N.º 32.451, que establece penas de cárcel para quienes vendan o contraten servicios móviles de manera ambulatoria. Desde entonces, ya se evidenciaban impactos en el mercado.

“Esta fuerte medida disuasiva y otras actividades multisectoriales hicieron que, hasta el 21 de octubre, las nuevas contrataciones de líneas móviles cayeran en 6 %. El riesgo de que los vendedores sean arrestados, junto a otras medidas del Ejecutivo, redujo las altas de los servicios”, refirió el presidente ejecutivo (e) del Osiptel, Jesús Guillén.

Según explicó el funcionario, la entrada en vigencia del estado de emergencia el 21 de octubre, sumada a la aplicación de la Ley N.º 32.451, las labores regulatorias, las acciones de fiscalización y el despliegue multisectorial en seguridad ciudadana, ha generado un efecto estadístico significativo en el número de nuevas activaciones de líneas móviles a nivel nacional.

Venta presencial y con control biométrico para líneas móviles de extranjeros

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones informó que, desde ahora, los ciudadanos extranjeros solo podrán comprar líneas móviles en el Perú de manera presencial y tras pasar por un proceso de validación biométrica de identidad. Así lo dio a conocer Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario de la entidad, en declaraciones a Andina. La disposición forma parte del paquete de medidas temporales aplicadas en Lima Metropolitana y Callao durante el estado de emergencia, como parte de la estrategia del Poder Ejecutivo para enfrentar la inseguridad asociada al uso indebido de los servicios móviles.

Con esta norma, los extranjeros solo podrán adquirir líneas en los Centros y Puntos de Atención oficiales de las operadoras, donde su información será contrastada obligatoriamente con la base de datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones. “A los ciudadanos extranjeros se les exigirá que la contratación de una línea móvil sea presencial en los Centros y Puntos de Atención de las operadoras. Esos serán los únicos lugares autorizados para los extranjeros y donde se les hará una validación biométrica de identidad”, confirmó Tatiana Piccini ante el citado medio de comunicación.