Atina y Bacanos anuncian el lanzamiento de “Eres mi vida”, una esperada fusión de pop urbano y sabor latino

Atina, referente del pop urbano en Perú, y el icónico grupo venezolano Bacanos oficializaron el lanzamiento de “Eres mi vida”, sencillo que verá la luz el 16 de enero de 2026 y que ya se perfila como uno de los estrenos más comentados del año en la música latina.

El anuncio fue realizado por la propia Atina, quien detalló a los medios cómo la química personal y artística con Bacanos dio pie a una colaboración que promete romper esquemas en el circuito del pop urbano.

“Desde el primer día hubo química: tanto en lo musical como en lo personal con los chicos. Me llevé súper bien con ellos desde el inicio. En esa misma conversación, Taco me preguntó si yo componía; le dije que sí y me propuso hacer un tema juntos”, explicó Atina sobre el origen del proyecto.

¿Cómo nació “Eres mi vida”?

La creación de “Eres mi vida” fue tan espontánea como intensa. Atina reveló que la emoción de la propuesta la llevó a componer la maqueta esa misma noche. “Se la envié y les encantó. Luego nos juntamos para terminar la canción junto a Luis Farías, que fue el productor del tema, y desde ahí todo fluyó súper natural”, resumió la artista.

La canción explora el amor en su forma más pura y universal. “’Eres mi vida’ habla de ese amor que te deja sin aire: el que te desarma con una sola mirada y te hace imaginar una vida entera al lado de esa persona. Es esa sensación de encontrar tu media luna, tu lugar seguro, tu destino bonito”, describió Atina, subrayando que la pieza está pensada para dedicar a quienes realmente sostienen el alma, sin importar si se trata de una pareja, un familiar o un amigo.

Además del magnetismo melódico, uno de los valores destacados por Atina es la capacidad de la canción para tocar distintas fibras emocionales. “Lo más lindo: es una canción para dedicar. A alguien que amas de verdad, y no tiene que ser solo tu pareja; también puede ser un familiar o un amigo que te sostiene el alma”, afirmó.

El ascenso de Atina: una voz peruana con proyección internacional

El lanzamiento de “Eres mi vida” consolida el recorrido de Atina como una de las voces femeninas más innovadoras del pop urbano en la región. Tras el éxito de su disco “Curita pa’l Corazón”, con el que ingresó al radar de Billboard, la artista ha colaborado con reconocidos productores como Andy Clay, Bernardo Ossa, Paulo Morales, Harlon Hincapié (“The Boom Maker”) y Sergio López.

En 2025, Atina formó parte del cartel del All Music Fest junto a Luar La L y Beele, mientras sus sencillos “Boca” y “Qué Tengo Que Hacer” sonaron con fuerza en radios nacionales. Su formación en The New School (Nueva York) y Berklee (Boston) refuerza su perfil académico y profesional, anticipando un 2026 de colaboraciones estratégicas y expansión internacional.

Bacanos: legado y reinvención desde Venezuela

A la par, Bacanos reafirma su vigencia tras más de 27 años de carrera. Con éxitos como “Te doy mi amor” y “Sin querer”, el grupo venezolano suma tres discos de oro y cinco álbumes en el mercado, manteniéndose relevante y conectando con nuevas generaciones.

“Seguimos adelante, conectando con nuevas generaciones”, declararon durante el evento Púrpura Sessions en Lima, donde fueron aplaudidos por su energía y capacidad de reinventarse con sonidos contemporáneos.

Púrpura Sessions: una plataforma que impulsa las colaboraciones

La reciente edición limeña de Púrpura Sessions jugó un papel clave en la proyección de artistas como Atina y Bacanos. El evento, realizado en los Estudios Triax, apostó por una experiencia 360: música en vivo, activaciones exclusivas, gastronomía, tecnología y un formato que envolvió a los espectadores desde todos los ángulos posibles.

“Trabajamos para lograr una puesta en escena impecable”, aseguró Pedro Pacora, director musical, respaldado por un equipo de músicos nacionales y la calidad técnica de Chris Fernández en grabación y masterización.

La organización, inspirada en modelos internacionales como Free Cover (Venezuela), Esto es FA (Argentina) y NPR Music (Estados Unidos), anunció que la primera edición estará disponible digitalmente a partir del 17 de diciembre, ampliando el acceso a miles de fans en todo el continente.

