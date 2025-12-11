Púrpura Sessions llega a Lima: Bacanos, Jerau y Danni Úbeda estrenan la experiencia musical 360 del año

Bacanos, Jerau y Danni Úbeda brillan en el lanzamiento de Púrpura Sessions en Lima. IG

El pasado 30 de noviembre, Lima vivió una noche diferente y vanguardista con el debut de Púrpura Sessions, una alternativa única en la industria musical que transformó la experiencia de los conciertos con su formato inmersivo 360.

Artistas latinos de renombre como Bacanos, Jerau y Danni Úbeda se convirtieron en los protagonistas de este evento que marcó un antes y un después en la escena de espectáculos en la capital peruana.

Un formato 360 que desafía los sentidos

Realizado en los modernos Estudios Triax, Púrpura Sessions convocó a figuras reconocidas del entretenimiento, prensa especializada e influencers, quienes disfrutaron no solo de música en vivo, sino también de activaciones exclusivas y una propuesta gastronómica de alta calidad.

El concepto de experiencia 360 ofrecido por Púrpura Sessions está diseñado para que cada asistente viva el espectáculo desde todos los ángulos posibles. Las luces, el sonido y la disposición del escenario permitieron desplazar el foco constantemente, logrando que la interacción con el público fuera total. Las marcas colaboradoras aportaron valor con dinámicas y productos premium que elevaron la experiencia a un nivel internacional.

Bacanos, Jerau y Danni Úbeda brillan en el lanzamiento de Púrpura Sessions en Lima. IG

Bacanos: 27 años de éxitos y ovación en Lima

La agrupación venezolana Bacanos, con más de 27 años de trayectoria y clásicos como “Te doy mi amor” y “Sin querer”, se llevó uno de los aplausos más vibrantes de la noche. Avalados por tres discos de Oro y cinco álbumes en el mercado, la banda demostró su vigencia y capacidad para conectar con distintas generaciones. Su presentación en Púrpura Sessions reforzó su estatus como leyendas del pop latino.

Idénticos brillan en el lanzamiento de Púrpura Sessions en Lima. IG

Jerau y sus 20 años: festejo colombiano con “La Conquista”

Desde Colombia, el cantautor Jerau celebró dos décadas de carrera en el marco de su gira mundial “La Conquista 20 Años”. Su energía, carisma y repertorio lograron que el público limeño sumara una noche inolvidable a la serie de conciertos con los que Jerau honra sus éxitos. El artista, querido en todo el continente, aprovechó el escenario limeño para reafirmar por qué sigue siendo un referente del pop latino en español.

Danni Úbeda cierra la velada con fusión y ritmo internacional

El gran cierre vino de la mano del español Danni Úbeda, quien, con más de 20 años en la música, ofreció una muestra de su característico sonido: una fusión de pop latino con matices urbanos. Sus melodías cautivaron a todos los presentes y pusieron el broche de oro a la noche, consolidándolo como uno de los exponentes más sólidos y eclécticos del género.

El evento tuvo una inesperada participación extra con la aparición de Norlan Vila, exvocalista de Los 4 de Cuba, que inyectó alegría y energía extra al público con sus clásicos y ese sabor caribeño que tanto lo caracteriza.

Danni Úbeda brillan en el lanzamiento de Púrpura Sessions en Lima. IG

Púrpura Sessions: producción de primer nivel

La excelencia musical de Púrpura Sessions quedó garantizada con la dirección musical de Pedro Pacora, quien reunió a músicos nacionales de alto nivel y firmó una puesta en escena impecable. La grabación y masterización del evento estuvieron a cargo de Chris Fernández, aportando calidad de exportación tanto en sonido como en imagen.

Inspirado en formatos internacionales como Free Cover (Venezuela), Esto es FA (Argentina) o NPR Music (Estados Unidos), Púrpura Sessions se posiciona como la primera experiencia 360 en el continente, destinada a revolucionar la manera de entender los shows musicales.

¿Cuándo es el estreno digital?

Los asistentes vivieron en exclusiva la primera Púrpura Sessions, pero esta experiencia no se limitará solo a Lima. El 17 de diciembre se publicará la primera edición en YouTube y plataformas digitales, abriendo la puerta para que miles de fans accedan y disfruten del espectáculo desde cualquier lugar.

La propuesta apunta a trascender fronteras y convertirse en referencia para el mercado latinoamericano, demostrando que la innovación y la pasión por la música pueden romper cualquier esquema establecido.

Púrpura Sessions en Lima: ESTRENO DIGITAL.