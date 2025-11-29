Perú

Yaco Eskenazi reconoce que enfureció con hombres de la farándula que resaltaban la belleza de Natalie Vértiz: “Qué les importa”

El conductor peruano compartió aspectos poco conocidos de su relación de pareja y describió cómo intervino ante opiniones de figuras del espectáculo sobre la madre de sus hijos

Yaco Eskenazi dice que enfretó a hombres de la farándula por Natalie Vértiz. YouTube

El actor Yaco Eskenazi contó que experimentó enfado hacia figuras públicas debido a ciertos comentarios sobre su esposa, la modelo y presentadora Natalie Vértiz. La revelación tuvo lugar durante el adelanto del primer episodio de su podcast junto a Christian Wagner, donde el también empresario compartió aspectos poco conocidos de su vida personal. Las declaraciones de Eskenazi captaron la atención del público por la franqueza con la que abordó temas de celos y la dinámica con personalidades del mundo del entretenimiento.

Durante la conversación, el exintegrante de “Esto es Guerra” aceptó por primera vez haber sentido molestias por opiniones expresadas por otros personajes sobre su pareja. “De más chibolo y ahora te cuento un par y con gente conocida que no me gusta cómo a veces comentan... ‘la linda’, ‘qué guapa’, a ti que chu* te importa. Hay que tener tino”, expresó Yaco Eskenazi. El mensaje surgió en un intercambio espontáneo, donde Wagner recordó a Eskenazi como alguien celoso en el pasado: “Yo te recuerdo como un enfermito de los celos”.

En respuesta a la intervención, Eskenazi sostuvo que su actitud ha cambiado: “Ya no, ya me curé... me tuve que obligar a curarme”, aseguró, marcando una diferencia con etapas anteriores de su vida. También admitió haber protagonizado escenas motivadas por los celos y señaló que algunas de estas situaciones fueron propiciadas por actitudes de personajes relevantes de la farándula local hacia Natalie Vértiz.

Em otro momento, Yaco Eskenazi señaló que no tiene ningún problema con el éxito que tiene Natalie Vértiz hoy en día, tras destacar como top model en Victoria’s Secret y otras importantes pasarelas de diferentes países.

El conductor deñaló que en un principio, Natalie lo acompañó cuando su carrera estaba en auge. Hoy le toca a él acompañar a la madre de su hijo y apoyarla. “Natalie ha tenido la pericia y la muñeca suficiente para poder sacar adelante este chico que era un talento en bruto... pero mírenlo”, empezó el ‘loco’.

Bastante tranquilo, Yaco Eskenazi indicó que ha cambiado, aceptando las palabras de su amigo. “Te la doy porque yo sí creo que en las parejas existen los momentos y claro, durante los primeros 6 años de relación yo era Yaco el capitán no sé de qué cosa y Natalie iba más o menos de la mano creciendo”, indicó.

“Ahora a Natalie le toca ser la protagonista de la historia y a mí me toca acompañarla y eso. A mí particularmente como hombre no me quita nada, al contrario.... Cuando me preguntan: ‘¿Qué opinas de Natalie en Victoria Secret?’. La más rica de todas sin duda", señaló el actor y conductor de TV.

Yaco Eskenazi contó que se
Yaco Eskenazi contó que se molestó con hombres de la farándiula que halagaban la belleza de Natalie Vértiz.

No hay tercer embarazo

Hace unas emanas, la modelo y conductora Natalie Vértiz recurrió a TikTok para desmentir los rumores sobre un posible tercer embarazo, luego de que crecieran las especulaciones en redes sociales y medios de espectáculos.

En un video, Vértiz aparece bailando mientras en pantalla se lee: “Cuando me inventan un tercer embarazo y yo solo quiero sobrevivir las vacaciones de mis hijos”, en referencia humorística a la intensidad de la temporada escolar.

La también empresaria complementó el mensaje con una descripción en la que escribió: “Bebés, por favor jajajaja. ¿De dónde sacaron esa noticia?”, resaltando de manera clara que no espera un nuevo hijo. A pesar de la aclaración, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y muchos comentaron sus deseos de ver ampliada la familia, sugiriendo la posibilidad de una “futura Miss Perú” o una “baby Nati” como próxima heredera de la pareja formada por Vértiz y Yaco Eskenazi.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz
Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son una pareja consolidada.

