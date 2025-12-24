Romina Gachoy y Jean Paul Santa María se reconcilian tras fuerte crisis y posan junto a sus hijos: “La familia es lo primero”

El cantante había reconocido que su matrimonio atravesaba un momento complicado antes de la reconciliación. Infobae Perú / Captura: IG

Luego de atravesar días de incertidumbre y especulación mediática, Romina Gachoy sorprendió a sus seguidores al confirmar públicamente que su crisis matrimonial con Jean Paul Santa María llegó a su fin. La influencer y modelo uruguaya decidió hacerlo de una manera íntima, pero contundente: un tierno video familiar que disipó dudas y marcó un nuevo capítulo en su relación con el cantante peruano.

Durante semanas, la relación entre Romina y Jean Paul estuvo bajo la lupa tras revelarse que el matrimonio enfrentaba un momento delicado. Fue la propia Romina quien, con honestidad, admitió que atravesaban una fuerte crisis sentimental, generando preocupación entre sus seguidores y reavivando el interés del público por una pareja que, hasta entonces, se había mostrado sólida y unida.

Sin embargo, el silencio posterior y la ausencia de apariciones conjuntas alimentaron los rumores. Por eso, la reciente publicación de la influencer no pasó desapercibida. A través de su cuenta oficial de TikTok, Romina compartió un video en el que se le ve participando en una sesión de fotos junto a Jean Paul Santa María y sus hijos, confirmando así que ambos decidieron dejar atrás las diferencias y apostar nuevamente por su familia.

Usuarios felices por Romina y Jean Paul

El mensaje que acompañó la publicación fue breve, pero cargado de significado. “El amor y la familia siempre son lo primero en la vida. Felices fiestas”, escribió Romina, dejando en claro que la reconciliación no solo responde a un impulso emocional, sino a una decisión consciente de priorizar los lazos familiares. La frase fue interpretada por muchos como una declaración de principios, especialmente en un contexto donde la pareja había sido objeto de análisis y comentarios públicos.

La reacción de los seguidores fue inmediata. En cuestión de horas, la publicación se llenó de mensajes de apoyo, cariño y buenos deseos. “Felicidades, qué hermosoooo. Merecen estar juntos y no separarse por tonterías”, comentó un usuario, mientras otro destacó: “Qué bien Romina, la familia es lo primero, tu hogar es hermoso, tu esposo y tus hijos son lo primero. Dios te bendiga grandemente”. También hubo quienes resaltaron la complicidad entre ambos: “Romina, ese hombre está embobado por ti, eres su reina. Dios bendiga su hogar”, y mensajes que celebraron la decisión de seguir adelante juntos: “Muy bien Romi, bendiciones a esta hermosa familia”.

Estas muestras de respaldo evidencian el vínculo que Romina ha construido con su comunidad digital, la cual no solo sigue su faceta como modelo e influencer, sino también su rol como madre y esposa. La reconciliación fue recibida como una buena noticia, especialmente en vísperas de las fiestas de fin de año, un momento simbólico para cerrar ciclos y apostar por nuevos comienzos.

Días antes de este anuncio, Jean Paul Santa María se había pronunciado de manera escueta sobre la situación, luego de que el tema fuera abordado en el programa Magaly TV La Firme. El cantante se mostró visiblemente incómodo y evitó profundizar en detalles, dejando claro que no se sentía obligado a dar explicaciones públicas sobre su vida privada, pese a que su relación atraviesa momentos complejos.

Aun así, Jean Paul dejó entrever que el matrimonio no se encontraba en su mejor etapa. En una reflexión que llamó la atención, habló de las relaciones de pareja como un camino que requiere valentía, perseverancia y esfuerzo constante, reconociendo que no se trata de un proceso sencillo. Según expresó, cuando los aspectos negativos comienzan a pesar más que los positivos, es necesario detenerse, evaluar la situación y tomar decisiones pensando en lo que resulte mejor para ambas partes.

