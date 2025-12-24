¿Puno sufre desabastecimiento de combustible tras fin de subsidio en Bolivia? La verdad detrás del rumor en redes sociales

Puno no registra escasez de combustible pese a rumores tras el fin del subsidio en Bolivia

La supuesta escasez de combustible en Puno volvió a colocarse en el centro del debate público luego de que en redes sociales circularan videos y mensajes que atribuían el problema a una decisión adoptada por el Gobierno de Bolivia: el levantamiento de la subvención a los hidrocarburos. Las publicaciones, difundidas principalmente en TikTok y Facebook, sugirieron que esta medida habría generado un impacto inmediato en el sur del Perú, especialmente en zonas fronterizas como Puno. Sin embargo, una revisión detallada de los hechos muestra que dicha versión carece de sustento.

El fin del subsidio en Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el fin de la subvención a los combustibles como parte de un paquete de reformas económicas orientadas a “sincerar” los precios de los hidrocarburos. En un mensaje televisado, el mandatario describió un escenario de crisis económica, escasez de divisas e inflación creciente, y defendió la eliminación de subsidios al señalar que estos habrían sido utilizados durante años para encubrir prácticas de corrupción y contrabando.

La medida fue oficializada mediante un decreto que declaró la emergencia económica, energética, financiera y social en Bolivia. Desde entonces, medios bolivianos informaron que el retiro del subsidio permitió frenar de manera significativa el flujo ilegal de combustibles hacia países vecinos, una práctica que se había vuelto recurrente debido a la diferencia de precios. En ese contexto, algunos contenidos difundidos en redes intentaron vincular esta decisión con un presunto desabastecimiento en Perú, particularmente en Puno.

La gente camina durante la huelga del sector del transporte público en La Paz, Bolivia, el viernes 19 de diciembre de 2025, después de que el presidente Rodrigo Paz anunciara el fin de los subsidios al combustible. (AP Foto/Freddy Barragan)

Puno sin evidencia de desabastecimiento

A diferencia de lo que se afirmaba en redes sociales, en Puno no se registró una escasez generalizada de combustibles ni interrupciones en la cadena formal de abastecimiento. La región continuó operando con normalidad en grifos y estaciones de servicio, sin filas inusuales ni alertas oficiales por falta de diésel o gasolina.

Parte de la confusión se originó por la circulación de videos grabados en otras regiones del país, que fueron erróneamente presentados como escenas ocurridas en la frontera sur. En particular, se mencionó a Pucallpa, capital del departamento de Ucayali, como el supuesto epicentro del problema. No obstante, se trata de una ciudad ubicada en la Amazonía peruana, sin conexión geográfica ni logística con Bolivia, y cuyo abastecimiento responde a dinámicas completamente distintas.

Un problema ajeno a la frontera sur

En el caso de Pucallpa, medios locales informaron sobre un desabastecimiento parcial y temporal de gasolina ocurrido entre el 16 y el 19 de diciembre, producto de una reducción en el despacho por parte de Petroperú y la paralización de transportistas encargados del traslado del combustible. La situación fue atribuida a deudas con cisterneros y a problemas administrativos internos, y no a factores externos vinculados a Bolivia.

Tras la intervención de las autoridades y acuerdos con los operadores, el suministro comenzó a normalizarse de manera progresiva. Este episodio, sin embargo, fue utilizado en redes sociales para reforzar la narrativa de que el retiro del subsidio boliviano había dejado sin combustible a regiones peruanas, una afirmación que no se sostiene al contrastar fechas, ubicaciones y causas reales.

Fin del subsidio en Bolivia no afectó el abastecimiento de combustible en Puno

Puneños desmienten la versión de escasez

Frente a la difusión de estas versiones, ciudadanos de Puno recurrieron a las redes sociales para desmentir categóricamente la supuesta escasez de combustibles en la región. Los comentarios reflejan molestia por la desinformación y cuestionan la falta de verificación de quienes difunden estos contenidos:

Hugo Lino Farfán: Que pasa. Puno esta abastecido. No pasa nada con Bolivia.

Silvia Salas: Falso!!!!!!....combustible tenemos de sobra

Luis Idme Ccajma: La escasez del combustible en Bolivia es crítica hace ya un tiempo, ¿afectó a Puno? No. Algunos centros de abastecimiento ilegal se redujeron y quedó. Se estabiliza el precio en Bolivia y aquí no pasa nada. La cola es en Bolivia.

Comentarios desmienten versión de escasez de combustible en Puno

Es así que, la situación del combustible en Puno no se vio alterada por la decisión del Gobierno boliviano. Más bien, el levantamiento del subsidio impactó principalmente en el mercado interno de Bolivia y en el control del contrabando, sin generar un efecto directo en el abastecimiento formal del sur peruano. La desinformación, una vez más, encontró terreno fértil en redes sociales, pese a que los hechos apuntan en otra dirección.