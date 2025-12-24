Mauricio Diez Canseco reunió a siete de sus ocho hijos junto a su novia para celebrar una Navidad anticipada

Mauricio Diez Canseco celebró Navidad anticipada con su novia y sus hijos.

Mauricio Diez Canseco celebró una reunión familiar con sus siete hijos en una cena navideña que tuvo lugar en el Country Club de San Isidro, en Lima. El encuentro, realizado días antes de la Navidad, permitió al empresario compartir con Rodrigo, Camila, Mauricio, Franco, Franchesco, Valentina y Doménico Diez Canseco. El único ausente fue Massimo, quien actualmente reside en Barcelona.

Diez Canseco expresó su alegría por la oportunidad de estar con la mayoría de sus hijos. “Soy un papá engreídor y siempre quiero que mis ‘cachorros’ sean felices, nobles y haya mucha armonía entre nosotros. Por eso, he tenido un almuerzo inolvidable donde he podido compartir con ellos y me hacen feliz al verlos, es el gran mensaje que me trae esta Navidad”, manifestó el conductor de TV sobe la celebración.

Mauricio Diez Canseco no duda en acercar a sus hijos con su novia. iG

Durante la reunión, el empresario destacó la importancia de los lazos familiares y compartió anécdotas con sus hijos. El almuerzo se caracterizó por un ambiente de alegría, donde Diez Canseco transmitió valores de unión y afecto a sus hijos. “Mis hijos siempre pasan la Navidad con sus madres, es una fecha especial para ellos y la disfrutan. Por ello, nos reunimos días antes para seguir unidos y verlos felices compartiendo”, declaró Diez Canseco, quien ha mantenido una relación cercana con cada uno de sus hijos.

Entre los asistentes, resaltó la presencia de Rodrigo, el hijo mayor, quien llegó desde Madrid para las fiestas de fin de año. Rodrigo estudió Negocios en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y luego viajó a Inglaterra para cursar una maestría. Posteriormente, decidió instalarse en Europa y, actualmente, trabaja en una empresa transnacional en Madrid.

¿Por qué faltó uno de sus hijos?

El empresario también se refirió a la ausencia de Massimo, hijo fruto de su relación con Paula Marijuán, quien no pudo asistir a la reunión por encontrarse residiendo en Barcelona debido a sus estudios universitarios en Administración de Empresas.

“El único que no pudo llegar a la celebración fue Massimo, que radica en Barcelona y estudia Administración de Empresas”, puntualizó Diez Canseco, dejando claro que entiende los motivos.

La celebración navideña fue descrita como una ocasión especial para el empresario, quien enfatizó el valor del tiempo compartido con sus hijos en fechas importantes.

Mauricio Diez Canseco reunió a su novia con sus 7 hijos para celebrar la Navidad anticipada.

Pasará Año Nuevo con la familia de su novia

Además del encuentro familiar, Diez Canseco adelantó que este año vivirá una experiencia distinta, ya que viajará a Argentina para celebrar la Navidad con la familia de su pareja, Aixa Sosa. “Este año me toca ir a Argentina y disfrutar el calor de hogar de la familia de Aixa, y estoy seguro que viviremos días maravillosos. Luego, regresamos a Lima para seguir trabajando en muchos proyectos que tenemos pendientes para desarrollar en el 2026”, señaló el empresario, cuya relación con Sosa suma casi dos años.

La figura de Diez Canseco se ha caracterizado por mantener una presencia activa en la vida de sus hijos y participar en eventos importantes para cada uno de ellos.

Brad Pizza y Aixa Sosa se muestran más unidos que nunca.

Mauricio Diez Canseco aún no renueva contrato con Panamericana

El empresario y conductor Mauricio Diez Canseco enfrenta incertidumbre respecto a su permanencia en Panamericana Televisión. Su contrato con el canal culmina en marzo de 2026 y, hasta el momento, no ha iniciado conversaciones formales con la nueva administración para una posible renovación.

“Aún no he conversado con Susana Umbert, pues mi contrato termina en marzo del próximo año. A nosotros nos va bien, el programa sale los sábados y se repite los domingos, tenemos buenas cifras en el rating. Sin embargo, creo que lo podemos hacer mejor. Yo quiero quedarme en el canal y ojalá que todo se concrete de la mejor manera”, declaró Diez Canseco.

La situación se da en medio de una etapa de cambios en Panamericana TV, tras la adquisición del canal, en octubre de 2025, por parte de la productora Susana Umbert y el Grupo Paltarumi. La nueva administración inició una reestructuración orientada a recuperar el liderazgo de la señal, con apuestas como el regreso de Gisela Valcárcel, la incorporación de Jorge Benavides y el anuncio de un reality para 2026.

Mauricio Diez Canseco asegura que espera reunirse pronto con Susana Umbert para hablar de su estadía en Panamericana TV.