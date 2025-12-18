Mauricio Diez Canseco espera renovar contrato con Panamericana TV en pleno proceso de cambios: “Aún no he hablado con Susana Umbert”

Mauricio Diez Canseco asegura que espera reunirse pronto con Susana Umbert para hablar de su estadía en Panamericana TV.

El empresario y conductor Mauricio Diez Canseco aún no ha definido su futuro dentro de Panamericana TV, donde conduce un programa dominical. La permanencia de Diez Canseco en el canal depende de la renovación de su contrato, el cual vence en marzo de 2026.

“Aún no he conversado con Susana Umbert, pues mi contrato termina en marzo del próximo año. A nosotros nos va bien, el programa sale los sábados y se repite los domingos, tenemos buenas cifras en el rating. Sin embargo, creo que lo podemos hacer mejor. Yo quiero quedarme en el canal y ojalá que todo se concrete de la mejor manera”, declaró Diez Canseco.

Este escenario se da en medio de una etapa de transformaciones para Panamericana Televisión, canal que desde octubre de 2025 vive un proceso de reestructuración tras la adquisición por parte de la productora Susana Umbert y el Grupo Paltarumi, liderado por Jimmy Pflücker y Enrique Franco.

Susana Umbert toma control total de Panamericana Televisión.

Esta nueva administración apuesta por recuperar el liderazgo histórico del canal y modernizar su contenido. Umbert, quien asumió la dirección de contenidos, ha impulsado cambios relevantes, como el regreso de Gisela Valcárcel, el fichaje del humorista Jorge Benavides y un nuevo reality anunciado para la programación de 2026 .

Ayuda social y le dice ‘no’ a la política

En el plano social, Mauricio Diez Canseco mantiene su compromiso con la ayuda comunitaria a través de la Fundación Rústica, labor que sostiene desde hace tres décadas.

Recientemente, acompañado de su pareja Aixa Sosa y del grupo musical ‘Doradas Orquesta’, entregó juguetes y víveres a niños de la Asociación de Niños Quemados (ANIQUEM) en vísperas de Navidad.

“Desde hace 30 años que estoy apoyando a los niños de ANIQUEM. Personalmente los visito en su casa y hacemos lo posible para poder ayudarlos. En esta ocasión todos pueden sumarse a la campaña de ayuda con solo yapear al número 945947436. Yo vengo apoyando esta campaña porque mi papá me llevó de niño al hospital y eso me marcó”, narró Diez Canseco.

La entrega se realizó en el local institucional de ANIQUEM, y formó parte de las actividades solidarias que la fundación efectúa tanto en Lima como en diversas regiones del país. Además de la presencia de figuras artísticas, la jornada incluyó shows infantiles y entrega de regalos para amenizar la celebración.

Mauricio Diez Canseco y su novia Aixa entregaron donativo a la Asociación de Niños Quemados (ANIQUEM).

Sin embargo, respecto a la política, ámbito donde varias figuras de la televisión vienen incursionando, Mauricio Diez Canseco señaló que prefiere mantenerse al margen y descarta que vaya a postular en las próximas elecciones generales.

“Nada con la política, eso está descartado. La última vez que lo intenté no me fue muy bien, así que prefiero ayudar desde mi trinchera. Creo que todos de alguna manera hacemos política, pero desde la empresa generamos tres mil puestos de trabajo y ayudamos en todo lo que podemos”, añadió la mediáica figura.

Novia de Mauricio Diez Canseco incómoda con Dailyn Curbelo

La modelo argentina Aixa Sosa reconoció su incomodidad ante la cercanía y gestos afectuosos que mantiene la cantante cubana Dailyn Curbelo con su expareja y padre de sus mellizos, el empresario Mauricio Diez Canseco.

En declaraciones ofrecidas durante el lanzamiento de la agrupación Doradas & Orquesta. Nueva Generación, Sosa explicó que prefiere mantener una relación reservada con Curbelo debido a diferencias culturales y a la familiaridad que observa entre ellos. “Con Dailyn era muy cariñosa con él delante de mí, de mi familia. Es por eso que a él lo tengo apartado por ese tema. Pero su cultura es así. Las cubanas son como muy cariñosas; yo no la entiendo porque soy argentina”, sostuvo la modelo.

Aixa Sosa revela distancia con Dailyn Curbelo.

Sosa relató que la interacción afectiva entre Diez Canseco y Curbelo se hace notoria en reuniones familiares, incluso tras celebrar los tres meses de vida de los mellizos. Pese a este contexto, aclaró que la situación no ha impactado la estabilidad de su vínculo con Diez Canseco. El empresario y Sosa muestran actualmente una relación consolidada, marcada por la presentación de anillos y tatuajes compartidos, aunque descartan por ahora planes de matrimonio o de iniciar una familia.

Brad Pizza y Aixa Sosa se hacen tatuajes y lucen anillos simbólicos.