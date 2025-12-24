Leslie Shaw, Deyvis Orosco y Amy Gutiérrez deslumbraron en ‘Ataca Sergio! Christmas Bash’ bajo la batuta de Sergio George.

Sergio George anuncia un nuevo espectáculo con la participación de destacados artistas nacionales e internacionales para mayo de 2026.

El ‘Ataca Sergio! Christmas Bash’ consiguió un lleno total en Lima y confirmó la fuerza de una apuesta por la música nacional liderada por el productor Sergio George. La noche del concierto reunió a figuras como Leslie Shaw, Deyvis Orosco, Amy Gutiérrez y la agrupación Son Tentación, quienes compartieron escenario junto a otros invitados destacados.

Sergio George anuncia un nuevo espectáculo para mayo de 2026

Al finalizar la presentación, el productor expresó su satisfacción por la respuesta del público y aprovechó para resaltar la capacidad artística del país. “En el Perú hay muchísimo talento. Esta noche es una muestra de todo lo que se puede construir cuando se apuesta por nuestros artistas y se les da escenarios importantes para brillar”, señaló Sergio George en el evento.

Frente a los resultados obtenidos, Sergio George reveló la siguiente fase de su iniciativa musical. Anunció que el 23 de mayo de 2026 tendrá lugar un espectáculo que reunirá a “destacados artistas nacionales e internacionales”, y adelantó: “Prometemos una puesta en escena de gran nivel y colaboraciones que sorprenderán al público”.

El productor indicó que lo vivido en el ‘Ataca Sergio! Christmas Bash’ fue “el punto de partida de una plataforma que busca impulsar el talento peruano y proyectarlo hacia escenarios cada vez más grandes”.

El evento de Sergio George apostó por artistas peruanos e impulsó una nueva plataforma musical en Perú.

La ausencia de Yahaira Plasencia en el ‘Christmas Bash’ de Sergio George

El reciente evento de Sergio George, ‘Ataca Sergio, Christmas Bash’, puso en evidencia un vacío significativo: la ausencia de Yahaira Plasencia en el cartel de artistas, pese a la histórica colaboración de la salsera con el productor. Cuando se conoció la noticia se generaron diversos cuestionamientos y especulaciones entre el público, que identificó la no inclusión de “La Patrona” como un punto de fricción en la relación profesional entre la artista y el productor.

La reacción no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde los seguidores plantearon que “ella debía ser una de las primeras en aparecer”, remarcando los recientes proyectos compartidos por George y Plasencia. A pesar del volumen de comentarios ni Sergio George ni Yahaira Plasencia emitieron declaraciones públicas sobre la razón de la exclusión, lo que mantuvo activas las hipótesis sobre distanciamiento o cambios en la dinámica laboral.

En este contexto, Yahaira Plasencia aclaró ante el programa América Hoy el estado presente de su vínculo con el productor. “El que no hablemos ahora no quiere decir que estemos peleados, al contrario. Él sabe que yo voy para Miami, le comenté un poco, pero voy a estar full, él está en sus cosas también”, declaró la cantante. Con esa afirmación, subrayó que la falta de comunicación actual no implicó un conflicto, e indicó que ambos manejaron agendas independientes.

Sergio George promociona evento en Perú, pero no incluye a Yahaira Plasencia | América Hoy

La ausencia de Yahaira en el ‘Christmas Bash mantuvo su vigencia como debate en la escena del entretenimiento peruano. Parte de la discusión giró en torno a cuánto influyó la etapa de la cantante junto a Sergio George en la evolución de su propuesta musical, y si la no participación marcó un quiebre definitivo.

Por otro lado, Sergio George enfrentó en una transmisión en vivo por TikTok especulaciones acerca de un posible vínculo romántico con su excolaboradora. Los seguidores bombardearon el chat con preguntas directas y el productor manifestó su descontento: “Ustedes no tienen más nada que hacer, brother. En serio, brother. Really, what the f... man. Parece que tú estás enamorada. Te enamoraste de la... tú estás enamorada de la Yaha. Tú vienes acá a preguntar esa mier...”, sentenció, dejando clara su incomodidad frente a la reiteración del tema.

Leslie Shaw, Deyvis Orosco y Amy Gutiérrez deslumbraron en ‘Ataca Sergio! Christmas Bash’ bajo la batuta de Sergio George.

Con este episodio, George reafirmó públicamente su preferencia de enfocar cualquier conversación en el trabajo musical, rechazando participar en especulaciones sobre la vida privada que involucran a figuras del entretenimiento, sobre todo relacionadas con Yahaira Plasencia.