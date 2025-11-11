Sergio George promociona evento en Perú, pero no incluye a Yahaira Plasencia | América Hoy

El productor musical Sergio George anunció un espectáculo para celebrar el cierre de año en Perú, pero la ausencia de Yahaira Plasencia en el listado de artistas ha despertado cuestionamientos entre sus seguidores. El evento, nombrado “Ataca Sergio, Christmas Bash”, reúne figuras populares de la música local, poniendo en primer plano la ausencia de la salsera con quien George mantuvo una colaboración destacada en el pasado.

La presentación del afiche promocional generó especulaciones en torno a la relación profesional entre George y Plasencia. El cartel oficial incluyó nombres como Leslie Shaw, Deyvis Orosco, Son Tentación, César Vega, Amy Gutiérrez, Kate Candela, Jhonatan Rojas y Mayra Goñi, lo que intensificó la reacción de quienes defienden la participación de “La Patrona”. Usuarios en redes sociales plantearon que “ella debía ser una de las primeras en aparecer”, recordando los proyectos recientes que ambos compartieron.

Hasta el momento, ni Sergio George ni Yahaira Plasencia han emitido comentarios públicos sobre los motivos de la exclusión, mientras las especulaciones se multiplican en plataformas digitales. El silencio de ambos refuerza la atención mediática en torno a su vínculo personal y profesional, que muchos asociaron como un factor clave en la evolución musical de la artista peruana.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre su relación con Sergio George?

En una entrevista reciente, Yahaira Plasencia abordó el estado actual de su relación con el productor. En diálogo con el programa “América Hoy”, la cantante explicó: “El que no hablemos ahora no quiere decir que estemos peleados, al contrario. Él sabe que yo voy para Miami, le comenté un poco, pero voy a estar full, él está en sus cosas también”. Sus palabras sugieren que, pese a la distancia, el vínculo se mantiene en buenos términos.

La intérprete también mencionó que no logró coincidir con el productor durante su último paso por Perú: “Él estuvo acá en Perú, yo no lo vi para nada, a veces sí, a veces no, es así. Cada uno está en sus cosas, somos personas ocupadas”. Esta declaración alimentó la percepción de que sus agendas han impedido nuevos trabajos conjuntos o una reciente colaboración.

La expectación sobre su reencuentro persiste, en especial entre quienes consideran que la trayectoria de Plasencia ha estado marcada por su paso bajo la tutela de Sergio George. El evento de cierre de año, que contará con diversos exponentes de la escena local, mantiene a la ausencia de “La Patrona” como uno de los temas de debate recurrente en el entretenimiento peruano.

Sergio George responde incómodo sobre Yahaira Plasencia

Durante una transmisión en vivo por TikTok, Sergio George mostró incomodidad ante preguntas persistentes sobre un supuesto romance con Yahaira Plasencia. El productor buscaba conversar sobre su trayectoria profesional, pero los comentarios de los seguidores insistieron en el tema sentimental con frases como “Eh, te enamoraste de la Yaha” o “¿Fuiste pareja de Yaha?”.

Sergio George contestó con molestia y rechazó enfáticamente la insistencia. “Ustedes no tienen más nada que hacer, brother. En serio, brother. Really, what the f... man. Parece que tú estás enamorada. Te enamoraste de la... tú estás enamorada de la Yaha. Tú vienes acá a preguntar esa mier...”, respondió el productor, evidenciando su frustración ante la reiteración de comentarios que buscaban ahondar en rumores.

La situación dejó ver la negativa de George a abordar el tema, reafirmando que prefiere centrar la conversación en su trabajo musical y no en especulaciones personales. La reacción del productor tuvo eco en redes, donde usuarios debatieron sobre los límites entre la vida privada y profesional de figuras del entretenimiento.