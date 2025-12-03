Yahaira Plasencia afirma que nunca existió vínculo sentimental con Sergio George: “hay un cariño grande, pero nada más”

La cantante peruana fue directa al desmentir cualquier romance con el productor estadounidense, dejando claro que entre ambos solo existe una colaboración artística basada en el respeto y el trabajo conjunto (América Hoy)

La salsera Yahaira Plasencia rompió el silencio para desmentir de forma contundente los continuos rumores que la vinculan sentimentalmente con el productor Sergio George. Tras ser vista en eventos públicos junto a él, diversas especulaciones colocaron su nombre en medio de una posible relación amorosa.

Con firmeza, ella dijo que entre ambos existe únicamente una relación de trabajo y amistad. Aclaró que aquella cercanía profesional ha sido malinterpretada y rechazó haber sentido atracción alguna. Su declaración reaviva el debate mediático sobre la línea entre vida personal y exposición pública en el mundo del espectáculo.

La aclaración de Plasencia: amistad sin romance

La cantante reiteró que jamás sintió atracción por el productor y que el vínculo entre ambos responde únicamente al trabajo. Explicó que actos aislados durante giras fueron exagerados por quienes buscan historias ajenas. (América Hoy)

Yahaira Plasencia señaló en ‘América Hoy’ que los rumores de un romance son erróneos. “Somos amigos, nos respetamos. Hay un cariño muy grande, pero nada más”, expresó con voz calmada. Detalló que, pese a trabajar juntos en producciones musicales, jamás existió un vínculo sentimental.

Sobre las críticas que han circulado desde hace meses, la artista afirmó que muchas veces los comentarios carecen de sustento. Admitió que semanas atrás compartió una noche en la casa del productor durante una gira, pero rechazó que eso signifique algo más. “Solo estuve una noche con mi equipo, él en otra habitación, yo en otra, nada íntimo ni comprometedor”, explicó. Con esa declaración, buscó zanjar especulaciones y reafirmar su versión.

La intérprete afirmó que entiende cómo la prensa y el público tienden a ligar cercanía con sentimiento, pero pidió diferenciar los lazos profesionales de los personales. “No todo lo que se ve significa lo que algunos quieren creer”, recalcó. Su afirmación busca redefinir los límites de su vida pública y preservar su imagen como artista seria.

La postura de Sergio George

George afirmó que jamás existió atracción y que todo rumor surge de escenas malinterpretadas. Aseguró que su relación con Plasencia siempre fue estrictamente creativa y que no dará espacio a insinuaciones sin base. (Facebook)

El productor Sergio George, hace algunas semanas, ya había salido también salió al frente para desmentir cualquier relación amorosa. En una entrevista reciente aseguró que lo que existe con Yahaira es una relación de trabajo sólida y camaradería, sin ningún lazo romántico. Afirmó que los rumores le resultan molestos y que muchas preguntas giran en torno a su vínculo con la artista sin fundamento. “Somos amigos, nada más. No tengo nada más que hacer con esas especulaciones”, declaró con evidente fastidio.

George aseguró que el vínculo laboral que los une nada tiene de impropio. Explicó que en ocasiones la cercanía generada por los proyectos y las giras puede ser interpretada de forma errónea por quienes buscan sensacionalismo. “Con Yahaira compartimos respeto profesional, trabajo, música, nada fuera de eso”, añadió. Dejó en claro que cualquier insinuación sobre otra naturaleza es parte de rumores infundados.

El productor indicó que en una de las ocasiones donde estuvieron juntos en el extranjero, él ofreció su casa como un apoyo logístico, pero aseguró que ello no debe leerse como algo íntimo. “Lo que algunos mal interpretan como cercanía es solidaridad profesional”, dijo. Con ese mensaje busca cortar de raíz las especulaciones y volver a enfocar la atención en el trabajo musical.

La delgada línea entre lo público, lo privado y las especulaciones

La discusión reflejó cómo la farándula construye vínculos imaginarios a partir de apariciones públicas. Plasencia y George pidieron separar su dinámica profesional de narrativas que distorsionan su vida privada. (Facebook)

El episodio puso sobre la mesa una problemática recurrente en la farándula: la delgada frontera entre una amistad profesional y la creación de narrativas sentimentales. En el caso de Yahaira Plasencia y Sergio George, la combinación de éxito artístico, proximidad profesional y momentos compartidos generaron una serie de interpretaciones que la cantante y productor decidieron enfrentar públicamente.

Para muchos seguidores, la historia representaba un posible romance latente; para otros, una exageración mediática que distorsiona la realidad de sus vínculos. Las versiones contrastadas de ambos sirven para revelar cómo los rumores pueden prosperar con mínimas coincidencias: una noche compartida, una gala juntos, un concierto. Lo que en otros ámbitos pasa desapercibido, en el espectáculo adquiere dimensiones que afectan reputaciones.

Plasencia advirtió que cada vez que aparece en un evento junto a George, las especulaciones resurgirán. “Sé que van a comentar, que van a inventar historias, pero no estoy dispuesta a permitir que tergiversen mi verdad”, dijo. Con ese mensaje, intentó marcar una separación clara entre su vida artística y su intimidad, reclamando respeto hacia su identidad personal.

El pronunciamiento público de George complementa esa postura. Su rechazo a etiquetas, rumores y preguntas indiscretas expuso el cansancio de ser constantemente asociado con una historia sentimental que nunca existió. La dupla retomó su enfoque en la música, dejando en claro que su vínculo sigue siendo estrictamente creativo.