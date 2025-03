Sergio George revela que fue víctima de extorsión en Perú y le dice adiós definitivo a Yahaira Plasencia. Infobae Perú / Captura TV - América Tv

En medio del clima de inseguridad y aumento de casos de extorsión que afectan a empresarios, emprendedores y figuras públicas en nuestro país, el reconocido productor musical Sergio George sorprendió al revelar que también ha sido víctima de amenazas.

La impactante declaración se dio durante una entrevista emitida este 25 de marzo en el programa América Espectáculos, donde fue consultado por Rebeca Escribens sobre este preocupante fenómeno que ha tocado incluso al mundo del espectáculo.

“Sí, por años. Tenía que denunciar en Twitter. Lo reporté, suspendieron la cuenta y desde acá recibí amenazas, hace como año y medio”, respondió el conocido artista, haciendo referencia a que las amenazas le llegaron a través de redes sociales, y que tuvo que tomar acciones inmediatas para protegerse.

Una problemática global que también golpea a los artistas

El productor musical nacido en Nueva York, conocido por haber trabajado con leyendas de la música latina como Marc Anthony, Víctor Manuelle, Luis Enrique y muchos otros, advirtió que el problema de la extorsión no se limita al Perú, sino que también ocurre en varios países del continente.

“Es un problema del mundo. En Estados Unidos pasan cosas de extorsión y secuestro, de una manera no tan masiva, pero ha pasado. Pasó en México, en Venezuela...”, señaló el productor ante las preguntas de Rebeca Escribens.

Para el productor, la clave está en prevenir y actuar con discreción, especialmente en un mundo tan expuesto como el del entretenimiento. “Por eso hay que prevenir. Obviamente, la justicia tiene que hacer un mejor trabajo. De parte mía, yo vivo bajo perfil”, explicó.

La declaración cobra relevancia en un contexto donde el crimen organizado y los extorsionadores han tomado fuerza en muchos países de Latinoamérica, y Perú no es la excepción. Casos recientes de amenazas a figuras públicas y personalidades del espectáculo nacional han puesto el tema en agenda, y ahora con el testimonio de una figura internacional como Sergio George, el tema cobra mayor dimensión.

No más Yahaira: Sergio George cierra etapa con la salsera peruana

En la misma entrevista, Sergio George también fue consultado sobre su relación profesional con la cantante peruana Yahaira Plasencia, con quien trabajó durante un tiempo con la intención de llevar su carrera a un nivel internacional.

Sin embargo, el productor fue claro al afirmar que no está en sus planes volver a colaborar con ella, al menos en el futuro cercano.

“No, no, porque yo ya estoy haciendo otras cosas. No estoy enfocado en trabajar con artistas en estudios de grabación. Estoy más enfocado en conceptos, en hacer giras y cosas visuales”, explicó. Esta respuesta pone punto final a los rumores de una posible reconciliación artística entre el productor y la cantante, quien fue uno de los nombres más mediáticos cuando comenzó su colaboración con George.

Recordemos que la relación profesional entre Yahaira y Sergio George generó muchas expectativas en el medio peruano, ya que representaba una gran oportunidad para que la salsera dé el salto al mercado internacional. Sin embargo, tras varios años de trabajo, el vínculo se enfrió, y poco a poco cada uno tomó caminos diferentes.

