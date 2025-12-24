Perú

Leslie Moscoso deja la comicidad tras quince años para cambiar de profesión: “no voy a retroceder en mi decisión”

La actriz anunció su retiro definitivo del humor luego de más de una década en televisión para concentrarse en culminar su formación profesional

Guardar
La popular comediante peruana sorprendió
La popular comediante peruana sorprendió a todos al anunciar su retiro definitivo de los escenarios para dedicarse a tiempo completo a su carrera como abogada, una decisión motivada por nuevos objetivos personales y profesionales (Instagram)

Durante más de una década, Leslie Moscoso construyó una presencia constante en el humor televisivo peruano, asociada a elencos cómicos y programas de alta exposición. Hoy, ese recorrido quedó atrás.

La actriz confirmó que no renovó contrato con ‘La casa de la comedia’ y que su decisión responde a una necesidad personal y profesional de cambio. El anuncio se produjo en un momento especialmente sensible de su vida, atravesado por conflictos familiares, denuncias públicas y la cercanía de un logro académico largamente postergado.

Moscoso explicó que se encuentra en la etapa final para titularse como abogada, lo que exige una dedicación absoluta. Según sus propias palabras, no existe posibilidad de retroceder en la determinación que adoptó.

Un adiós al humor

Leslie Moscoso confirmó que cerró
Leslie Moscoso confirmó que cerró definitivamente su etapa en la comicidad tras quince años, al considerar que el humor ya no coincide con sus prioridades personales ni con el rumbo que busca darle a su vida. (Instagram)

Leslie Moscoso fue enfática al explicar las razones de su alejamiento definitivo de la comicidad. Luego de quince años vinculada al humor televisivo, aseguró que cumplió un ciclo que ya no se ajusta a sus prioridades actuales. “No hay nada que me haga retroceder en mi decisión”, expresó al referirse a su salida de ‘La casa de la comedia’, espacio al que había regresado meses atrás tras anunciar previamente un retiro similar.

La actriz sostuvo que la determinación no fue impulsiva. Por el contrario, indicó que se trata de una resolución madurada desde el año anterior y que estuvo acompañada de dudas y temores. En enero, ya había comunicado públicamente su intención de dejar el género humorístico, aunque semanas después retornó al programa tras alcanzar un acuerdo con la producción. Esta vez, descartó cualquier posibilidad de vuelta. “Quiero un cambio en mi vida y llegó el momento”, afirmó.

Moscoso reconoció que la comicidad le brindó oportunidades profesionales y visibilidad, pero señaló que mantenerse en ese espacio implicaba seguir postergando proyectos personales. Su discurso evitó la nostalgia y se centró en la necesidad de salir de una zona de confort que, según explicó, ya no le ofrecía crecimiento. La decisión también estuvo vinculada a la exposición mediática constante que caracteriza al humor televisivo, un factor que hoy prefiere dejar atrás.

El Derecho como nuevo eje profesional

Para la exactriz cómica, el
Para la exactriz cómica, el ejercicio del Derecho representa una oportunidad de redefinición personal y profesional, alejada del entretenimiento y enfocada en estabilidad, disciplina y proyección a largo plazo. (Instagram)

El elemento central que motivó el retiro de Leslie Moscoso es su formación en Derecho. La actriz reveló que se encuentra próxima a titularse como abogada, luego de casi siete años de estudios universitarios. “Estoy por titularme y necesito estar enfocada al ciento por ciento para sustentar mi tesis, ya tengo fecha”, declaró, subrayando que el proceso académico requiere una concentración total.

Moscoso cursó la carrera de Derecho en la Universidad San Juan Bautista y recientemente obtuvo el grado de bachiller, logro que compartió en sus redes sociales. En esa publicación, resumió el esfuerzo sostenido durante años y manifestó su determinación de culminar el camino profesional iniciado en paralelo a su carrera artística. Diversas figuras del medio le expresaron mensajes de respaldo, entre ellas Claudia Serpa, quien destacó su constancia y disciplina.

Para la exintegrante de elencos cómicos, el ejercicio del Derecho representa una oportunidad de redefinición personal. En declaraciones previas, explicó que su deseo es enfocarse en nuevos proyectos alejados del entretenimiento. Esa elección implica reorganizar su vida cotidiana, reducir la exposición pública y asumir un rol profesional distinto al que el público asocia con su imagen.

La actriz remarcó que el cambio no responde a una crisis momentánea, sino a una convicción firme. Insistió en que su decisión no admite negociaciones ni retornos temporales. El cierre de esta etapa televisiva coincide con un momento en el que busca estabilidad, estructura y proyección a largo plazo desde un ámbito completamente diferente.

Temas Relacionados

Leslie MoscosoLa casa de la comediaperu–entretenimiento

Más Noticias

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

El tribunal consideró que la Fiscalía solo acreditó una sospecha simple y no demostró peligro de fuga ni la necesidad de la presencia física de la investigada en las diligencias pendientes

Poder Judicial vuelve a rechazar

Elecciones 2026: JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

La medida se basa en errores formales detectados en la documentación presentada por el partido de Keiko Fujimori para la inscripción de su lista parlamentaria

Elecciones 2026: JEE declara inadmisible

Cambios bruscos de temperatura elevan el riesgo de infartos y derrames cerebrales, advierte el Minsa

El cambio abrupto de temperatura, ya sea al frío o al calor, puede desencadenar infartos, contracturas musculares y golpes de calor. Los especialistas insisten en que la aclimatación progresiva es fundamental para evitar complicaciones graves

Cambios bruscos de temperatura elevan

Navidad 2025: horarios especiales del transporte público durante el feriado del 25 de diciembre

La Autoridad de Transporte Urbano detalla las operaciones de buses, taxis, Metro, Metropolitano y corredores complementarios para Lima y Callao para este jueves

Navidad 2025: horarios especiales del

Camila Domínguez conmueve con mensaje a su madre tras graduarse y omitir a Christian Domínguez: “Nunca me abandonaste”

La hija del cantante celebró su graduación escolar con un emotivo mensaje público dirigido solo a Melanie Martínez, dejando de lado a su padre.

Camila Domínguez conmueve con mensaje
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Poder Judicial vuelve a rechazar

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Elecciones 2026: JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

EN VIVO JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos inscritos?

Elecciones 2026: César Combina anuncia que Karen Paniagua y Génesis Tapia no postularán al Congreso por Avanza País

Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Ciro Castillo por el caso “Los socios del Callao”

ENTRETENIMIENTO

Camila Domínguez conmueve con mensaje

Camila Domínguez conmueve con mensaje a su madre tras graduarse y omitir a Christian Domínguez: “Nunca me abandonaste”

Franco Cabrera celebra el éxito de Yo Soy: Final fue el programa más visto del sábado

Christian Cueva agradece a la Policía Nacional del Perú por cuidar su evento tras intento de extorsión a Pamela Franco

Adriana Quevedo descarta trabajar al lado de Karla Tarazona: “Ahí nomás, gracias”

Dimas Ysla asegura ser fiel a Mackeily Luján de ‘La Bella Luz’: “Con seguridad, estoy feliz”

DEPORTES

Cienciano vs Melgar y Alianza

Cienciano vs Melgar y Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y estadios confirmados

Eryc Castillo ponderó su 2025 como “productivo” y lamentó no haber alcanzado los objetivos colectivos con Alianza Lima

Franco Velazco aseguró que la ‘Noche Crema’ 2026 mantendrá su fecha, pese a que órgano de seguridad deportiva aún no otorga las garantías

Deportivo Garcilaso se potencia en ofensiva para ser protagonista en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026

Reimond Manco explotó contra el Fondo Blanquiazul por injerencia en decisiones deportivas de Alianza Lima: “Pongan la plata y quédense callados”