Leslie Moscoso deja la comicidad tras quince años para cambiar de profesión: “no voy a retroceder en mi decisión”

Durante más de una década, Leslie Moscoso construyó una presencia constante en el humor televisivo peruano, asociada a elencos cómicos y programas de alta exposición. Hoy, ese recorrido quedó atrás.

La actriz confirmó que no renovó contrato con ‘La casa de la comedia’ y que su decisión responde a una necesidad personal y profesional de cambio. El anuncio se produjo en un momento especialmente sensible de su vida, atravesado por conflictos familiares, denuncias públicas y la cercanía de un logro académico largamente postergado.

Moscoso explicó que se encuentra en la etapa final para titularse como abogada, lo que exige una dedicación absoluta. Según sus propias palabras, no existe posibilidad de retroceder en la determinación que adoptó.

Un adiós al humor

Leslie Moscoso fue enfática al explicar las razones de su alejamiento definitivo de la comicidad. Luego de quince años vinculada al humor televisivo, aseguró que cumplió un ciclo que ya no se ajusta a sus prioridades actuales. “No hay nada que me haga retroceder en mi decisión”, expresó al referirse a su salida de ‘La casa de la comedia’, espacio al que había regresado meses atrás tras anunciar previamente un retiro similar.

La actriz sostuvo que la determinación no fue impulsiva. Por el contrario, indicó que se trata de una resolución madurada desde el año anterior y que estuvo acompañada de dudas y temores. En enero, ya había comunicado públicamente su intención de dejar el género humorístico, aunque semanas después retornó al programa tras alcanzar un acuerdo con la producción. Esta vez, descartó cualquier posibilidad de vuelta. “Quiero un cambio en mi vida y llegó el momento”, afirmó.

Moscoso reconoció que la comicidad le brindó oportunidades profesionales y visibilidad, pero señaló que mantenerse en ese espacio implicaba seguir postergando proyectos personales. Su discurso evitó la nostalgia y se centró en la necesidad de salir de una zona de confort que, según explicó, ya no le ofrecía crecimiento. La decisión también estuvo vinculada a la exposición mediática constante que caracteriza al humor televisivo, un factor que hoy prefiere dejar atrás.

El Derecho como nuevo eje profesional

El elemento central que motivó el retiro de Leslie Moscoso es su formación en Derecho. La actriz reveló que se encuentra próxima a titularse como abogada, luego de casi siete años de estudios universitarios. “Estoy por titularme y necesito estar enfocada al ciento por ciento para sustentar mi tesis, ya tengo fecha”, declaró, subrayando que el proceso académico requiere una concentración total.

Moscoso cursó la carrera de Derecho en la Universidad San Juan Bautista y recientemente obtuvo el grado de bachiller, logro que compartió en sus redes sociales. En esa publicación, resumió el esfuerzo sostenido durante años y manifestó su determinación de culminar el camino profesional iniciado en paralelo a su carrera artística. Diversas figuras del medio le expresaron mensajes de respaldo, entre ellas Claudia Serpa, quien destacó su constancia y disciplina.

Para la exintegrante de elencos cómicos, el ejercicio del Derecho representa una oportunidad de redefinición personal. En declaraciones previas, explicó que su deseo es enfocarse en nuevos proyectos alejados del entretenimiento. Esa elección implica reorganizar su vida cotidiana, reducir la exposición pública y asumir un rol profesional distinto al que el público asocia con su imagen.

La actriz remarcó que el cambio no responde a una crisis momentánea, sino a una convicción firme. Insistió en que su decisión no admite negociaciones ni retornos temporales. El cierre de esta etapa televisiva coincide con un momento en el que busca estabilidad, estructura y proyección a largo plazo desde un ámbito completamente diferente.