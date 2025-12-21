Minsa destruye cuatro toneladas de medicamentos y productos ilegales en relleno de seguridad en Chilca

- Minsa

Cerca de cuatro toneladas de medicamentos y productos sanitarios ilegales fueron destruidos en un relleno de seguridad en Chilca, tras una operación liderada por la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro del Ministerio de Salud (Minsa). Esta acción, resultado de varios años de fiscalización, busca proteger la salud pública y frenar el comercio ilegal de productos que no cumplen con la normativa sanitaria vigente, según informó el Ministerio de Salud.

Operativo y destrucción de productos ilegales

El Ministerio de Salud detalló que la Diris Lima Centro llevó a cabo la destrucción de aproximadamente cuatro toneladas de medicamentos y productos sanitarios incautados durante operativos de control sanitario en su jurisdicción. Los productos, retirados del mercado por incumplir la normativa vigente, fueron eliminados en un relleno de seguridad autorizado en Chilca. Este procedimiento incluyó la incineración de los residuos bajo estándares que aseguran un manejo sanitario y ambiental adecuado, conforme a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Entre los artículos destruidos se encontraban principalmente medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios, antigripales y antibióticos, así como productos sanitarios y cosméticos de uso cotidiano, tales como shampoo, cremas, mascarillas, perfumes y pastas dentales. Todos estos productos carecían de la autorización sanitaria necesaria para su comercialización.

Riesgos para la salud y justificación de la medida

El director de Medicamentos, Insumos y Drogas de la Diris Lima Centro, Julio Javier Díaz Guanilo, explicó que estas acciones refuerzan las medidas de control sanitario y la protección de la salud pública frente al comercio y uso de productos no seguros. Díaz Guanilo precisó que la intervención permite prevenir riesgos graves para la población, como reacciones adversas, intoxicaciones accidentales y la automedicación peligrosa, especialmente en niños y grupos vulnerables.

El Ministerio de Salud subrayó que el consumo de medicamentos y productos sanitarios ilegales representa un peligro significativo, ya que estos artículos pueden carecer de controles de calidad, estar vencidos o contener sustancias no declaradas, lo que incrementa el riesgo de efectos adversos en la población.

Resultados de la fiscalización y zonas intervenidas

Durante los últimos cuatro años, la Diris Lima Centro ejecutó más de 8.000 inspecciones en establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos, priorizando zonas de alto riesgo como San Juan de Lurigancho, La Victoria, Lima Cercado y San Luis. Estas acciones se realizaron en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, lo que permitió fortalecer la vigilancia sanitaria y retirar del mercado productos que representaban un riesgo para la salud.

El Ministerio de Salud destacó que la colaboración interinstitucional ha sido clave para el éxito de los operativos y la posterior destrucción de los productos incautados, asegurando que estos no regresen al circuito ilegal.

Recomendaciones a la ciudadanía y canales de denuncia

La Diris Lima Centro exhortó a la ciudadanía a adquirir medicamentos únicamente en farmacias y boticas autorizadas, y a evitar el consumo de productos vencidos. Además, recomendó depositar los medicamentos que ya no se utilicen en los contenedores habilitados en establecimientos de salud y hospitales de la jurisdicción, con el objetivo de impedir su retorno al mercado ilegal.

Para quienes detecten medicamentos o productos sanitarios de dudosa procedencia, el Ministerio de Salud puso a disposición la mesa de partes virtual de la Diris Lima Centro, así como la línea telefónica 01-7435835, anexo 2037, de la Oficina de Fiscalización, Control y Vigilancia Sanitaria, y el número 994 663 925, donde se pueden realizar denuncias de manera anónima.