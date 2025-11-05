Perú

‘Esto es Guerra’ nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

El reality de competencia de América TV es uno de los voceados a llevarse una estatuilla. Conoce más detalles

Guardar
‘Esto es Guerra’ nominado a
‘Esto es Guerra’ nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

El reality peruano Esto es Guerra competirá por el premio a Mejor Reality Show en los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025, según la lista oficial difundida este miércoles.

El anuncio tuvo lugar durante un programa especial transmitido por DGO Stream y Bondi Live, en el que participaron figuras como Joaquín “El Pollo” Álvarez, Ángel de Brito y Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA). La ceremonia de premiación se realizará el domingo 23 de noviembre y reunirá a los principales exponentes de la televisión, la radio y el streaming de América Latina.

‘Esto es Guerra’ nominado a
‘Esto es Guerra’ nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

La nominación para Esto es Guerra, el espacio estelar de competencia de América Televisión, marca otro reconocimiento internacional para el formato, que ha sostenido altos índices de audiencia en las noches peruanas. En la terna para Mejor Reality Show, comparte la categoría con Mundos Opuestos de Canal 13 (Chile) y La Isla de Telemundo (Estados Unidos), lo que subraya la proyección del programa fuera del país y su impacto regional.

La gala podrá seguirse en vivo desde Miami a través de DNEWS, tanto en los canales 700 como 1700 HD de DIRECTV, y mediante la señal DSHOW en los canales 127 y 1127 HD. Además, el evento se transmitirá por SAMTV Miami, canal oficial de YouTube de Semanario Argentino Miami. La ceremonia comenzará a las 19:00 horas (hora de Perú) y convocará a talentos, presentadores y productores de todo el continente.

‘Esto es Guerra’ continúa líder
‘Esto es Guerra’ continúa líder en su horario.

Los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025 reconocen cada año a los creadores más destacados de la industria audiovisual en español, en categorías que incluyen programación de entretenimiento, cultural y educativa, así como contenidos de bienestar y salud. La distinción representa uno de los mayores reconocimientos internacionales para la producción latinoamericana.

Otros peruanos nominados

Además de la presencia de Esto es Guerra, Perú contará con otras producciones en competencia por una estatuilla en diferentes rubros. En la categoría “Cultural y Educativo”, De Chiclayo al Vaticano ‘El Camino del Papa’, transmitido en YouTube, se enfrenta a proyectos como Los 100 años de la Torre de la Libertad de Telemundo (Estados Unidos) y Argentina de películas de América TV (Argentina). El documental peruano destaca por su aproximación al recorrido del Papa Francisco y sus orígenes, una visión que buscará imponerse frente a dos propuestas internacionales de amplia difusión.

‘De Chiclayo al Vaticano: El
‘De Chiclayo al Vaticano: El camino del Papa León XIV’ se estrena el 28 de agosto.

En el apartado “Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas”, Es lo que hay (YouTube, Perú) compite por el galardón en un segmento que incluye seis candidatos. Entre sus contendientes figuran Celia Antonini, divulgadora sobre salud mental en A24 y América Canal 9 (Argentina), ADN Buena Salud (América TV, Argentina), El Enemigo Invisible (Telemundo 44, Estados Unidos), Drbeauty (Canal Net / Caras, Argentina) y Charla y Matecito (YouTube, Argentina). Este grupo refleja la diversidad de formatos y temáticas que abordan la salud y el bienestar desde perspectivas tanto informativas como de divulgación.

La representación peruana acapara la atención gracias a tres nominaciones en categorías relevantes, lo que consolida la presencia del país en una premiación que destaca la calidad y diversidad de los contenidos hispanohablantes. La publicación de la lista despertó expectativas en el ámbito local, ya que cada nominación representa una oportunidad para visibilizar la creatividad de la industria audiovisual peruana ante la audiencia internacional.

La ceremonia, prevista para el 23 de noviembre, buscará reunir a directores, productores y presentadores. El interés por la competencia se incrementa debido a la pluralidad de países y formatos representados en cada rubro, lo cual se refleja en las distintas categorías en las que Perú tiene candidatos.

Para la comunidad creativa nacional, la oportunidad de competir en los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025 potencia el alcance internacional de los proyectos y reafirma el valor de las producciones realizadas en el país.

Temas Relacionados

Esto es GuerraMartín Fierro Latino Miami 2025peru-entretenimiento

Más Noticias

Luciana Fuster rompe su silencio tras escándalo de Mr. Nawat en Miss Universo: “El respeto por delante de todo”

La Miss Grand International 2023 usó sus redes sociales para emitir un mensaje en medio de las críticas al anfitrión del MU 2025

Luciana Fuster rompe su silencio

Dónde ver Alianza Lima vs Los Chankas HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El conjunto ‘íntimo’ buscará sacar un triunfo de visita ante un elenco ‘guerrero’ que apunta a conseguir un cupo por primera vez en su historia en un torneo internacional. Entérate dónde seguir el cotejo

Dónde ver Alianza Lima vs

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

El director de Miss Universo Tailandia ofreció disculpas públicas y explicó su versión del altercado con Fátima Bosch, luego del polémico conflicto que sacudió el certamen internacional.

Mr. Nawat pide disculpas y

Entradas de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

Arrancó la venta de boletos para la tercera jornada del torneo nacional que se vivirá en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Entérate las tribunas disponibles

Entradas de la fecha 3

PJ ordena la ubicación y captura de César Combina por no presentarse a juicio por presunta difamación

Juzgado declara reo contumaz al excongresista cuya precandidatura presidencial por Avanza País nunca se formalizó

PJ ordena la ubicación y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena la ubicación y

PJ ordena la ubicación y captura de César Combina por no presentarse a juicio por presunta difamación

Betssy Chávez designa a Raúl Noblecilla como su único abogado pese a que fue expulsado del juicio

Empolvados y bajo el sol: así están los trenes Caltrain de Rafael López Aliaga que llegaron al Perú hace tres meses

Excanciller de Perú señaló que México sigue cometiendo injerencia desde AMLO: “Él defendió el golpe de Estado de Pedro Castillo”

Jefa de Reniec asegura que “no hubo filtración de datos” tras polémica por publicación del padrón 2026

ENTRETENIMIENTO

Guns N’ Roses en Lima:

Guns N’ Roses en Lima: accesos, horarios, setlist y más para su concierto en el Estadio Nacional

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo hizo su presentación oficial en la ceremonia de bienvenida

Mr. Nawat fue sancionado por Miss Universo tras insultos a Miss México: su participación será limitada o nula

Guns N’ Roses en Lima: Fanáticos forman largas colas horas antes del esperado concierto en el Estadio Nacional

Miss Universo en polémica: Mr. Nawat se enfrentó a Miss México y la insultó

DEPORTES

Gianluca Lapadula cuenta con un

Gianluca Lapadula cuenta con un nuevo entrenador en Spezia: antiguo seleccionador de Italia luchará por revertir mala situación en Serie B

Géminis da la bienvenida a Natalia Málaga destacando su pasión y liderazgo: “Nos inspiras a ir por más”

Presidente de Géminis reveló los motivos de la salida de Otávio Machado y llegada de Natalia Málaga: “Las jugadoras solicitaron el cambio”

Los fuertes mensajes del DT brasileño tras no continuar en Géminis, pese a ganar a Regatas en Liga Peruana de Vóley 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por fecha pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025