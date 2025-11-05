‘Esto es Guerra’ nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

El reality peruano Esto es Guerra competirá por el premio a Mejor Reality Show en los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025, según la lista oficial difundida este miércoles.

El anuncio tuvo lugar durante un programa especial transmitido por DGO Stream y Bondi Live, en el que participaron figuras como Joaquín “El Pollo” Álvarez, Ángel de Brito y Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA). La ceremonia de premiación se realizará el domingo 23 de noviembre y reunirá a los principales exponentes de la televisión, la radio y el streaming de América Latina.

‘Esto es Guerra’ nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

La nominación para Esto es Guerra, el espacio estelar de competencia de América Televisión, marca otro reconocimiento internacional para el formato, que ha sostenido altos índices de audiencia en las noches peruanas. En la terna para Mejor Reality Show, comparte la categoría con Mundos Opuestos de Canal 13 (Chile) y La Isla de Telemundo (Estados Unidos), lo que subraya la proyección del programa fuera del país y su impacto regional.

La gala podrá seguirse en vivo desde Miami a través de DNEWS, tanto en los canales 700 como 1700 HD de DIRECTV, y mediante la señal DSHOW en los canales 127 y 1127 HD. Además, el evento se transmitirá por SAMTV Miami, canal oficial de YouTube de Semanario Argentino Miami. La ceremonia comenzará a las 19:00 horas (hora de Perú) y convocará a talentos, presentadores y productores de todo el continente.

‘Esto es Guerra’ continúa líder en su horario.

Los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025 reconocen cada año a los creadores más destacados de la industria audiovisual en español, en categorías que incluyen programación de entretenimiento, cultural y educativa, así como contenidos de bienestar y salud. La distinción representa uno de los mayores reconocimientos internacionales para la producción latinoamericana.

Otros peruanos nominados

Además de la presencia de Esto es Guerra, Perú contará con otras producciones en competencia por una estatuilla en diferentes rubros. En la categoría “Cultural y Educativo”, De Chiclayo al Vaticano ‘El Camino del Papa’, transmitido en YouTube, se enfrenta a proyectos como Los 100 años de la Torre de la Libertad de Telemundo (Estados Unidos) y Argentina de películas de América TV (Argentina). El documental peruano destaca por su aproximación al recorrido del Papa Francisco y sus orígenes, una visión que buscará imponerse frente a dos propuestas internacionales de amplia difusión.

‘De Chiclayo al Vaticano: El camino del Papa León XIV’ se estrena el 28 de agosto.

En el apartado “Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas”, Es lo que hay (YouTube, Perú) compite por el galardón en un segmento que incluye seis candidatos. Entre sus contendientes figuran Celia Antonini, divulgadora sobre salud mental en A24 y América Canal 9 (Argentina), ADN Buena Salud (América TV, Argentina), El Enemigo Invisible (Telemundo 44, Estados Unidos), Drbeauty (Canal Net / Caras, Argentina) y Charla y Matecito (YouTube, Argentina). Este grupo refleja la diversidad de formatos y temáticas que abordan la salud y el bienestar desde perspectivas tanto informativas como de divulgación.

La representación peruana acapara la atención gracias a tres nominaciones en categorías relevantes, lo que consolida la presencia del país en una premiación que destaca la calidad y diversidad de los contenidos hispanohablantes. La publicación de la lista despertó expectativas en el ámbito local, ya que cada nominación representa una oportunidad para visibilizar la creatividad de la industria audiovisual peruana ante la audiencia internacional.

La ceremonia, prevista para el 23 de noviembre, buscará reunir a directores, productores y presentadores. El interés por la competencia se incrementa debido a la pluralidad de países y formatos representados en cada rubro, lo cual se refleja en las distintas categorías en las que Perú tiene candidatos.

Para la comunidad creativa nacional, la oportunidad de competir en los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025 potencia el alcance internacional de los proyectos y reafirma el valor de las producciones realizadas en el país.