Este es el clima que tendrá Lima Metropolitana durante feriado largo, según pronóstico del Senamhi

En la costa peruana, el sol y el calor predominarán, especialmente en el norte y en Ica, donde las temperaturas alcanzarán hasta 33 °C - Créditos: Andina.

Los próximos días festivos traerán condiciones climáticas favorables para Lima y gran parte del territorio nacional. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) comunicó que la capital experimentará cielo mayormente despejado y brillo solar, especialmente en las tardes, entre el 25 y el 28 de diciembre.

Este panorama permitirá que las familias y visitantes aprovechen actividades al aire libre y recorridos turísticos sin contratiempos por el clima.

Para Lima Metropolitana, se pronostican temperaturas máximas próximas a los 26 °C y mínimas cercanas a los 18 °C. Las mañanas iniciarán con cielo cubierto, pero a medida que avance el día predominarán jornadas soleadas y templadas.

Por su parte, durante la noche y la madrugada, se presentarán ligeros descensos térmicos, propios de la estación, pero sin afectar significativamente la comodidad de quienes se encuentren en la ciudad.

Lima Metropolitana tendrá días mayormente soleados y temperaturas templadas entre el 25 y el 28 de diciembre, ideales para actividades al aire libre y turismo urbano - Créditos: Andina.

De otro lado, en la costa peruana, las condiciones serán ideales para quienes planean visitar la playa. El sol y el calor predominarán, con especial intensidad en el norte del país y en la región Ica, lo que favorecerá el turismo en balnearios y zonas costeras.

Nazca registrará las temperaturas más elevadas, alcanzando hasta 33 °C, mientras que en Ica y Piura los termómetros podrían llegar a 32 °C. Aunque el cielo estará despejado en su mayoría, se prevé que localidades como Trujillo y Chimbote experimenten nubosidad parcial hacia el mediodía, sin que ello opaque el ambiente cálido.

En la sierra, el tiempo será soleado durante el día, acompañado de temperaturas moderadas. Sin embargo, las noches y madrugadas serán frías, debido a la significativa amplitud térmica característica de la región andina. Regiones como Ayacucho y Huánuco podrían registrar máximas de 29 °C, en tanto que Huaraz llegaría a los 28 °C.

Las mínimas descenderán notablemente en áreas altas: Puno podría alcanzar los 3 °C, Huancavelica 4 °C y Cajamarca 6 °C. Cielos despejados predominarán en localidades como Cajamarca, Huaraz, Jauja, Juliaca y la propia Puno, aunque en sectores cercanos a la vertiente oriental de la cordillera no se descarta la presencia de precipitaciones.

Por otro lado, en la selva, el ambiente será caluroso y húmedo, con lluvias de moderada a fuerte intensidad en ciudades de la selva sur y centro, según el aviso meteorológico vigente. Iquitos y Tarapoto podrían registrar temperaturas de hasta 32 °C, mientras Pucallpa y Jaén rondarían los 30 °C. Por las noches, las mínimas oscilarán entre 19 °C y 22 °C, generando un entorno cálido constante.

La selva experimentará un ambiente cálido durante este feriado - Créditos: Andina.

Funciones del Senamhi

Supervisa, analiza y pronostica el estado del tiempo y clima en todo el territorio nacional.

Opera una red de estaciones meteorológicas e hidrológicas para monitorear variables atmosféricas y recursos hídricos.

Emite avisos, alertas y boletines sobre fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos relevantes para la población y sectores productivos.

Brinda información técnica para la gestión del riesgo de desastres y la toma de decisiones en agricultura, transporte, salud y energía.

Realiza investigaciones científicas en meteorología, climatología e hidrología.

Promueve la educación y la formación profesional en ciencias atmosféricas.

Facilita el acceso público a datos y reportes a través de plataformas digitales.