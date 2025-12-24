Perú

Este es el clima que tendrá Lima Metropolitana durante feriado largo, según pronóstico del Senamhi

Las condiciones meteorológicas favorecerán las actividades al aire libre en Lima y otras regiones durante los próximos días festivos

Guardar
En la costa peruana, el
En la costa peruana, el sol y el calor predominarán, especialmente en el norte y en Ica, donde las temperaturas alcanzarán hasta 33 °C - Créditos: Andina.

Los próximos días festivos traerán condiciones climáticas favorables para Lima y gran parte del territorio nacional. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) comunicó que la capital experimentará cielo mayormente despejado y brillo solar, especialmente en las tardes, entre el 25 y el 28 de diciembre.

Este panorama permitirá que las familias y visitantes aprovechen actividades al aire libre y recorridos turísticos sin contratiempos por el clima.

Para Lima Metropolitana, se pronostican temperaturas máximas próximas a los 26 °C y mínimas cercanas a los 18 °C. Las mañanas iniciarán con cielo cubierto, pero a medida que avance el día predominarán jornadas soleadas y templadas.

Por su parte, durante la noche y la madrugada, se presentarán ligeros descensos térmicos, propios de la estación, pero sin afectar significativamente la comodidad de quienes se encuentren en la ciudad.

Lima Metropolitana tendrá días mayormente
Lima Metropolitana tendrá días mayormente soleados y temperaturas templadas entre el 25 y el 28 de diciembre, ideales para actividades al aire libre y turismo urbano - Créditos: Andina.

De otro lado, en la costa peruana, las condiciones serán ideales para quienes planean visitar la playa. El sol y el calor predominarán, con especial intensidad en el norte del país y en la región Ica, lo que favorecerá el turismo en balnearios y zonas costeras.

Nazca registrará las temperaturas más elevadas, alcanzando hasta 33 °C, mientras que en Ica y Piura los termómetros podrían llegar a 32 °C. Aunque el cielo estará despejado en su mayoría, se prevé que localidades como Trujillo y Chimbote experimenten nubosidad parcial hacia el mediodía, sin que ello opaque el ambiente cálido.

En la sierra, el tiempo será soleado durante el día, acompañado de temperaturas moderadas. Sin embargo, las noches y madrugadas serán frías, debido a la significativa amplitud térmica característica de la región andina. Regiones como Ayacucho y Huánuco podrían registrar máximas de 29 °C, en tanto que Huaraz llegaría a los 28 °C.

Las mínimas descenderán notablemente en áreas altas: Puno podría alcanzar los 3 °C, Huancavelica 4 °C y Cajamarca 6 °C. Cielos despejados predominarán en localidades como Cajamarca, Huaraz, Jauja, Juliaca y la propia Puno, aunque en sectores cercanos a la vertiente oriental de la cordillera no se descarta la presencia de precipitaciones.

Por otro lado, en la selva, el ambiente será caluroso y húmedo, con lluvias de moderada a fuerte intensidad en ciudades de la selva sur y centro, según el aviso meteorológico vigente. Iquitos y Tarapoto podrían registrar temperaturas de hasta 32 °C, mientras Pucallpa y Jaén rondarían los 30 °C. Por las noches, las mínimas oscilarán entre 19 °C y 22 °C, generando un entorno cálido constante.

La selva experimentará un ambiente
La selva experimentará un ambiente cálido durante este feriado - Créditos: Andina.

Funciones del Senamhi

  • Supervisa, analiza y pronostica el estado del tiempo y clima en todo el territorio nacional.
  • Opera una red de estaciones meteorológicas e hidrológicas para monitorear variables atmosféricas y recursos hídricos.
  • Emite avisos, alertas y boletines sobre fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos relevantes para la población y sectores productivos.
  • Brinda información técnica para la gestión del riesgo de desastres y la toma de decisiones en agricultura, transporte, salud y energía.
  • Realiza investigaciones científicas en meteorología, climatología e hidrología.
  • Promueve la educación y la formación profesional en ciencias atmosféricas.
  • Facilita el acceso público a datos y reportes a través de plataformas digitales.

Temas Relacionados

Senamhicielo despejadoLima Metropolitanaperu-noticias

Más Noticias

Excesos en la cena de Navidad podía afectar gravemente varios órganos sin presentar síntomas, advierte Minsa

El Ministerio de Salud advierte sobre el peligro de consumir grandes cantidades de grasas y azúcares durante las celebraciones, ya que pueden desencadenar enfermedades silenciosas en la población

Excesos en la cena de

Cenaida Uribe responsabilizó al árbitro tras polémica en Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “No aplicó el reglamento”

La jefa de equipo ‘blanquiazul’ fue enfática en mencionar que no deben ser sancionadas a pesar de la falta reglamentaria que cometieron en el clásico

Cenaida Uribe responsabilizó al árbitro

Romina Gachoy revela cómo lograron con Jean Paul Santa María que sus hijos con Angie Jibaja dejaran la medicación psiquiátrica

La modelo uruguaya compartió cómo apoyó a los adolescentes que, tras convivir con ella y Santa María, debieron enfrentar traumas del pasado y adaptarse a una nueva vida familiar alejada de los problemas

Romina Gachoy revela cómo lograron

La reacción de Pedro García al duelo de Alianza Lima con 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026: “No es favorito contra ninguno de Sudamérica”

El periodista deportivo habló del próximo rival de los ‘victorianos’ en el torneo de Conmebol y consideró que una eventual eliminación no debe interpretarse como un fracaso absoluto

La reacción de Pedro García

Gustavo Álvarez reveló que no tiene oferta para dirigir a la selección peruana, pero advirtió: “El fútbol es muy dinámico”

El DT argentino dejó Universidad de Chile y respondió sobre las versiones que lo colocan en la ‘bicolor’ para el 2026. También mencionó si negoció con la FPF mientras dirigía a los ‘azules’

Gustavo Álvarez reveló que no
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Jorge Montoya postulará al

Congresista Jorge Montoya postulará al Senado por SíCreo, partido de Carlos Espá

Aprueban solicitar la extradición de Miguel Angel Miranda, presunto integrante de Los Cuellos Blancos del Puerto

Antauro Humala no va al Senado: Juntos por el Perú retrocedió y designó a Isaac Humala en su lugar

ONPE descarta el uso del voto digital para las Elecciones 2026

Elecciones 2026: Estos son los 34 partidos políticos que lograron inscribir sus fórmulas presidenciales ante el JNE

ENTRETENIMIENTO

Adiós a Cinescape: el espacio

Adiós a Cinescape: el espacio de Bruno Pinasco se despide de la TV después de 25 años

Magaly Medina recuerda su fallido tutorial de pavo a vísperas de Navidad: “Siempre esperan que cometa un error”

Romina Gachoy revela cómo lograron con Jean Paul Santa María que sus hijos con Angie Jibaja dejaran la medicación psiquiátrica

Yaco Eskenazi sorprende al revelar que gastó más de 15 mil soles en un regalo para Natalie Vértiz

Laura Bozzo explota y casi se va a los golpes contra participante en reality chileno: “Tú no eres nadie, muerto de hambre”

DEPORTES

Entradas Alianza Lima vs San

Entradas Alianza Lima vs San Martín: precio y venta para los partidos de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Cenaida Uribe responsabilizó al árbitro tras polémica en Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “No aplicó el reglamento”

La reacción de Pedro García al duelo de Alianza Lima con 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026: “No es favorito contra ninguno de Sudamérica”

Gustavo Álvarez reveló que no tiene oferta para dirigir a la selección peruana, pero advirtió: “El fútbol es muy dinámico”

Talía Azcárate confesó que fue víctima de machismo en canal de televisión: “Ninguna mujer sabe de fútbol”