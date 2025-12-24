Perú

Este es el pronóstico del Senamhi para hoy 24 de diciembre: así estará el clima en Lima

De acuerdo con el reporte del Senamhi, las ráfagas de viento estuvieron presentes principalmente al finalizar la mañana y primeras horas de la tarde

El Servicio Nacional de Meteorología
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima registró este miércoles 24 de diciembre un cielo nublado durante la mañana.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima registrará este miércoles 24 de diciembre un cielo nublado durante la mañana, con variaciones hacia nubes dispersas al mediodía y nuevas formaciones de nubosidad en la tarde.

Las temperaturas oscilaron en el sector este de la ciudad entre 27°C de máxima y 15°C de mínima, mientras que en el oeste, incluyendo Callao, las marcas se ubicaron entre 22°C y 19°C.

De acuerdo con el reporte del Senamhi, las ráfagas de viento estuvieron presentes principalmente al finalizar la mañana y primeras horas de la tarde, fenómeno que se mantuvo tanto en Lima Este como en Lima Oeste.

El equinoccio de primavera constituye
El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

El organismo detalló que en ambos sectores se previó cielo parcialmente cubierto para la noche, anticipando una jornada sin precipitaciones y condiciones estables para el desarrollo de actividades al aire libre.

El Senamhi recomendó a la población mantenerse informada sobre los cambios en el pronóstico y adoptar medidas ante las variaciones de temperatura, especialmente en horas de viento fuerte.

Tipos de clima

En el departamento de Lima se reportan una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

Distritos limeños próximos al mar
Distritos limeños próximos al mar presentan cielo cubierto y alta humedad. Foto: Senamhi

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

Frío en Lima. (Foto: Andina)
Frío en Lima. (Foto: Andina)

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

(EFE)
(EFE)

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

