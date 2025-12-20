Perú

Verano: Costa peruana inicia temporada con noches frías en estas regiones

El descenso de temperaturas nocturnas desde La Libertad hasta Ica marcará las próximas noches, según el Senamhi, en un comienzo de verano con variaciones entre la humedad costera y la ola de calor que se prevé para febrero y marzo

Por las noches, se registran mayor sensación de frío en la capital peruana, de acuerdo a los datos del Senamhi. (Senamhi)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la costa peruana presentará noches frías desde este lunes 22 hasta el viernes 26 de diciembre. De acuerdo con la proyección emitida por la entidad perteneciente al Ministerio del Ambiente (Minam), se esperan descensos notables, con temperaturas nocturnas que oscilarán entre 13 °C y 18 °C en regiones clave como La LibertadÁncashLima e Ica.

Especialistas del Senamhi atribuían este cambio a la baja temperatura del mar situada frente al litoral peruano y a la acción de los vientos del sur, factores que impulsarán una mayor nubosidad durante la madrugada y primeras horas del día en los distritos cercanos al océano.

Según la información consignada por InfobaeLa Libertad registrará valores mínimos de 13 a 16 grados Celsius, Áncash y Lima se mantendrán entre los 14 y 17 grados, mientras que en Ica los termómetros podrían marcar cifras aún menores, entre 11 y 15 grados.

En Lima Metropolitana, las temperaturas mínimas previstas fluctuaban entre 15 °C y 18 °C. Esta situación también generará una marcada sensación de frío, sobre todo en las zonas urbanas próximas al mar.

Aunque las madrugadas y el inicio de la mañana mostrarán este descenso térmico, desde el organismo meteorológico señalan que a partir del mediodía el brillo solar retornará, estableciendo un contraste evidente entre el inicio y la conclusión de cada jornada.

Noches de Lima serán frías por lo siguientes días. (Foto: Andina)

Un verano 2026 marcado por extremos

Mientras el descenso de temperaturas nocturnas se intensifica en la entrada del verano, el Senamhi proyectó que la ciudad de Lima y la costa central experimentarán un verano 2026 marcado por pronunciados contrastes térmicos.

El pronóstico anticipa que después de las noches frías de diciembre, las temperaturas diurnas aumentarán progresivamente y podrán superar los 30 °C hacia finales de febrero y marzo, sobre todo en los distritos alejados del litoral, como La MolinaSan Juan de Lurigancho o Ate.

En estas zonas, las mínimas rondarán los 19,2 °C, mientras que los máximos se situarán cerca de los 29,2 °C.

Patricia Rivera, especialista del organismo meteorológico, explicó que la transición de la primavera al verano es la responsable de estas variaciones, donde se alternan noches frescas y tardes de calor intenso. “Estos primeros días del verano tienen todavía la influencia de la primavera”, manifestó la experta.

El análisis de Senamhi identifica, además, otro elemento de preocupación: durante el día se prevén índices de radiación ultravioleta calificados como “muy altos” o incluso “extremadamente altos” en la costa central, afectando, en especial, a la población de Lima.

El organismo recomienda a la ciudadanía adoptar medidas de protección, como el uso de prendas ligeras, bloqueador solar y evitar la exposición solar directa entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. El llamado va dirigido principalmente a los grupos vulnerables, entre ellos menores de edad y adultos mayores.

Finalmente, el pronóstico para el resto del país señala que la región andina mantendrá registros térmicos normales o superiores, mientras que en la Amazonía las noches serán incluso más cálidas que la media, especialmente durante diciembre.

