Perú

Emergencia en Cusco: huaico destruye puente de Oscobamba, bloquea vía Calca–Yanatile y deja viviendas afectadas

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada provocaron el ingreso de lodo y agua a las viviendas, ocasionando la pérdida de enseres y poniendo en riesgo a varias familias del sector

Guardar
Un torrente de lodo, piedras y árboles arrasó con un puente y dejó aislada a la comunidad de Yanatile. Las imágenes muestran la magnitud del desastre que ha dejado a numerosas familias damnificadas. (Crédito: Canal N)

Un huaico de gran magnitud registrado durante la madrugada afectó gravemente al centro poblado de Colca, en el distrito de Yanatile, provincia de Calca, región Cusco. El evento natural fue provocado por las intensas lluvias que se registran en la zona y que generaron el arrastre de grandes volúmenes de agua, lodo y piedras, causando severos daños a la infraestructura vial y poniendo en riesgo a decenas de familias.

De acuerdo con reportes desde la zona, el huaico se produjo en una quebrada cercana al poblado, donde el aumento repentino del caudal impactó directamente sobre viviendas ubicadas en las márgenes del río y sobre la principal vía de acceso. La emergencia se registró en horas de la madrugada, lo que dificultó una respuesta inmediata y agravó la situación de los pobladores afectados.

Huaico bloquea la vía Calca–Yanatile
Huaico bloquea la vía Calca–Yanatile tras destruir puente en Cusco y afectar viviendas y familias. (Foto: Captura video: FB/@Radio la Soberana Calca Cusco)

Puente colapsado por huaico

El fenómeno natural provocó la destrucción total del puente carrozable de Oscobamba —también identificado como Uscubamba—, infraestructura clave para la conectividad entre Calca y el valle de Yanatile. La estructura fue arrasada por la fuerza del huaico, dejando inutilizable el paso vehicular y peatonal en la zona.

Además del colapso del puente, varios tramos de la carretera Calca–Yanatile resultaron seriamente dañados, con desprendimientos de tierra y lodo que cubrieron la vía. Esta situación ha generado serias dificultades para el tránsito de personas, el traslado de productos agrícolas y el acceso de servicios básicos hacia las comunidades afectadas.

Puente colapsa por huayco y
Puente colapsa por huayco y bloquea la vía Calca–Yanatile en Cusco: reportan familias afectadas. (Foto composición: Infobae Perú/FB: GORE Cusco)

Aislamiento del valle de Yanatile y viviendas dañadas

Como consecuencia directa del colapso del puente y la destrucción de la carretera, el valle de Yanatile quedó prácticamente incomunicado. Varios vehículos permanecen varados a ambos lados de la vía interrumpida, mientras que los pobladores enfrentan limitaciones para movilizarse y acceder a servicios esenciales.

En el ámbito residencial, se reportó la afectación de al menos seis viviendas en el centro poblado de Colca. Las casas fueron inundadas por el ingreso de agua y lodo, lo que ocasionó la pérdida de enseres y dejó a varias familias en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas asentadas en zonas cercanas al cauce del río.

Huaico arrasa puente y deja
Huaico arrasa puente y deja bloqueada la vía Calca–Yanatile en Cusco: hay familias y viviendas afectadas. (Foto composición: Infobae Perú/FB: GORE Cusco)

Impacto en cultivos

El huaico también ocasionó daños significativos en la actividad agrícola local. Según información oficial, aproximadamente cuatro hectáreas de cultivos de café resultaron afectadas, generando pérdidas económicas para las familias que dependen de esta producción como principal fuente de sustento.

Ante la emergencia, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, dispuso la intervención inmediata del Centro de Operaciones de Emergencias Regional (COER). Se activaron los protocolos de respuesta y se ordenó el despliegue técnico para la evaluación de daños y la coordinación de acciones con las autoridades locales del distrito de Yanatile.

Puente colapsa por huayco y
Puente colapsa por huayco y bloquea la vía Calca–Yanatile en Cusco: reportan familias afectadas. (Foto: Gore Cusco)

GORE Cusco toma medidas

El Gobierno Regional del Cusco, a través de sus equipos especializados, coordina con la municipalidad distrital el apoyo con combustible y maquinaria pesada para iniciar la rehabilitación de la vía afectada. Asimismo, se ejecuta el Análisis de Daños y Necesidades (EDAN) para identificar a las familias damnificadas y determinar la entrega de ayuda humanitaria, de ser requerida.

Como medida preventiva, el COER recomendó a transportistas y pasajeros utilizar la ruta alterna Cusco–Quillabamba, debido a que la vía Calca–Yanatile permanece bloqueada y existe riesgo de nuevos deslizamientos. Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente por canales oficiales, evitar transitar por zonas de alto riesgo y priorizar la seguridad, mientras continúan las lluvias intensas en distintos puntos de la región Cusco.

Bloqueada la vía Calca–Yanatile por
Bloqueada la vía Calca–Yanatile por huayco: autoridades habilitan desvío Cusco–Quillabamba. (Foto: Gore Cusco)

Temas Relacionados

CuscoHuaicoGore Cuscoperu-noticias

Más Noticias

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

La conductora compartió con sus seguidores la experiencia de acompañar a su primogénito antes de que inicie sus estudios universitarios en Estados Unidos.

María Pía Copello despide a

Carlos Zambrano y su rotundo mensaje con el que transparenta su vínculo con Hernán Barcos en Alianza Lima: “No es mi amigo”

Durante los últimos meses del año se evidenció un desgaste y distanciamiento entre ambos. La imagen más reveladora del quiebre de la relación profesional se apreció cuando HB9 le exigió la cinta de capitán, en la ciudad de Andahuaylas

Carlos Zambrano y su rotundo

MVCS entrega 49 proyectos que mejoran la movilidad urbana y los espacios públicos

Las intervenciones, ejecutadas en 16 regiones a través del Programa Mejoramiento Integral de Barrios, beneficiaron a más de 353 mil personas y demandaron una inversión pública superior a S/ 234 millones

MVCS entrega 49 proyectos que

100 frases para diciembre: positivas y de aliento que te invitan a cerrar el año con buen ánimo

Las frases de aliento adquieren relevancia en el último mes del año, marcando el tono de una sociedad que busca renovar esperanzas y enfrentar incertidumbres con resiliencia

100 frases para diciembre: positivas

Derrames de petróleo: Congreso amplía padrón de damnificados y endurece la fiscalización ambiental

La medida publicada en el Diario Oficial El Peruano incluye a víctimas de emergencias ambientales desde 2022 y otorga al OEFA mayores competencias de control.

Derrames de petróleo: Congreso amplía
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Derrames de petróleo: Congreso amplía

Derrames de petróleo: Congreso amplía padrón de damnificados y endurece la fiscalización ambiental

Martín Vizcarra organiza chocolatada navideña frente al penal de Barbadillo

Candidatos definitivos para las Elecciones 2026 se conocerán en marzo, como indica el cronograma electoral del JNE

Juntos por el Perú lleva a familiares y escuderos del golpista Pedro Castillo en sus listas al Congreso

¿Qué candidatos a la presidencia han registrado su candidatura? Esto explica el presidente del JNE, Roberto Burneo

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello despide a

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

Magaly Medina pone en duda la Navidad de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “¿Hasta cuándo durará?”

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María se reconcilian tras fuerte crisis y posan junto a sus hijos: “La familia es lo primero”

Alicia Retto se muestra vulnerable previo a Navidad: “Me ayuda venir a trabajar y ocupar mi cabeza”

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

DEPORTES

Carlos Zambrano y su rotundo

Carlos Zambrano y su rotundo mensaje con el que transparenta su vínculo con Hernán Barcos en Alianza Lima: “No es mi amigo”

Universitario apuesta por el chileno Carlos Véliz para devolver al equipo femenino a la gloria nacional

“El gran pecado de Javier Rabanal es ser honesto y frontal, a veces cae mal”, la sincera opinión de periodista ecuatoriano sobre el DT de Universitario

Fichajes de Universitario 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas

Ministro del Interior fue tajante sobre la Noche Crema y Noche Blanquiazul en la misma fecha: “No es prudente”