Emergencia en Cusco: huaico destruye puente de Oscobamba, bloquea vía Calca–Yanatile y deja viviendas afectadas

Un torrente de lodo, piedras y árboles arrasó con un puente y dejó aislada a la comunidad de Yanatile. Las imágenes muestran la magnitud del desastre que ha dejado a numerosas familias damnificadas. (Crédito: Canal N)

Un huaico de gran magnitud registrado durante la madrugada afectó gravemente al centro poblado de Colca, en el distrito de Yanatile, provincia de Calca, región Cusco. El evento natural fue provocado por las intensas lluvias que se registran en la zona y que generaron el arrastre de grandes volúmenes de agua, lodo y piedras, causando severos daños a la infraestructura vial y poniendo en riesgo a decenas de familias.

De acuerdo con reportes desde la zona, el huaico se produjo en una quebrada cercana al poblado, donde el aumento repentino del caudal impactó directamente sobre viviendas ubicadas en las márgenes del río y sobre la principal vía de acceso. La emergencia se registró en horas de la madrugada, lo que dificultó una respuesta inmediata y agravó la situación de los pobladores afectados.

Puente colapsado por huaico

El fenómeno natural provocó la destrucción total del puente carrozable de Oscobamba —también identificado como Uscubamba—, infraestructura clave para la conectividad entre Calca y el valle de Yanatile. La estructura fue arrasada por la fuerza del huaico, dejando inutilizable el paso vehicular y peatonal en la zona.

Además del colapso del puente, varios tramos de la carretera Calca–Yanatile resultaron seriamente dañados, con desprendimientos de tierra y lodo que cubrieron la vía. Esta situación ha generado serias dificultades para el tránsito de personas, el traslado de productos agrícolas y el acceso de servicios básicos hacia las comunidades afectadas.

Aislamiento del valle de Yanatile y viviendas dañadas

Como consecuencia directa del colapso del puente y la destrucción de la carretera, el valle de Yanatile quedó prácticamente incomunicado. Varios vehículos permanecen varados a ambos lados de la vía interrumpida, mientras que los pobladores enfrentan limitaciones para movilizarse y acceder a servicios esenciales.

En el ámbito residencial, se reportó la afectación de al menos seis viviendas en el centro poblado de Colca. Las casas fueron inundadas por el ingreso de agua y lodo, lo que ocasionó la pérdida de enseres y dejó a varias familias en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas asentadas en zonas cercanas al cauce del río.

Impacto en cultivos

El huaico también ocasionó daños significativos en la actividad agrícola local. Según información oficial, aproximadamente cuatro hectáreas de cultivos de café resultaron afectadas, generando pérdidas económicas para las familias que dependen de esta producción como principal fuente de sustento.

Ante la emergencia, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, dispuso la intervención inmediata del Centro de Operaciones de Emergencias Regional (COER). Se activaron los protocolos de respuesta y se ordenó el despliegue técnico para la evaluación de daños y la coordinación de acciones con las autoridades locales del distrito de Yanatile.

GORE Cusco toma medidas

El Gobierno Regional del Cusco, a través de sus equipos especializados, coordina con la municipalidad distrital el apoyo con combustible y maquinaria pesada para iniciar la rehabilitación de la vía afectada. Asimismo, se ejecuta el Análisis de Daños y Necesidades (EDAN) para identificar a las familias damnificadas y determinar la entrega de ayuda humanitaria, de ser requerida.

Como medida preventiva, el COER recomendó a transportistas y pasajeros utilizar la ruta alterna Cusco–Quillabamba, debido a que la vía Calca–Yanatile permanece bloqueada y existe riesgo de nuevos deslizamientos. Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente por canales oficiales, evitar transitar por zonas de alto riesgo y priorizar la seguridad, mientras continúan las lluvias intensas en distintos puntos de la región Cusco.

