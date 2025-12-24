Perú

Depósito del retiro de AFP: Segundo monto por hasta S/5.350 ya se paga en diciembre

La segunda UIT ya está siendo depositada para los afiliados que pidieron montos de más de S/5.350. Este valor de la UIT seguirá vigente en 2026 solo para los que ya solicitaron

Guardar
En diciembre ya todos los
En diciembre ya todos los afiliados podrían haber recibido su primera UIT, pero ahora llega el segundo depósito. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

El octavo retiro de AFP sigue vigente. A pesar de que el año llegue a su fin, el 2026 también se podrá registrar la solicitud de retiro de hasta 4 UIT (S/21.400 en 2025 y S/22.000 en 2026), hasta el viernes 16 de enero.

Ya un gran grupo de afiliados ha recibido sus montos pedidos, pero los que solicitaron más de 1 UIT, aún están esperando todo el monto a depositarse. Como se recuerda, cada 1 UIT se paga cada 30 días luego de hacer la solicitud y recibir el primer desembolso.

Así, los primeros que mandaron su solicitud en octubre ya están recibiendo el segundo monto de retiro de AFP, de hasta 1 UIT. Por ejemplo, si un afiliado pidió S/8.000 para retirar de su AFP, en noviembre le entregaron los primeros S/5.350, y esta vez le entregarían S/2.650, el restante de lo pedido. En caso este hay sido el monto máximo de su fondo, inclusive lo que se le entregue podría ser menor por algún cambio en la rentabilidad.

El cronograma de AFP se
El cronograma de AFP se ha publicado, pero también esto revela las fechas de desembolsos para cada UIT. - Crédito Infobae Perú

Fechas de pago del segundo depósito

Estos últimos días se está haciendo el desembolso de la segunda UIT para los afiliados que aún no reciben la totalidad de su monto pedido por retiro de AFP (hasta S/21.400). Los que pidieron solo 1 UIT o menos, ya recibiron su monto (en tanto hayan solicitado en las primeras fechas).

Sin embargo, quienes aún esperan todo el monto, deben estar atentos al cronograma de desembolsos que aproximó Infobae Perú. Los primeros afiliados en recibir este segundo monto y en diciembre son los siguientes:

  • Documento termina en letra u otro y pidió el martes 21 de octubre, recibió máximo el sábado 20 de diciembre su segunda UIT
  • DNI termina en 0 y pidió el miércoles 22 de octubre, recibió máximo el domingo 21 de diciembre de 2025
  • DNI termina en 0 y pidió el jueves 23 de octubre, recibió máximo el lunes 22 de diciembre
  • DNI termina en 1 y pidió el viernes 24 de octubre, recibió máximo el martes 23 de diciembre
  • DNI termina en 1 y pidió el lunes 27 de octubre, recibe máximo el viernes 26 de diciembre
  • DNI termina en 2 y pidió el martes 28 de octubre, recibe máximo el viernes 26 de diciembre (fecha final oficla es el sábado 27 de diciembre, pero no es día hábil).
  • DNI termina en 2 y pidió el miércoles 29 de octubre, recibe máximo viernes 26 de diciembre (fecha final oficla es el domingo 28 de diciembre, pero no es día hábil)
  • DNI termina en 3 y pidió el jueves 30 de octubre, recibe máximo el lunes 29 de diciembre
  • DNI termina en 3 y pidió el viernes 31 de octubre, recibe máximo el martes 30 de diciembre.
Todos los detalles sobre el
Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

¿Cómo cambia el retiro en 2026?

Según la norma legal publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el 1 de enero de 2026 entra en vigencia la nueva UIT, de S/5.500, que subió en S/150 con respecto a la de 2025, de S/5.350. Con esto, no solo cambia el monto de retiro AFP, sino también cada UIT recibida.

  • En 2025, el monto máximo de retiro AFP es de 4 UIT, de S/21.400. Así, cada 30 días luego de la solicitud de retiro se desembolsa máximo S/5.350 (1 UIT) a cada afiliado
  • En 2026, sin embargo, el monto máximo de retiro AFP será de S/22.000. Así, cada 30 días luego de la solicitud de retiro se desembolsará máximo S/5.500 (1 UIT) a cada afiliado.

Recuerda que el jueves 1 de enero no se podrá solicitar el retiro de AFP dado que es feriado. Es a partir del viernes 2 de enero que los afiliados que aún no hayan solicitado hasta 4 UIT de sus fondos podrán pedir el nuevo monto de S/22.000.

Temas Relacionados

retiro AFPretiro AFP 2025AFPperu-economia

Más Noticias

Fichajes de Universitario 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas

El vigente tricampeón del fútbol peruano realizó grandes modificaciones en su elenco para luchar por el ‘tetra’ y avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores

Fichajes de Universitario 2026 EN

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

Los peruanos tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo a sus artistas favoritos. Conoce la lista completa de los próximos conciertos y eventos imperdibles que llegarán al país.

Conciertos Perú 2026: estos son

Navidad en Perú EN VIVO: a qué hora llega Papa Noel, tráfico en Lima, cena navideña y últimas noticias de hoy 24 de diciembre

Las avenidas cercanas a centros comerciales y supermercados lucen abarrotados de personas y taxis, mientras que en Mesa Redonda, Mercado Central y Gamarra miles hacen sus compras de última hora. Esta situación complica el paso de los vehículos ocasionándose un verdadero colapso y caos

Navidad en Perú EN VIVO:

Adulto mayor acusa a la ONP de negarle pensión de jubilación pese a 39 años de aportes al sistema

A sus 78 años de edad, Fermín Marcilla debe enfrentar un juicio con el Estado pese a tener documentos que acreditan sus casi 40 años de trabajos y aportes

Adulto mayor acusa a la

¿Qué candidatos a la presidencia han registrado su candidatura? Esto explica el presidente del JNE, Roberto Burneo

Hasta el momento, se han presentado 35 solicitudes de registro de candidaturas a la presidencia. Solo faltaría Primero La Gente, de Marisol Pérez Tello

¿Qué candidatos a la presidencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Qué candidatos a la presidencia

¿Qué candidatos a la presidencia han registrado su candidatura? Esto explica el presidente del JNE, Roberto Burneo

Antauro Humala no va al Senado: Juntos por el Perú retrocede y designa a Isaac Humala en su lugar

José Jerí anunciará en dos semanas el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, confirma el ministro del Interior

“Fue un error del sistema”: Diethell Columbus justificó observación del JEE que declaró inadmisible lista de Fuerza Popular

Comisión del Congreso volverá a citar a ministros de Educación y Economía por incertidumbre en Beca 18

ENTRETENIMIENTO

Final de Esto es Guerra

Final de Esto es Guerra 2025: Los ‘Combatientes’ vencieron a los ‘Guerreros’ y ganaron la final de temporada

Magaly Medina recuerda su fallido tutorial de pavo a vísperas de Navidad: “Siempre esperan que cometa un error”

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

Korina Rivadeneira viajó fuera del país tras despedirse de Desvelados: programa no regresa el 2026

Leslie Moscoso deja la comicidad tras quince años para cambiar de profesión: “no voy a retroceder en mi decisión”

DEPORTES

Ministro del Interior fue tajante

Ministro del Interior fue tajante sobre la Noche Crema y Noche Blanquiazul en la misma fecha: “No es prudente”

Fichajes de Alianza Lima 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas

Germán Leguía se ilusiona con vender jugadores en Universitario tras llegada de Javier Rabanal: “Había que imitar a Independiente del Valle”

Gustavo Dulanto se une a Sport Boys para el 2026: ”El deseo es entrar a un torneo internacional”

Gonzalo Bueno será el único peruano en la clasificación del Australian Open 2026: Ignacio Buse no se anotó por una lesión