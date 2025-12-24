Depósito del retiro de AFP: Segundo monto por hasta S/5.350 ya se paga en diciembre

En diciembre ya todos los afiliados podrían haber recibido su primera UIT, pero ahora llega el segundo depósito. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

El octavo retiro de AFP sigue vigente. A pesar de que el año llegue a su fin, el 2026 también se podrá registrar la solicitud de retiro de hasta 4 UIT (S/21.400 en 2025 y S/22.000 en 2026), hasta el viernes 16 de enero.

Ya un gran grupo de afiliados ha recibido sus montos pedidos, pero los que solicitaron más de 1 UIT, aún están esperando todo el monto a depositarse. Como se recuerda, cada 1 UIT se paga cada 30 días luego de hacer la solicitud y recibir el primer desembolso.

Así, los primeros que mandaron su solicitud en octubre ya están recibiendo el segundo monto de retiro de AFP, de hasta 1 UIT. Por ejemplo, si un afiliado pidió S/8.000 para retirar de su AFP, en noviembre le entregaron los primeros S/5.350, y esta vez le entregarían S/2.650, el restante de lo pedido. En caso este hay sido el monto máximo de su fondo, inclusive lo que se le entregue podría ser menor por algún cambio en la rentabilidad.

El cronograma de AFP se ha publicado, pero también esto revela las fechas de desembolsos para cada UIT. - Crédito Infobae Perú

Fechas de pago del segundo depósito

Estos últimos días se está haciendo el desembolso de la segunda UIT para los afiliados que aún no reciben la totalidad de su monto pedido por retiro de AFP (hasta S/21.400). Los que pidieron solo 1 UIT o menos, ya recibiron su monto (en tanto hayan solicitado en las primeras fechas).

Sin embargo, quienes aún esperan todo el monto, deben estar atentos al cronograma de desembolsos que aproximó Infobae Perú. Los primeros afiliados en recibir este segundo monto y en diciembre son los siguientes:

Documento termina en letra u otro y pidió el martes 21 de octubre, recibió máximo el sábado 20 de diciembre su segunda UIT

DNI termina en 0 y pidió el miércoles 22 de octubre, recibió máximo el domingo 21 de diciembre de 2025

DNI termina en 0 y pidió el jueves 23 de octubre, recibió máximo el lunes 22 de diciembre

DNI termina en 1 y pidió el viernes 24 de octubre, recibió máximo el martes 23 de diciembre

DNI termina en 1 y pidió el lunes 27 de octubre, recibe máximo el viernes 26 de diciembre

DNI termina en 2 y pidió el martes 28 de octubre, recibe máximo el viernes 26 de diciembre (fecha final oficla es el sábado 27 de diciembre, pero no es día hábil).

DNI termina en 2 y pidió el miércoles 29 de octubre, recibe máximo viernes 26 de diciembre (fecha final oficla es el domingo 28 de diciembre, pero no es día hábil)

DNI termina en 3 y pidió el jueves 30 de octubre, recibe máximo el lunes 29 de diciembre

DNI termina en 3 y pidió el viernes 31 de octubre, recibe máximo el martes 30 de diciembre.

Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

¿Cómo cambia el retiro en 2026?

Según la norma legal publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el 1 de enero de 2026 entra en vigencia la nueva UIT, de S/5.500, que subió en S/150 con respecto a la de 2025, de S/5.350. Con esto, no solo cambia el monto de retiro AFP, sino también cada UIT recibida.

En 2025 , el monto máximo de retiro AFP es de 4 UIT, de S/21.400. Así, cada 30 días luego de la solicitud de retiro se desembolsa máximo S/5.350 (1 UIT) a cada afiliado

En 2026, sin embargo, el monto máximo de retiro AFP será de S/22.000. Así, cada 30 días luego de la solicitud de retiro se desembolsará máximo S/5.500 (1 UIT) a cada afiliado.

Recuerda que el jueves 1 de enero no se podrá solicitar el retiro de AFP dado que es feriado. Es a partir del viernes 2 de enero que los afiliados que aún no hayan solicitado hasta 4 UIT de sus fondos podrán pedir el nuevo monto de S/22.000.