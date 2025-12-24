Decenas de personas pagan 5 y 7 soles para trozar sus pavos congelados a pocas horas de la Navidad

Un reportaje muestra la masiva concurrencia para recoger el tradicional pavo de Navidad. Ante la falta de tiempo, muchos recurren a servicios en la calle que trozan el pavo con sierras para facilitar su cocción | Canal N

A pocas horas de la Navidad, el movimiento en los alrededores de los mercados limeños revela una tradición que se repite cada diciembre: decenas de personas llegan con sus pavos congelados en busca de un corte preciso que ayude a acelerar la preparación de la cena familiar. El bullicio, las bolsas de aves y los comentarios sobre precios y recetas dibujan una postal característica de la previa.

El servicio de trozado se ha convertido en una solución indispensable para quienes buscan ahorrar tiempo en la cocina. Los encargados, cuchillo en mano, ofrecen dos alternativas principales, así se observa en el reporte de Canal N.

Al respecto, si el cliente solicita partir el pavo en dos mitades, el precio es de 5 soles. Si prefiere que el ave sea cortada en trozos o medallones, el costo sube a S/7. La diferencia se explica por el trabajo adicional que implica el despiece, así como por la practicidad que ofrece para la descongelación y posterior cocción.

Las filas comienzan a formarse desde temprano. Hombres y mujeres, muchos acompañados de familiares, esperan su turno con paciencia. Algunos llevan vales que les permiten elegir entre ave o lechón, dependiendo de la disponibilidad o preferencia en casa, de acuerdo con el citado medio.

El proceso de trozado permite una mejor descongelación y cocción y así, garantiza que la carne quede jugosa y que la cena esté lista a tiempo, incluso en familias numerosas - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

Otros aprovechan para solicitar el corte de brazuelos de cerdo, sumando variedad al menú festivo. La espera se convierte en un espacio de conversación, donde se comparten comentarios sobre la mejor manera de preparar el plato principal o sobre quién se encargará del banquete este año.

“Hoy día tiene que ser pavo de todas maneras, no hay de otra”, afirma uno de los compradores mientras observa cómo su ave es dividida cuidadosamente. Para muchos, la tarea culinaria recae en la persona con mayor experiencia en la familia, ya sea la madre, la abuela o la esposa, quien asume el reto de darle el sabor tradicional a la celebración.

El proceso de trozado es rápido y eficiente. En cuestión de minutos, el pavo entero se transforma en piezas listas para cocinar. Este detalle resulta fundamental, ya que facilita la descongelación y ayuda a distribuir mejor el calor durante la cocción, garantizando que la carne quede jugosa y bien preparada. Además, quienes optan por trozos más pequeños suelen buscar una preparación más ágil, especialmente cuando el tiempo apremia y la cena debe estar lista para una familia numerosa.

No solo se trata de aves. Algunos asistentes llegan para trozar otros tipos de carne, como lechón o cerdo, ampliando así las posibilidades del menú en la mesa navideña. La flexibilidad del servicio permite adaptarse a los gustos y necesidades de cada hogar, sin distinción.

La flexibilidad del servicio y la tradición de involucrar a los miembros más experimentados de la familia en la cocina refuerzan el sentido de comunidad y colaboración en la celebración navideña - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

Familiares abarrotan mercados de Lima y Callao

La llegada de la Nochebuena movilizó desde a cientos de familias hacia los mercados de Lima y Callao, donde la compra de insumos para la cena navideña marcó el ritmo de la jornada. Según reportó 24 horas de Panamericana Televisión, los pasillos de los principales centros de abasto se colmaron de compradores ansiosos por adquirir ingredientes y productos tradicionales, en medio de la premura y una variada oferta.

Las familias hacen sus compras para la cena de Navidad (Créditos: Canal N)

El pavo se mantuvo como el protagonista indiscutible de la celebración, generando una alta demanda de aderezos y condimentos. “Cada año es costumbre asistir a los mercados a comprar los últimos insumos para la cena navideña”, relató un comerciante local al citado medio. Los precios de los aderezos fluctuaron según el tipo de preparación y el tamaño de la ave. Una compradora detalló: “Un sol nada más”, mientras otra señaló que pagó cinco soles por un aderezo especial elaborado para la ocasión.

Los ingredientes para realzar el sabor del cena incluyeron vinagre, cerveza negra y ají panca, elementos considerados imprescindibles en numerosos hogares limeños y chalacos. De acuerdo con testimonios recogidos por 24 Horas, el gasto destinado únicamente a los aderezos para la proteína principal alcanzó hasta treinta y cinco soles en algunos casos.