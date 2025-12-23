Perú

La Navidad: por qué es mucho más que una fiesta religiosa en el Perú

El 25 de diciembre, el mundo occidental se llena de luces, música y reuniones familiares para celebrar la Navidad, una fecha donde conviven la devoción religiosa y las costumbres propias de cada región

Cada año, las familias peruanas transforman la Nochebuena en una mezcla de costumbres, cenas inolvidables y rituales donde la cultura y la fe se dan la mano en cada rincón del país (Freepik)

En el Perú, la Navidad ocupa un lugar central en la vida social y espiritual. Cada 24 y 25 de diciembre, hogares, templos y espacios públicos se articulan alrededor de una fecha que trasciende lo religioso y se expresa como un acto colectivo de encuentro.

La celebración recuerda el nacimiento de Jesús en Belén, un acontecimiento fundacional para el cristianismo, pero también se ha adaptado a las dinámicas culturales del país. La vigilia de Nochebuena, la reunión familiar, la cena compartida y los rituales de medianoche forman parte de una experiencia que se repite año tras año.

En ese marco, la Navidad se vive como un tiempo de expectativa, recogimiento y afirmación de la identidad cultural en las distintas regiones del territorio.

El sentido cristiano de la Navidad y su arraigo en la historia peruana

La conmemoración del nacimiento de Jesús se afianzó en el Perú como parte del orden religioso y social, combinando liturgia, simbolismo y expresiones culturales heredadas y reinterpretadas. (Andina)

La Navidad conmemora el nacimiento de Jesús, figura central del cristianismo, y se celebra el 25 de diciembre como una de las solemnidades más importantes del calendario litúrgico.

En el Perú, esta fecha adquirió relevancia desde el periodo colonial, cuando la evangelización introdujo las festividades cristianas como parte del orden social y religioso. Con el paso de los siglos, la celebración se integró a la vida cotidiana, manteniendo su núcleo espiritual, pero adoptando prácticas propias del contexto local.

La noche del 24 de diciembre concentra gran parte del simbolismo. La Nochebuena se entiende como una vigilia de espera, asociada a la llegada de Jesús entre la noche y la madrugada. En muchas ciudades y pueblos, la Misa de Gallo convoca a fieles a templos y parroquias, donde se recuerda el relato del nacimiento en Belén mediante lecturas, cantos y representaciones simbólicas. Esta ceremonia marca el momento de transición hacia la Navidad y suele anteceder a las reuniones familiares.

El nacimiento o pesebre ocupa un lugar central en los hogares peruanos. Las familias instalan escenas que recrean el nacimiento de Jesús, incorporando figuras tradicionales y, en muchos casos, elementos propios de su entorno. Esta práctica refuerza la dimensión pedagógica y espiritual de la festividad, al transmitir el relato cristiano a nuevas generaciones dentro del espacio doméstico.

Costumbres familiares, cenas y rituales de la Nochebuena

Más allá de la fe, la Navidad peruana se vive en familia durante la noche del 24 de diciembre, cuando la mesa, los alimentos tradicionales y el brindis marcan el centro del encuentro. (Andina)

Más allá del ámbito litúrgico, la Navidad en el Perú se expresa con fuerza en la esfera familiar. La noche del 24 de diciembre es el momento de mayor reunión. Padres, hijos y parientes cercanos se congregan alrededor de una mesa preparada para la ocasión. La cena de Nochebuena se ha consolidado como un ritual de encuentro, marcado por platos que varían según la región y las tradiciones del hogar.

Entre los alimentos más extendidos se encuentran el pavo o el lechón, acompañados de ensaladas, arroz y preparaciones locales. El panetón y el chocolate caliente se han convertido en símbolos transversales de la celebración, presentes en mesas urbanas y rurales. A medianoche, muchas familias realizan un brindis, comparten abrazos y dan paso a la apertura de regalos, un gesto asociado a la alegría por el nacimiento de Jesús.

El intercambio de obsequios se ha incorporado con fuerza durante el siglo XX, influido por modelos culturales externos, aunque en el Perú mantiene un sentido vinculado a la unión familiar más que al consumo. En numerosos barrios y comunidades, la Navidad también se vive de forma colectiva mediante chocolatadas, actividades solidarias y celebraciones organizadas por vecinos, parroquias o instituciones, especialmente dirigidas a niños.

Diversidad regional y expresiones culturales de la Navidad peruana

En el Perú, la celebración navideña se expresa de manera diversa, desde nacimientos con elementos regionales hasta ferias, música y encuentros comunitarios en espacios públicos. (Andina)

La celebración navideña adopta matices distintos según la región del país. En la sierra, la Navidad se entrelaza con tradiciones andinas que aportan música, danzas y lenguas originarias al relato cristiano. Los nacimientos suelen incorporar paisajes locales, animales propios de la zona y vestimentas tradicionales, reflejando un proceso de adaptación cultural que se remonta a la colonia.

En la costa, las celebraciones combinan ceremonias religiosas con reuniones familiares más extensas y actividades barriales. Las ciudades suelen iluminar espacios públicos, instalar nacimientos monumentales y organizar conciertos o representaciones alusivas a la fecha. En la Amazonía, la Navidad se integra a la dinámica comunitaria, con celebraciones que respetan el calendario cristiano, pero dialogan con las costumbres locales y el entorno natural.

Una de las expresiones más emblemáticas es la feria de Santurantikuy en Cusco, realizada cada 24 de diciembre. Este encuentro reúne a artesanos que ofrecen imágenes religiosas y piezas artísticas destinadas a los nacimientos, convirtiendo la plaza central en un espacio de intercambio cultural y festivo. La feria refleja cómo la Navidad se manifiesta también como un acontecimiento social y económico.

En conjunto, la Navidad en el Perú se configura como una celebración plural. Mantiene su significado cristiano esencial, pero se expresa a través de prácticas familiares, rituales comunitarios y manifestaciones culturales que varían según el territorio. Cada diciembre, la fecha vuelve a articular fe, memoria e identidad, reafirmando su lugar en la vida colectiva del país.

