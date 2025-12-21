EsSalud logra trasplantar hígado y riñón de manera simultánea a un mismo paciente

Además del histórico doble trasplante, EsSalud realizó la extracción exitosa de un tumor gigante a una niña de cinco años en La Libertad, consolidando su liderazgo en intervenciones de alta complejidad. - EsSalud

El Seguro Social de Salud (EsSalud) completó con éxito, el trasplante simultáneo de hígado y riñón a un solo paciente. Esta intervención, ejecutada en Lima durante el operativo N° 53 de donación de órganos, representa una esperanza tangible para quienes enfrentan enfermedades graves en múltiples órganos y aguardan por una oportunidad de vida.

Doble trasplante salvador

La hazaña fue posible gracias a la voluntad de una familia que, frente al dolor de la pérdida de uno de sus seres queridos en un hospital del Ministerio de Salud (Minsa), decidió convertir ese momento en un acto de profunda solidaridad. Este gesto permitió que se realizaran tres trasplantes: un procedimiento hepatorrenal simultáneo en un paciente y la entrega del segundo riñón a otra persona en lista de espera nacional.

“La donación de órganos es un acto de amor que permite transformar una pérdida en esperanza. Cada trasplante refleja la generosidad de las familias donantes y el compromiso permanente de nuestros equipos de salud por salvar vidas”, destacó el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego.

El trasplante de hígado y riñón, conocido como hepatorrenal, se reserva para pacientes con daño severo en ambos órganos, cuyo pronóstico vital depende de recibir ambos injertos de forma coordinada. Este tipo de intervención, de alta complejidad técnica y logística, se suma a las 457 cirugías de trasplante que EsSalud ha realizado en lo que va del año, reafirmando así su liderazgo nacional en este tipo de procedimientos.

Un trabajo articulado

La gerente de Procura y Trasplante de EsSalud, Dra. Mary Díaz Gálvez, señaló que el éxito del operativo fue resultado del esfuerzo coordinado entre los equipos de procura y trasplante de EsSalud y el conjunto de profesionales del Minsa. Participaron médicos, cirujanos, enfermeras y personal especializado, que acompañaron a la familia donante y ejecutaron cada etapa con precisión.

“Cada traslado, cada preparación y cada trasplante implican una cadena de acciones perfectamente coordinadas”, afirmó Díaz Gálvez, para quien este tipo de logros exige un nivel excepcional de compromiso y profesionalismo.

El segundo riñón extraído durante el operativo fue ofrecido a otro paciente que esperaba en la lista nacional. De este modo, dos personas recibieron una nueva oportunidad de vida, gracias a la generosidad de una sola familia y a la eficiencia de los equipos clínicos.

Intervención inédita en pediatría: esperanza para una niña en La Libertad

En paralelo a su liderazgo en trasplantes, EsSalud logró otro avance sobresaliente: la extracción de un tumor renal gigante a una niña de cinco años en el Hospital Virgen de la Puerta, una intervención inédita en la región de La Libertad.

El caso de la pequeña E.D.T. comenzó con molestias abdominales y creció en preocupación familiar cuando el volumen del abdomen aumentó de manera inexplicable. Fue trasladada de urgencia y, tras ser estabilizada por sangrado interno, los médicos descubrieron un tumor de Wilms de casi veinte centímetros y más de un kilo de peso que desplazaba los órganos vitales.

La operación fue llevada a cabo por especialistas en cirugía pediátrica y oncología, quienes, mediante una laparotomía exploratoria, lograron despegarel tumor del riñón y de la vena cava con precisión. A pesar de la complejidad de la intervención, el esfuerzo conjunto permitió remover la masa tumoral y los ganglios cercanos, allanando el camino para el tratamiento oncológico posterior.

Actualmente, la niña evoluciona favorablemente en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Su padre expresó profundo agradecimiento: “Le devolvieron la vida a mi hija. Hoy vuelve a sonreír, y nosotros volvemos a respirar”.

Un año de logros médicos y nuevas oportunidades

Con estos casos emblemáticos, EsSalud demuestra el impacto de la donación de órganos y la importancia de fortalecer la cobertura de alta complejidad. A la fecha, la institución suma 457 trasplantes realizados y consolida su misión de brindar una segunda oportunidad de vida a quienes más lo necesitan.