Perú

Ric La Torre confirma su salida de Ouke: “surgió la oportunidad y me pareció atractiva en todo sentido”

El creador de contenido explicó que aceptó una nueva propuesta laboral que responde a su necesidad de mayor frecuencia y crecimiento profesional

Guardar
El popular comunicador e influencer sorprendió al revelar en vivo su salida del programa, apostando por oportunidades que le permitirán mostrarse más allá del formato de panelista y explorar todo su potencial en otros medios (Ouke)

La emisión de Ouke quedó marcada por un anuncio que tomó por sorpresa a la audiencia. Ric La Torre comunicó que dejará el programa luego de más de un año y medio como panelista, una etapa que definió parte de su consolidación pública dentro del comentario digital de espectáculos.

El influencer explicó que la decisión responde a un cambio de prioridades laborales y a la aparición de una oportunidad que considera más alineada con su desarrollo actual. El mensaje se dio en un clima de respaldo interno y sin señales de conflicto.

La salida representa el cierre de un ciclo en plataformas digitales y el inicio de una reconfiguración profesional que apunta a mayor presencia, nuevos formatos y una dinámica distinta dentro del competitivo mercado de contenidos en línea.

Un anuncio en vivo que selló el final de una etapa

La despedida de Ric La
La despedida de Ric La Torre se dio en plena transmisión de Ouke, donde explicó que una nueva propuesta profesional lo llevó a cerrar un ciclo marcado por exposición, aprendizaje y respaldo del equipo. (Instagram)

La confirmación de la salida se produjo durante la última transmisión del programa, cuando Ric La Torre tomó la palabra para explicar los motivos de su decisión. El creador de contenido señaló que la propuesta recibida implicaba una mejora integral en su carrera y un ajuste necesario en su rutina laboral. “Surgió la oportunidad, salió la propuesta y me pareció atractiva en todo sentido, y es una mejora para mí”, expresó ante la audiencia.

Durante su intervención, el influencer precisó que su participación en Ouke se limitaba a una aparición semanal, un esquema que ya no resultaba compatible con sus objetivos actuales. Explicó que, por el tipo de contenido que desarrolla y por su presencia en otros espacios vinculados a la televisión y al entorno digital, requería mayor frecuencia y continuidad. En ese contexto, sostuvo que salir una vez por semana dejó de ser rentable para su proyección profesional.

La Torre remarcó que su decisión no respondió a tensiones internas ni a desacuerdos editoriales. Por el contrario, subrayó que se retira en buenos términos y con gratitud hacia el equipo. Ese mensaje fue acompañado por palabras de apoyo de su compañero de panel, Daniel Marquina, quien destacó el deseo compartido de que el comunicador continúe creciendo. “Lo que esperamos de él es que le vaya bien siempre, y si te va a ir bien, estamos contentos”, señaló durante la transmisión.

Horas antes del anuncio en vivo, La Torre había adelantado su despedida a través de una historia en Instagram. En ese mensaje confirmó que ese día sería el último como panelista y resumió su paso por el programa como un periodo de aprendizaje y exposición constante. “Hoy es mi último programa como panelista en ‘Ouke’. Ha sido un año y medio de mucho aprendizaje, chacotas, chapas, funas, comentarios y mucho chisme, pero ya era momento de crecer”, escribió. Cerró la publicación con una frase habitual del espacio, apelando al tono humorístico que lo caracterizó frente a la audiencia.

Frecuencia, exclusividad y la búsqueda de nuevos formatos

Ric La Torre explicó que
Ric La Torre explicó que su salida de Ouke obedece a la necesidad de mayor frecuencia en pantalla y a un escenario digital cada vez más competitivo que exige exclusividades y nuevos ritmos. (Ouke)

Al profundizar sobre su salida, Ric La Torre explicó que el escenario digital que se avecina exige nuevas dinámicas de trabajo. Señaló que el próximo año estará marcado por una competencia más intensa y por la necesidad de exclusividades, un factor que influyó en su decisión. En ese marco, indicó que su prioridad actual pasa por aparecer de manera diaria, desarrollar otros formatos y formar parte de mesas con mayor continuidad.

El influencer también reconoció que ha recibido comentarios críticos respecto a su exposición mediática, los cuales acepta como parte del oficio. Aun así, aclaró que su salida responde a una evaluación profesional y no a la presión externa. Insistió en que el cambio de horario y la posibilidad de explorar nuevos espacios fueron determinantes para aceptar la propuesta que se le presentó.

La decisión se inscribe en un proceso de expansión que va más allá de un solo programa. Con una comunidad que creció de forma sostenida en los últimos años, La Torre apunta a integrar distintos frentes dentro del ecosistema digital, con presencia en streaming y planes de diversificación de contenidos. El propio creador ha señalado que se encuentra en un momento adecuado para asumir riesgos y redefinir su rutina, con el objetivo de no quedar atado a un formato único.

El respaldo recibido tras el anuncio se reflejó en la reacción de los seguidores, quienes destacaron su aporte al programa y le desearon éxito en la nueva etapa. Su paso por Ouke dejó una impronta reconocible, asociada a un estilo directo, a la lectura constante de la coyuntura farandulera y a la capacidad de conectar con audiencias jóvenes habituadas al consumo rápido de información.

Temas Relacionados

Ric La TorreOukeperu-entretenimiento

Más Noticias

Congresista Segundo Montalvo rompe en llanto en pleno debate por Pronabec: “Soy mototaxista, no millonario”

Durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, el parlamentario expresó su preocupación por el presupuesto de becas para 2026 y cuestionó la ausencia de los ministros de Economía y Educación convocados al debate

Congresista Segundo Montalvo rompe en

¿Cómo comunicar con propósito en la temporada más saturada del año?

En nuestro país, la vorágine de la campaña navideña se inicia con muchos meses de antelación. Las grandes categorías de consumo masivo y retail despliegan sus presupuestos más ambiciosos en estas semanas

¿Cómo comunicar con propósito en

Javier Rabanal establece su ideario en Universitario: estilo de juego, flexibilidad táctica, valoración a canteras y aprobación de fichajes

El nuevo entrenador de la ‘U’ ha marcado su hoja de ruta. No busca revolucionar, sino mejorar lo futbolístico. Quiere, además, que los jóvenes valores surjan de un proceso natural

Javier Rabanal establece su ideario

Robos de fondos escolares: tesoreros que sustraigan dinero de promociones podrían recibir cárcel

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos alerta sobre consecuencias penales para quienes se apropien de dinero destinado a actividades estudiantiles

Robos de fondos escolares: tesoreros

Estos distritos de Lima Metropolitana podrían agravar la contaminación del aire por el uso de pirotécnicos en Navidad

La experiencia del 2024 refuerza la preocupación: distritos de Lima norte y este registraron picos de contaminación durante la madrugada del 25 de diciembre del año pasado

Estos distritos de Lima Metropolitana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza presenta demanda de

Delia Espinoza presenta demanda de amparo contra el Congreso por inhabilitación por 10 años y denuncia vulneración del debido proceso

José Jerí anuncia plan para combatir la delincuencia: “Esta guerra no la voy a perder, pero tampoco ganar”

JNE descarta el voto digital para las Elecciones 2026 y aclara a la ONPE: “No podemos arriesgarnos”

ONU alerta retroceso en derechos humanos por ley del Congreso que elimina el enfoque de género en Perú

Defensor del Pueblo respalda a Dina Boluarte tras informe del Congreso que rechaza pensión vitalicia

ENTRETENIMIENTO

Magaly Solier regresa al cine:

Magaly Solier regresa al cine: protagoniza un filme hablado íntegramente en quechua tras su reciente crisis personal

Jazmín Pinedo responde sobre los rumores de América Hoy: ¿será la nueva reina de las mañanas en 2026?

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Perú hoy

Moca se indigna: su muñeco de Año Nuevo es el más barato y las redes explotan con memes y bromas

Hija de Melissa Klug llora por bloqueo de cuenta de TikTok de su emprendimiento: “Me da cólera”

DEPORTES

Javier Rabanal establece su ideario

Javier Rabanal establece su ideario en Universitario: estilo de juego, flexibilidad táctica, valoración a canteras y aprobación de fichajes

Javier Rabanal asume con ilusión el reto de dirigir a Universitario: “Tengo claro que es el lugar para continuar mi carrera”

Jorge Fossati, incómodo con la situación contractual con Universitario: “Las deudas no terminan de arreglarse”

Facundo Callejo niega cualquier contacto con clubes grandes de la Liga 1 y del extranjero: “Todo es suposición, estoy en Cusco FC”

Carlos Galván le respondió a Jorge Fossati por el supuesto interés de Costa Rica: “Si se te cayó, no es mi culpa”