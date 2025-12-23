Ric La Torre confirma su salida de Ouke: “surgió la oportunidad y me pareció atractiva en todo sentido”

El popular comunicador e influencer sorprendió al revelar en vivo su salida del programa, apostando por oportunidades que le permitirán mostrarse más allá del formato de panelista y explorar todo su potencial en otros medios (Ouke)

La emisión de Ouke quedó marcada por un anuncio que tomó por sorpresa a la audiencia. Ric La Torre comunicó que dejará el programa luego de más de un año y medio como panelista, una etapa que definió parte de su consolidación pública dentro del comentario digital de espectáculos.

El influencer explicó que la decisión responde a un cambio de prioridades laborales y a la aparición de una oportunidad que considera más alineada con su desarrollo actual. El mensaje se dio en un clima de respaldo interno y sin señales de conflicto.

La salida representa el cierre de un ciclo en plataformas digitales y el inicio de una reconfiguración profesional que apunta a mayor presencia, nuevos formatos y una dinámica distinta dentro del competitivo mercado de contenidos en línea.

Un anuncio en vivo que selló el final de una etapa

La despedida de Ric La Torre se dio en plena transmisión de Ouke, donde explicó que una nueva propuesta profesional lo llevó a cerrar un ciclo marcado por exposición, aprendizaje y respaldo del equipo. (Instagram)

La confirmación de la salida se produjo durante la última transmisión del programa, cuando Ric La Torre tomó la palabra para explicar los motivos de su decisión. El creador de contenido señaló que la propuesta recibida implicaba una mejora integral en su carrera y un ajuste necesario en su rutina laboral. “Surgió la oportunidad, salió la propuesta y me pareció atractiva en todo sentido, y es una mejora para mí”, expresó ante la audiencia.

Durante su intervención, el influencer precisó que su participación en Ouke se limitaba a una aparición semanal, un esquema que ya no resultaba compatible con sus objetivos actuales. Explicó que, por el tipo de contenido que desarrolla y por su presencia en otros espacios vinculados a la televisión y al entorno digital, requería mayor frecuencia y continuidad. En ese contexto, sostuvo que salir una vez por semana dejó de ser rentable para su proyección profesional.

La Torre remarcó que su decisión no respondió a tensiones internas ni a desacuerdos editoriales. Por el contrario, subrayó que se retira en buenos términos y con gratitud hacia el equipo. Ese mensaje fue acompañado por palabras de apoyo de su compañero de panel, Daniel Marquina, quien destacó el deseo compartido de que el comunicador continúe creciendo. “Lo que esperamos de él es que le vaya bien siempre, y si te va a ir bien, estamos contentos”, señaló durante la transmisión.

Horas antes del anuncio en vivo, La Torre había adelantado su despedida a través de una historia en Instagram. En ese mensaje confirmó que ese día sería el último como panelista y resumió su paso por el programa como un periodo de aprendizaje y exposición constante. “Hoy es mi último programa como panelista en ‘Ouke’. Ha sido un año y medio de mucho aprendizaje, chacotas, chapas, funas, comentarios y mucho chisme, pero ya era momento de crecer”, escribió. Cerró la publicación con una frase habitual del espacio, apelando al tono humorístico que lo caracterizó frente a la audiencia.

Frecuencia, exclusividad y la búsqueda de nuevos formatos

Ric La Torre explicó que su salida de Ouke obedece a la necesidad de mayor frecuencia en pantalla y a un escenario digital cada vez más competitivo que exige exclusividades y nuevos ritmos. (Ouke)

Al profundizar sobre su salida, Ric La Torre explicó que el escenario digital que se avecina exige nuevas dinámicas de trabajo. Señaló que el próximo año estará marcado por una competencia más intensa y por la necesidad de exclusividades, un factor que influyó en su decisión. En ese marco, indicó que su prioridad actual pasa por aparecer de manera diaria, desarrollar otros formatos y formar parte de mesas con mayor continuidad.

El influencer también reconoció que ha recibido comentarios críticos respecto a su exposición mediática, los cuales acepta como parte del oficio. Aun así, aclaró que su salida responde a una evaluación profesional y no a la presión externa. Insistió en que el cambio de horario y la posibilidad de explorar nuevos espacios fueron determinantes para aceptar la propuesta que se le presentó.

La decisión se inscribe en un proceso de expansión que va más allá de un solo programa. Con una comunidad que creció de forma sostenida en los últimos años, La Torre apunta a integrar distintos frentes dentro del ecosistema digital, con presencia en streaming y planes de diversificación de contenidos. El propio creador ha señalado que se encuentra en un momento adecuado para asumir riesgos y redefinir su rutina, con el objetivo de no quedar atado a un formato único.

El respaldo recibido tras el anuncio se reflejó en la reacción de los seguidores, quienes destacaron su aporte al programa y le desearon éxito en la nueva etapa. Su paso por Ouke dejó una impronta reconocible, asociada a un estilo directo, a la lectura constante de la coyuntura farandulera y a la capacidad de conectar con audiencias jóvenes habituadas al consumo rápido de información.