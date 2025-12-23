Mamá de Betssy Chávez postula al Senado junto a Guido Bellido y otros ex Perú Libre en Podemos Perú

Herminia Chino postula al Senado con Podemos Perú.

Herminia Chino postula al Senado con Podemos Perú. La madre de Betssy Chávez, exministra condenada por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, se suma al partido de José Luna y aspira a obtener un curul en el próximo Congreso bicameral.

La cercanía política entre exintegrantes de Perú Libre y el partido liderado por José Luna no es reciente. A esta alianza se suma Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, quien también postula a la vicepresidencia por Podemos Perú. Precisamente, Noblecilla fue uno de los primeros en respaldar públicamente la candidatura de Herminia Chino.

A través de una publicación en redes sociales, el abogado destacó el rol de la madre de la exministra durante los momentos más difíciles del proceso judicial que afronta su defendida, al que calificó como una “persecución política”.

Raúl Noblecilla invita a votar por Podemos Perú y promete indultar a condenados por golpe de Estado.

“Herminia Chino lleva la voz de Betssy Chávez silenciada por el autoritarismo y la convierte en bandera de lucha. Ella sabe lo que es sostener la vida y también lo que es defender la dignidad del pueblo”, se lee en una parte de la publicación.

Respecto a su agenda política, Podemos Perú ha reiterado propuestas que ya formaron parte del discurso de Perú Libre en procesos electorales anteriores. Entre ellas figuran la exigencia de la libertad del expresidente Pedro Castillo y el impulso de una nueva Constitución, ejes que vuelven a colocarse en el debate político de cara a las próximas elecciones.

La exprimera ministra peruana Betssy Chávez llega para ser juzgada por los cargos de rebelión y conspiración contra el Estado en una base policial en las afueras de Lima, Perú, el martes 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Martín Mejía)

Ex Perú Libre en Podemos Perú

La lista de candidatos invitados de Podemos Perú al Congreso bicameral incluye a figuras como los actuales congresistas Guido Bellido y Edgar Tello, ambos exmilitantes de Perú Libre.

Guido Bellido fue presidente del Consejo de Ministros en el primer gabinete nombrado por Pedro Castillo. Tras una serie de disputas internas con el sector más cercano a Vladimir Cerrón, renunció a Perú Libre. Luego de pasar por distintas agrupaciones parlamentarias, terminó incorporándose al partido liderado por José Luna, desde donde ahora ha sido invitado a postular.

Edgar Tello también formó parte del grupo de congresistas del denominado bloque magisterial, que respaldó a Pedro Castillo tras su ruptura con Vladimir Cerrón. Junto a otros docentes, Tello Montes integró la bancada del Bloque Magisterial; sin embargo, esta se disolvió con el tiempo y sus integrantes pasaron a sumarse a las filas de Podemos Perú.

En la lista de invitados también figura el exministro del gobierno de Castillo, Eduardo Gonzales Toro, otro de los nombres vinculados al entorno político que hoy se suma al partido de José Luna.

Situación de Betssy Chávez

Mientras Herminia Chino se prepara para una campaña política, su hija, permanece escondida en la embajada de México a la espera del salvoconducto que el gobierno de José Jerí aún no otorga.

Betssy Chávez debe quedarse en la sede de la embajada de México, pues si sale, puede ser detenida, ya que fue condenada por el delito de conspiración junto con Pedro Castillo.