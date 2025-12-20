Parroquia del Callao sorprende con nacimiento gigante y animales reales: estos son los días y horarios para visitarlo

La Parroquia Santa Rosa del Callao presenta un impresionante nacimiento a tamaño real, que incluye figuras únicas y animales vivos como cabritos, cuyes y pollitos para ofrecer una experiencia inmersiva a los visitantes.

Un nacimiento gigante, animales vivos y un salón parroquial transformado en pesebre real son el centro de la Navidad en la parroquia Santa Rosa del Callao, captando la atención de vecinos y visitantes desde su reciente inauguración. La propuesta, liderada por el vicario Pedro Lima, busca recuperar el sentido comunitario y espiritual de estas celebraciones.

La iniciativa llama la atención por la autenticidad de su montaje: las figuras de tamaño real, talladas especialmente para la ocasión, comparten espacio con cabritos, aves y cuyes, integrando elementos propios de la identidad peruana al relato del nacimiento, según informó 24 horas de Panamericana TV. “Se siente el Espíritu Santo presente, precioso está”, expresó una vecina ante las cámaras, emocionada por la ambientación y el mensaje que transmite el pesebre.

Desde que abrió las puertas al público, el nacimiento se ha convertido en uno de los principales atractivos del Callao. Las familias pueden visitarlo en la parroquia Santa Rosa, ubicada en el cruce de Dos de Mayo con Marco Polo. Panamericana TV precisó que los horarios de atención son de 08 h a 12 h y de 16 h a 20:30 h todos los días, permitiendo que niños, adultos mayores y grupos escolares puedan recorrer el montaje en distintos turnos.

Desde su inauguración, el pesebre gigante se ha consolidado como uno de los mayores atractivos del Callao, abierto en horarios amplios todos los días para recibir a familias, adultos mayores, escolares y público general en la parroquia Santa Rosa - Créditos: captura de pantalla de Panamericana TV.

El vicario explicó ante el medio que, para lograr esta experiencia, fue clave sumar animales vivos al establo. “Donde el Señor nació había animales, según la Sagrada Escritura. Aquí quisimos recrear esa escena, agregando también cuyes, para acercar aún más la tradición a la cultura local y brindar a los niños una vivencia diferente”, mencionó. Cinco personas participaron intensamente en el armado, que demandó dos semanas de trabajo.

La muestra ha generado testimonios de quienes, al ingresar, aseguran sentir una emoción espiritual y una conexión profunda con la historia del nacimiento. Algunas de las figuras que componen el pesebre —hechas por un artista local que por primera vez trabajó este tipo de imágenes— han sido especialmente valoradas por su realismo y dedicación.

La parroquia Santa Rosa invita a la comunidad a conocer este nacimiento gigante, que permanecerá abierto durante toda la temporada navideña y ofrece una oportunidad única para reencontrarse con la fe, la familia y la cultura local en el corazón del Callao.

La exposición ha generado testimonios de emoción espiritual y admiración por el realismo de las figuras - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Así luce la calle ‘más navideña’ de Lima

Cada diciembre, la calle David Hernández, conocida como el Boulevard del Bosque, se convierte en el epicentro navideño de Lima, desatando asombro y alegría entre miles de visitantes. Esta tradicional vía de San Isidro luce completamente transformada con la llegada de la Navidad, cuando dos de sus cuadras se visten con miles de luces, adornos y figuras festivas, generando un ambiente mágico que cautiva a limeños de todas las edades.

La calle David Hernández, ubicada en San Isidro, se ha convertido en el epicentro de la Navidad limeña. Este boulevard, adornado por miles de luces y figuras festivas, atrae cada noche a centenares de vecinos y visitantes de toda la ciudad - Agencia Andina

Al caer la noche, la cuadra 2 de la avenida David Hernández cobra vida con una espectacular muestra de luces LED. Árboles y áreas verdes deslumbran cubiertos de guirnaldas luminosas, mientras figuras de renos y bolas de nieve emergen entre los tonos predominantes de rojos y amarillos. El resultado es un túnel de luz que fascina a quienes se detienen a admirar el despliegue y deja a los más pequeños boquiabiertos ante el juego de colores y formas.

El fenómeno de la “Calle Viral de Navidad” ha trascendido las fronteras del distrito. Familias, grupos de amigos y amantes de la fotografía llegan desde diversos puntos de Lima, entre ellos Lince y Ventanilla, motivados por la promesa de vivir una experiencia distinta y capturar recuerdos inolvidables. Cámaras y celulares en mano, los visitantes recorren las aceras en busca de la mejor postal, sumergidos en un ambiente festivo que se respira a cada paso.