Contraloría detectó que miles de turistas ingresaron a ruta especial de Machu Picchu sin pagar y el perjuicio supera los S/ 3.6 millones

Contraloría atribuye a funcionarios de Cultura pérdidas millonarias por fallas en venta de entradas. (difusión)

La venta de boletos para uno de los destinos más visitados del país quedó bajo la lupa de la Contraloría General luego de una revisión que puso en evidencia fallas en el sistema virtual de comercialización. El caso se vincula con el acceso a la Red de Caminos Inca, un circuito de alto valor cultural y turístico en Cusco, donde miles de entradas se ofrecieron con condiciones distintas a las previstas por la normativa vigente.

El análisis del organismo de control no se centró solo en cifras. También expuso decisiones administrativas y técnicas que permitieron el ingreso de visitantes a una ruta específica de Machu Picchu sin el pago correspondiente. La situación se extendió durante varios meses y generó un impacto económico que ahora se atribuye a servidores y exservidores del Ministerio de Cultura.

El episodio se desarrolló en un contexto de alta demanda turística y de creciente uso de plataformas digitales para la compra de entradas. En ese escenario, la Contraloría detectó que un error de configuración derivó en un beneficio indebido para los visitantes y en una pérdida directa para el Estado.

Perjuicio económico identificado por la Contraloría

Un informe de la Contraloría reveló que más de 24 mil boletos incluyeron sin costo una ruta que debía pagarse aparte, entre agosto de 2024 y mayo de 2025.

La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 3 669 280 contra el Estado. El monto se originó por la inclusión errónea del acceso a la Ruta Realeza Diseñada de Machu Picchu en los boletos virtuales de la Red de Caminos Inca, sin que se cobre el adicional previsto. El período evaluado comprendió desde el 3 de agosto de 2024 hasta el 23 de mayo de 2025.

El organismo precisó que el perjuicio podría incrementarse, debido a que los boletos vendidos durante ese lapso mantienen validez para fechas posteriores al cierre del período de control. En el Informe de Control Específico n.° 048-2025-2-5765-SCE se advierte que “el monto del perjuicio económico podría incrementarse en la medida que los boletos vendidos para la Red de Caminos Inca pueden ser utilizados con posterioridad”.

Durante la revisión se evidenció la emisión y uso de 24 679 boletos que permitieron el ingreso a la Ruta Realeza Diseñada, también conocida como Ruta 3-B, sin costo adicional. Según el Tarifario Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) vigente en 2024 y 2025, dicha ruta presenta un costo diferenciado que oscila entre S/ 70 y S/ 152.

Funcionarios y áreas involucradas

La Resolución Ministerial Nº 000294-2025-MC formaliza la incorporación de la Ruta 6. (Andina)

La comisión de control identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en nueve funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Cultura. Entre los involucrados figuran servidores vinculados con el desarrollo, la validación y el mantenimiento de la plataforma estatal TuBoleto.cultura.pe, utilizada para la venta virtual de las entradas.

Las áreas comprendidas en el informe incluyen la Oficina de Desarrollo Tecnológico, la Oficina General de Estadística y Tecnologías, la Dirección Desconcentrada de Cusco y la Unidad Desconcentrada del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. También aparecen el Área Funcional de Tesorería de Cusco, la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial.

El documento de control detalla que las decisiones técnicas y administrativas adoptadas en estas dependencias permitieron que la opción de ingreso a la Ruta 3-B figure como parte del circuito de la Red de Caminos Inca, pese a que el tarifario oficial no la contempla como tal.

La ruta incluida sin respaldo tarifario

Foto: Contraloría

De acuerdo con el TUSNE, los circuitos autorizados de la Red de Caminos Inca consignan el acceso a la Ruta 1-B, correspondiente a la Terraza Superior de la Llaqta de Machu Picchu. La Ruta Realeza Diseñada no forma parte de esos circuitos, por lo que requiere un pago adicional.

La Contraloría señaló que esta ruta comprende espacios de especial relevancia histórica, como las qolqas, el sistema de andenes agrícolas, recintos ceremoniales y el Templo del Cóndor. Pese a esa condición, miles de visitantes ingresaron sin abonar el monto establecido.

El 10 de febrero de 2025, la Oficina General de Estadística y Tecnologías retiró de forma temporal la opción de ingreso a la Ruta 3-B. Esta medida generó reclamos de operadores turísticos de Cusco, quienes cuestionaron la validez de los boletos ya vendidos.

Frente a ese escenario, la Oficina General de Asesoría Jurídica recomendó permitir el acceso solo a los boletos comercializados hasta esa fecha. No obstante, la plataforma volvió a mostrar la opción de ingreso tanto para las entradas ya emitidas como para las nuevas ventas realizadas desde el 11 de febrero de 2025. Esta situación se mantuvo hasta el 23 de mayo, cuando se aplicó la corrección definitiva.