Perú

Amplían a seis las rutas oficiales de acceso a Machu Picchu tras incorporarse la nueva vía en la Red de Caminos Inca

Una resolución del Ministerio de Cultura modifica el reglamento turístico del sistema de caminos, que ahora cuenta con seis trayectos aprobados bajo parámetros técnicos de conservación

Guardar
La Resolución Ministerial Nº 000294-2025-MC
La Resolución Ministerial Nº 000294-2025-MC formaliza la incorporación de la Ruta 6. (Andina)

El Santuario Histórico de Machu Picchu suma una novedad en su sistema de acceso por la Red de Caminos Inca. El Ministerio de Cultura difundió una resolución que incorpora una ruta adicional a las cinco ya autorizadas, decisión que redefine la estructura del Reglamento de Uso Turístico vigente desde 2017. La disposición aparece en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano y forma parte de un proceso administrativo impulsado por los órganos técnicos del sector.

La medida se sustenta en un informe remitido por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco después de una visita técnica a la denominada Ruta 6. En dicho documento se argumenta que este trayecto “se encuentra en adecuadas condiciones para la transitabilidad de los visitantes”, por lo que se sugiere incluir su capacidad de carga en la normativa. El Mincul tomó en cuenta esta recomendación y modificó el artículo 14 del reglamento.

La adecuación del marco normativo no solo abre una vía adicional, sino que precisa qué factores permitirán elevar, en el futuro, la cantidad de usuarios en cada ruta. El texto ministerial indica que estos incrementos dependerán de la mejora de servicios básicos, infraestructura, análisis de impactos y gestión de flujos turísticos, además de un elemento añadido en la resolución: “la preservación y conservación del patrimonio cultural”.

La actualización se inserta en un conjunto de competencias asignadas al Ministerio de Cultura según la Ley Nº 29565. Esta establece responsabilidades sobre la declaración, investigación, protección, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación. En ese marco se desarrolló la revisión del reglamento referente a los caminos que conducen al santuario.

Ajustes normativos y marco legal

A lo largo de sus
A lo largo de sus rutas incas, Machu Picchu se revela en todo su esplendor, llevando a los turistas a través de paisajes naturales y monumentos arqueológicos que cuentan historias de un imperio ancestral. (Andina)

La Resolución Ministerial Nº 000294-2025-MC refrenda la modificación del artículo 14 del Reglamento de Uso Turístico Sostenible de la Red de Caminos Inka, aprobado en 2017. Antes de esta actualización, el reglamento definía capacidades de carga para las rutas 1 a 5, sin contemplar la nueva vía. Las cuatro primeras mantienen un límite de 500 visitantes diarios, mientras que la ruta 5 conserva un máximo de 250.

Con la inclusión de la ruta adicional, la autoridad cultural incorpora un parámetro pendiente señalado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Este órgano informó que la evaluación de campo permitió verificar su estado y recomendó formalizar su capacidad de carga en la normativa. Esta posición recibió respaldo técnico de otras áreas del Mincul.

La Dirección General de Patrimonio Cultural remitió informes que contienen la opinión de la Dirección de Sitios de Patrimonio Mundial. En ellos se señala una valoración favorable sobre el estado de conservación de la ruta evaluada y sobre la propuesta trasladada por la oficina regional. Se afirma que estos criterios justifican la modificación del artículo correspondiente.

Por su parte, la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble presentó observaciones técnicas mediante dos informes. En uno de ellos se concluye que la Ruta 6 tiene condiciones aptas para el tránsito de visitantes. La Dirección de Gestión de Monumentos respaldó esa conclusión y reiteró la pertinencia de avanzar con la modificación reglamentaria, posición luego ratificada en otro documento emitido por la misma oficina.

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto se pronunció mediante el Informe Nº 000316-2025-OOM-OGPP-SG/MC. En este se expone una opinión favorable sobre el cambio en el reglamento, lo cual refuerza el conjunto de observaciones técnicas que acompañan a la resolución publicada.

Sustento jurídico y consideraciones institucionales

16/11/2023 Turistas en la ciudadela
16/11/2023 Turistas en la ciudadela de Machu Picchu (Perú) ESPAÑA EUROPA ECONOMIA MADRID RENZO TASSO

La Oficina General de Asesoría Jurídica concluyó que la modificación del artículo 14 es jurídicamente viable. Para ello revisó el conjunto de informes internos y la propuesta final elevada para la resolución. Este pronunciamiento completó el proceso administrativo previo a la publicación.

La resolución recuerda que el Santuario Histórico de Machu Picchu figura en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1983, como sitio mixto cultural y natural. También señala que, mediante la Ley Nº 23765, diversos espacios del Cusco —incluido el santuario— fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Estas referencias permiten contextualizar la importancia del reglamento sobre la Red de Caminos Inca, un sistema que concentra un flujo constante de visitantes y requiere medidas de conservación permanentes.

La medida divulgada formaliza la incorporación de la Ruta 6 y ordena su reconocimiento dentro de los itinerarios establecidos en el Anexo “D” del reglamento. De esta manera, la red queda conformada por seis rutas autorizadas, cada una con especificaciones propias y evaluaciones técnicas que determinan sus condiciones de uso.

Temas Relacionados

Machu PicchuSantuario histórcioMinisterio de CulturaRed de Caminos Incaperu-noticias

Más Noticias

Christian Domínguez llora y pide perdón a su hija tras exponer que tendría un novio tóxico: “Que no cometa los mismos errores”

El cantante se quebró en vivo al reconocer que sus infidelidades y escándalos mediáticos afectaron emocionalmente a su hija. Tras la audiencia con Melanie Martínez por presunta violencia psicológica, Domínguez pidió terapia familiar para sanar su relación.

Christian Domínguez llora y pide

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Rimenses y cusqueños vienen empatando 1-1 en el Estadio Alberto Gallardo. Además, los locales juegan con 10 hombres por expulsión de Catriel Cabellos, quien había entrado desde el banco de suplentes. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Cienciano EN

Golazo de Leandro Sosa con potente disparo en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

Felipe Vizeu inició la jugada, Nicolás Pasquini centró y el lateral uruguayo marcó el empate en el estadio Alberto Gallardo

Golazo de Leandro Sosa con

Las mejores películas de Netflix Perú para ver en cualquier momento

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las mejores películas de Netflix

¿Por qué Korina Rivadeneira abandonó el Perú? Las razones de la modelo para dejar el país y regresar a Venezuela

Entre colas, cortes de luz y trámites interminables, la modelo vivió una montaña rusa de emociones en su regreso a Venezuela, donde el reencuentro con sus seres queridos fue el gran protagonista

¿Por qué Korina Rivadeneira abandonó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Antauro Humala busca un partido

Antauro Humala busca un partido político para postular al Senado: “Estamos pidiendo el número uno”

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

Oficial Mayor asegura que no autorizó el uso de cámara del Congreso en mitin fujimorista, porque estaba de vacaciones

Congreso: Podemos propone eliminar pensión vitalicia que reciben expresidentes del Perú

Pedro Castillo insiste en negar su golpe de Estado y cuestiona pedido de 19 años de prisión por conspiración

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez llora y pide

Christian Domínguez llora y pide perdón a su hija tras exponer que tendría un novio tóxico: “Que no cometa los mismos errores”

Las mejores películas de Netflix Perú para ver en cualquier momento

¿Por qué Korina Rivadeneira abandonó el Perú? Las razones de la modelo para dejar el país y regresar a Venezuela

Melanie Martínez expone los mensajes de Christian Domínguez y sus padres a su hija adolescente: “No tenemos nada de que hablar”

La historia de amor y dolor entre Melanie Martínez y Christian Domínguez: del romance adolescente, la infidelidad y el conflicto legal actual

DEPORTES

Sporting Cristal vs Cienciano EN

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Golazo de Leandro Sosa con potente disparo en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

Gol de Cristian Souza tras desafortunado desvío de Miguel Araujo en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025