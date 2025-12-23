Perú

¿Centros comerciales tendrán horario extendido por Navidad? Esta será su hora de cierre mañana 24 de diciembre

La mayoría de los establecimientos en Lima y Callao disminuirá su horario nocturno tras haber extendido la atención hasta las 11 p.m. previamente, permitiendo que el personal participe de las celebraciones y que el flujo de visitantes se organice mejor

Real Plaza Centro Cívico y
Real Plaza Centro Cívico y Salaverry ajustan sus horarios de cierre para permitir que el personal celebre Nochebuena en familia.

La expectativa por las compras de Navidad impulsa a miles de personas a acudir a los principales centros comerciales de Lima y Callao en busca de regalos y productos a última hora.

Este año, al igual que otros, la mayoría de estos establecimientos cerrará sus puertas a las 9 de la noche el miércoles 24 de diciembre, según publicaciones oficiales y la información recogida por Infobae Perú.

El Real Plaza, tanto en su sede del Centro Cívico como en la de Salaverry, figura entre los centros que mantendrán este horario especial durante la Nochebuena. La extensión de atención hasta las 11 de la noche, que algunos recintos adoptaron durante las jornadas previas, estará vigente solo hasta hoy martes 23 de diciembre.

El horario extendido hasta las
El horario extendido hasta las 23:00 en centros comerciales solo aplica hasta el 23 de diciembre previo a Navidad.

La tendencia general en los centros comerciales será finalizar la atención a las 21:00 horas el 24 de diciembre. Este recorte responde a la necesidad de ordenar el flujo de visitantes y permitir que el personal también participe de las celebraciones familiares.

Las jornadas previas a Navidad, varios recintos habilitaron horarios extendidos hasta las 23:00 horas, lo que permitió a los consumidores mayor margen para realizar sus compras.

Supermercados: apertura y cierre

El comportamiento de los supermercados durante estas fechas también presenta particularidades. Según información de La República, cadenas como Metro, Plaza Vea, Tottus y Wong realizarán ajustes en sus horarios habituales para el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre.

Para el 24 de diciembre, Metro abrirá desde las 7:00 horas y atenderá hasta las 22:00, mientras que el jueves 25 permanecerá cerrado. Plaza Vea operará el miércoles de 8:00 a 22:00, y el jueves de 12:00 a 20:00. Tottus habilitará sus tiendas de 7:00 a 21:00 el 24, con cierre total durante el feriado. Wong, por su parte, funcionará entre las 7:00 y 22:00 en la víspera navideña, y de 12:00 a 20:00 el 25 de diciembre.

Supermercados Metro, Plaza Vea, Tottus
Supermercados Metro, Plaza Vea, Tottus y Wong modifican sus horarios de atención durante el 24 y 25 de diciembre en Lima y Callao.

Estos horarios pueden variar ligeramente según la ubicación, por lo que recomienda consultar las redes sociales oficiales de cada supermercado o centro comercial para confirmar los detalles de atención y posibles modificaciones de último minuto.

¿Y el 25 de diciembre?

El jueves 25 de diciembre, la mayoría de los centros comerciales de Lima y Callao abrirá en su horario habitual, que normalmente comienza entre las 8 y las 9 de la mañana. No obstante, se advierte que algunas tiendas dentro de los complejos podrían estar cerradas debido al feriado, o bien optar por iniciar operaciones más tarde que de costumbre. Esta situación puede afectar tanto a locales independientes como a grandes superficies dentro de los malls.

En supermercados como Metro y Tottus, el jueves 25 está programado como día de cierre, mientras que Plaza Vea y Wong atenderán al público desde el mediodía hasta el anochecer.

Este centro comercial abrió en
Este centro comercial abrió en 1997 y es el más grande del Perú. - Crédito Visual City Lima

Para confirmar horarios específicos de tiendas, supermercados o centros comerciales, se sugiere revisar los canales oficiales de cada empresa, donde suelen publicarse avisos de última hora y actualizaciones relevantes para los consumidores.

Recomendaciones para los consumidores

La conveniencia de planificar las compras con antelación durante la semana previa a Navidad y Año Nuevo, debido a la alta afluencia y los cambios en los horarios. Las redes sociales oficiales de los centros comerciales y supermercados se transforman en la principal fuente de información para conocer detalles sobre la apertura, el cierre y las excepciones de cada local o recinto.

El horario de cierre a las 9 de la noche este miércoles 24 marca el final del horario extendido en los centros comerciales de Lima y Callao. Solo hasta hoy martes 23 será posible acceder a los recintos hasta las 23:00, como parte de las medidas adoptadas para facilitar las compras de última hora.

Las modificaciones en la atención durante el feriado del 25 recuerdan la importancia de verificar con cada tienda o supermercado los cambios en la apertura, ya que algunas podrían iniciar operaciones más tarde o permanecer cerradas completamente.

