Perú

Adriana Tudela postulará a la segunda vicepresidencia con Avanza País

Congresista anunció su integración a la plancha presidencial del partido de lápiz, la misma que lidera el también parlamentario José Williams

Congresista se une a la plancha presidencial que lidera José Williams. Video: X

La congresista Adriana Tudela anunció que postulará a la segunda vicepresidencia de la República con Avanza País en las Elecciones 2026, plancha que lidera el también parlamentario José Williams.

"Asumo el reto que me ha propuesto el general Williams con la firme convicción de que el Perú sí puede lograr un cambio si utilizamos toda la fuerza de la Constitución y de la ley. Para lograrlo necesitamos también la fuerza de los votos”, dijo Tudela en su cuenta en X (antes Twitter).

El anuncio fue acompañado con un video donde la congresista de Avanza País afirma que postuló al Congreso “para hacer política de una manera diferente”, pero que “aún queda mucho por hacer”.

“Nuestro país está enfrentando grandes problemas y graves dificultades para superarlos. No va a ser fácil, pero no voy a mantenerme al margen. He decidido aceptar el gran reto que me ha propuesto el general Williams, y por eso seré candidata a la segunda vicepresidencia de Avanza País para las elecciones de este 2026. Impulsemos un verdadero cambio. Un cambio a la fuerza”, señaló.

Adriana Tudela - crédito Andina
Adriana Tudela - crédito Andina

Este es el segundo cambio que sufre la plancha presidencial de Avanza País.

Como se recuerda, el partido del tren tenía como principal precandidato presidencial al comunicador Phillip Butters; sin embargo, renunció intempestivamente semanas después de ser echado a la fuerza de Puno.

Ahora, quien quedaría fuera de la plancha presidencial sería la congresista Karol Paredes, quien iba por la segunda vicepresidencia. La reemplazará Adriana Tudela. El único miembro de la plancha presidencial original de Avanza País sería el abogado y excongresista Fernán Altuve.

La renuncia de Phillip Butters

El periodista Phillip Butters renunció de forma irrevocable a Avanza País, dejando así de ser el candidato presidencial del partido. La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la dirigencia del partido.

Tras la salida de Butters, la dirigencia de Avanza País informó que el congresista José Williams encabezaría la candidatura presidencial.

En su carta de renuncia, Butters argumentó que, desde su ingreso al partido, no se logró establecer un control mínimo, financiamiento ni una toma de decisiones efectiva dentro de la organización, condiciones que consideró esenciales para afrontar una candidatura presidencial.

Phillip Butters renunci a Avanza
Phillip Butters renunci a Avanza País. Precandidata a la vicepresidencia no estaba al tanto. (Composición Fotgráfica)

“No se ha permitido que los pasos fundamentales sean ejecutados con el criterio de quienes pudieran integrar esta opción solidaria para el futuro del país, pues ello requiere una estructura política seria, una base sólida y recursos económicos debidamente controlados”, explicó.

El periodista también agradeció a quienes colaboraron en la elaboración de propuestas de gobierno, destacando la participación de técnicos en áreas como seguridad ciudadana, economía, educación, salud, seguridad social y salud mental. Butters subrayó que su postulación no buscaba eludir investigaciones penales ni responder a acusaciones pendientes: “Mi postulación no se debe en ningún milímetro, ni para eludir investigaciones penales con reputación dudosa, acusaciones pendientes o vida poco”.

Según César Combina, quien buscó sin éxito ser precandidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters habría renunciado a su anunciada postulación a la Presidencia por “problemas personales y de ámbito empresarial”.

