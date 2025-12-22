Perú a punto de cerrar un TLC con Tailandia, la segunda economía más grande del Sudeste Asiático: lo qué podríamos venderle

La mandarina fresca peruana tiene potencial para ingresar al mercado tailandés, que importa más de US$100 millones anuales de este fruto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció que Perú y Tailandia han logrado un cierre sustancial en la negociación para un Acuerdo Comercial Integral, lo que deja a ambos países cerca de concretar un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral.

El anuncio representa un cambio de rumbo para las relaciones entre ambos mercados, pues durante 2024 Tailandia redujo drásticamente sus compras de productos peruanos, en un contexto de deterioro del comercio bilateral y oportunidades comerciales desaprovechadas.

TLC entre Perú y Tailandia avanza hacia su firma, según Mincetur

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, destacó que el mercado tailandés representa más de 70 millones de potenciales consumidores y que el nuevo TLC permitirá no solo ampliar la presencia de productos peruanos, sino profundizar compromisos en áreas como comercio de servicios, cooperación y facilitación comercial.

“Con este TLC, también estamos ampliando nuestros compromisos en áreas como el comercio de servicios, la cooperación y la facilitación del comercio”, indicó Mera. El anuncio significa que los temas más complejos de la negociación han sido consensuados, restando únicamente detalles técnicos para proceder a la firma.

El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Tailandia busca diversificar mercados y fortalecer la balanza comercial bilateral. Europa Press/Contacto/Peerapon Boonyakiat

Tailandia es la segunda economía más grande del Sudeste Asiático y la novena de Asia. Entre enero y octubre de 2025, Perú exportó a ese país productos por US$92 millones, destacando la recuperación en envíos de pota (+120%), arándanos (+61%), colorantes naturales (+86%) y cobre (+22%).

Dentro del portafolio peruano aparecen también zinc, uvas, paltas, castañas y quinua. Como contrapartida, Tailandia es el primer proveedor de lavadoras y conservas de atún en Perú, consolidando su peso en el segmento de electrodomésticos y procesamiento pesquero.

Perú exportará servicios profesionales a Tailandia: ¿Qué más incluirá el nuevo TLC?

El futuro TLC abordará temas como acceso a mercados, reglas de origen, facilitación aduanera, propiedad intelectual, competencia, obstáculos técnicos, comercio de servicios y movilidad empresarial, en línea con los acuerdos de última generación que impulsan actualmente las economías abiertas en Asia y América Latina.

Desde 2011 existe un protocolo bilateral que solo abarca mercancías, actualizado por última vez en 2023. Un intento previo de TLC en 2013 no llegó a buen puerto.

Recién en 2025 las negociaciones se reactivaron con dos rondas clave, culminadas tras la reunión entre Teresa Mera y la ministra de Comercio de Tailandia, Suphajee Suthumpun, en el marco del APEC Corea 2025. Ambas partes confirmaron la disposición para concretar pronto la firma y entrada en vigor del acuerdo.

¿Qué podría venderle Perú a Tailandia?

Entre los rubros con potencial inmediato, existen productos que Perú exporta con éxito a otros mercados globales, pero que aún no llegan a Tailandia. Destacan la mandarina fresca, ya que Tailandia importa anualmente más de US$100 millones –principalmente de China y Australia– y Perú no participa pese a contar con oferta exportable.

También figuran el extracto de malta, azúcar, galletas dulces, y varios productos pesqueros como caballa congelada, conservas de pescado y atún de aleta amarilla, segmentos donde la experiencia exportadora peruana puede abrir oportunidades para nuevos ingresos al mercado tailandés.

Pota o calamar gigante. El TLC abre oportunidades para diversificar la oferta exportable peruana hacia productos agrícolas e industriales demandados por Tailandia.

Por otra parte, Tailandia demanda volúmenes significativos de productos para los cuales Perú no tiene aún una oferta exportable relevante, pero que podrían representar un desafío a futuro para la diversificación agrícola e industrial nacional.

Entre estos figuran habas y torta de soya, manzanas, peras, nuez del marañón, pasta química de madera y hulla. La expansión peruana hacia estos sectores podría permitir, a largo plazo, aprovechar nuevos espacios comerciales y responder a la demanda tailandesa de alimentos, insumos y productos básicos.

La balanza comercial entre Perú y Tailandia enfrenta reveses pese al avance del TLC

El TLC sucede en un escenario desafiante para el comercio bilateral: en 2024 las exportaciones peruanas a Tailandia se desplomaron, en particular por la baja demanda de productos hidrobiológicos, como la pota, y minerales, mientras que las importaciones peruanas desde Tailandia crecieron con fuerza, sobre todo en tecnología y electrodomésticos.

El nuevo entendimiento entre ambas enconomías busca revertir esa tendencia desfavorable, diversificar el portafolio exportador nacional y darle a los empresarios peruanos condiciones competitivas en uno de los mercados más dinámicos del sudeste asiático.