Jazmín Pinedo responde sobre los rumores de América Hoy: ¿será la nueva reina de las mañanas en 2026?

El escenario televisivo peruano empieza a reordenarse con miras al 2026. La salida de Ethel Pozo de América Hoy abrió un proceso de cambios que ya genera expectativa dentro y fuera de la pantalla.

En ese contexto, el nombre de Jazmín Pinedo se instaló con fuerza como posible conductora del magazine matutino. La popular Chinita, actual figura de +Espectáculos, decidió pronunciarse ante la creciente ola de especulaciones.

Confirmó que mantiene conversaciones con América Televisión por la renovación de su contrato, el cual está próximo a vencer, pero evitó confirmar si asumirá un nuevo proyecto. Sus declaraciones dejaron en claro que el interés existe, aunque el futuro aún se encuentra en evaluación.

Los rumores tras la salida de Ethel Pozo

La despedida de Ethel Pozo de América Hoy marcó un punto de quiebre en uno de los programas más estables de la televisión local. Con su salida, surgieron versiones sobre una reestructuración completa del espacio, tanto en conducción como en producción.

En ese escenario comenzó a mencionarse el nombre de Jazmín Pinedo como una de las principales cartas para liderar la nueva etapa del magazine en 2026. La posibilidad cobró fuerza luego de que no prosperaran las negociaciones entre América Televisión y GV Producciones, empresa que estuvo vinculada históricamente al programa.

El comentario inicial detonó un efecto inmediato en redes sociales y espacios de espectáculos, donde el público empezó a debatir si la Chinita era la figura indicada para asumir ese rol. Su experiencia frente a cámaras, su cercanía con el formato de entretenimiento y su vigencia mediática alimentaron la expectativa.

Aunque desde el canal no se confirmó ningún nombre, el rumor se instaló como uno de los temas centrales de la agenda televisiva de fin de año.

La respuesta de Jazmín Pinedo y su situación contractual

Frente a la insistencia de las versiones, Jazmín Pinedo optó por aclarar su situación laboral. A través de sus redes sociales, explicó que su vínculo contractual con América Televisión se encuentra en una etapa de diálogo.

“Me encantaría seguir en América, actualmente venimos teniendo conversaciones para definirlo, ya que mi contrato se termina ahorita. Agradezco la confianza del canal que siempre me tiene en cuenta para nuevos proyectos, pero aún nada está definido”, señaló.

La conductora fue enfática al precisar que, por ahora, no existe un acuerdo cerrado ni un proyecto confirmado para el próximo año. Sus palabras buscaron bajar el tono de las especulaciones sin descartar escenarios. Pinedo reconoció el respaldo que recibe dentro del canal, lo que refuerza su posición como una figura considerada para nuevos retos. Sin embargo, dejó claro que cualquier anuncio oficial dependerá de la firma de un nuevo contrato y de definiciones internas que todavía están en proceso.

Familia, decisiones y el reordenamiento de la televisión

Más allá de los rumores y la expectativa mediática, Jazmín Pinedo explicó que cada paso profesional responde a una evaluación personal profunda. “En más de una ocasión he rechazado proyectos, siempre suelo analizar bastante las cosas, me gusta tomarme mi tiempo para estar segura. Además, pesa mucho cómo impactan las decisiones en la vida de mi hija y los que amo. No pienso solo en el momento, sino de cara al futuro”, afirmó.

Este enfoque revela una faceta menos visible de la figura televisiva, donde la proyección laboral se cruza con prioridades familiares. La conductora remarcó que no se guía únicamente por la exposición o la oportunidad inmediata, sino por la estabilidad y el impacto a largo plazo.

Sus declaraciones se producen en un momento de reacomodo general en la televisión peruana. La incorporación de Gisela Valcárcel y GV Producciones a Panamericana Televisión modificó el tablero y abrió nuevas posibilidades para figuras consolidadas de América Televisión. Ese movimiento aceleró la búsqueda de nuevos rostros para espacios emblemáticos como América Hoy.

En medio de ese reordenamiento, Jazmín Pinedo aparece como una opción fuerte, aunque no confirmada. Su nombre circula, las conversaciones continúan y la expectativa se mantiene. Por ahora, la Chinita elige la prudencia, mientras el futuro del magazine sigue en proceso de definición y la industria observa cada señal con atención.