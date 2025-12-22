Perú

Compras de último minuto dominan la Navidad en Lima: el 40% de las ventas tecnológicas se dispara en solo nueve días

El Barómetro Tech Navideño 2024-2025 identifica un patrón de urgencia extrema: el 20% de las transacciones se realiza solo entre el 22 y 24 de diciembre, con impacto directo en stock y atención al cliente

Guardar
Una mujer sonríe emocionada al
Una mujer sonríe emocionada al abrir un regalo de Navidad que contiene un dispositivo tecnológico, en una sala decorada con luces, árbol navideño y chimenea encendida. El ambiente cálido y festivo resalta la importancia de la tecnología como obsequio en las fiestas decembrinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento del consumidor tecnológico en Lima durante la campaña navideña vuelve a dejar cifras que llaman la atención del sector retail. A pocos días de Nochebuena 2025, la demanda se acelera de forma drástica, concentrando una parte decisiva de las compras en un lapso muy corto y obligando a las tiendas a responder con logística exprés, mayor personal y canales de retiro inmediato. Esta dinámica, lejos de suavizarse, se ha intensificado en el último año.

Así lo evidencia el Barómetro Tech Navideño 2024-2025, un estudio elaborado por pcFactory a partir de transacciones reales en Lima Metropolitana, que confirma un patrón de urgencia extrema en las compras de tecnología. Según el análisis, el 40% de las ventas navideñas se concentra en apenas nueve días previos a Navidad, con picos diarios que redefinen la forma en que se planifican inventarios, despachos y atención al cliente en uno de los meses más competitivos del año.

Urgencia extrema: el 24 de diciembre concentra el mayor pico de ventas tecnológicas

(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

Los datos del estudio muestran que el período comprendido entre el 16 y el 24 de diciembre es decisivo para el retail tecnológico. En esos nueve días se genera el 40% del total de ventas navideñas, y solo el 24 de diciembre representa el 7,2% de todo el mes, convirtiéndose en la jornada de mayor facturación para el sector tech.

La concentración es aún más marcada si se observa el cierre de la campaña. El 20% del total mensual se vende únicamente en los últimos tres días antes de Navidad (22, 23 y 24 de diciembre), mientras que apenas cinco días del mes concentran cerca del 30% de las ventas totales. Este comportamiento obliga a los retailers a triplicar su capacidad operativa, reforzando logística, stock y canales de atención en fechas críticas.

Desde pcFactory explican que esta presión logística no es opcional. “El cliente que compra el 23 o el 24 de diciembre necesita llevarse o recibir su producto de inmediato. En el retail tecnológico navideño, la velocidad logística es tan importante como el precio”, señaló Almudena Gamón, gerente de marketing de la cadena. En ese contexto, modelos como el retiro en tienda en un minuto y el delivery en 24 horas se han vuelto determinantes para sostener el crecimiento de ventas en los días de mayor congestión comercial.

Este patrón de compra responde a un consumidor limeño que posterga la decisión hasta el último momento, especialmente cuando se trata de regalos para terceros, con menor sensibilidad al precio y una clara prioridad por la disponibilidad inmediata del producto.

Tres olas de consumo en 2025: retiro AFP, Navidad y autocompra post-Navidad

Navidad 2025 en Lima: agenda
Navidad 2025 en Lima: agenda navideña con espectáculos, ballet, musicales y tecnología para toda la familia.

Uno de los hallazgos más relevantes del Barómetro Tech es la aparición, en 2025, de un fenómeno inexistente el año anterior: un pico anticipado de consumo asociado al retiro libre de fondos AFP, iniciado el 4 de diciembre. De acuerdo con el estudio, los días 13 y 14 de diciembre concentraron el 20,75% de las ventas de toda la primera quincena, marcando una primera ola de compras tecnológicas adelantadas.

Este comportamiento sugiere que una parte importante de los consumidores utilizó los fondos retirados para adelantar adquisiciones, especialmente en categorías de mayor valor. Así, la campaña navideña de 2025 queda dividida en tres grandes momentos de consumo, cada uno con motivaciones distintas.

El primero corresponde a la primera quincena de diciembre (1 al 15), que representa el 37% de las ventas, impulsado por compras anticipadas y el impacto directo del retiro AFP. El segundo, el más intenso, es el período navideño clásico (16 al 24 de diciembre), que concentra el 40%, marcado por compras de último minuto y alta urgencia. Finalmente, el 23% restante se registra después de Navidad (25 al 31 de diciembre), cuando entra en juego la gratificación y se impone la autocompra.

En esta última etapa, el comportamiento del consumidor cambia. Mientras que antes de Navidad se compra principalmente para regalar y con poco tiempo para comparar, después del 25 de diciembre el comprador evalúa más, compara especificaciones y busca mayor valor por su dinero, priorizando productos para uso personal.

El estudio también revela cambios en las preferencias tecnológicas. Durante diciembre de 2024, el Top 5 de productos más vendidos estuvo liderado por laptops gamer, laptops tradicionales, PlayStation, Nintendo y monitores. En 2025, con base en las primeras dos semanas de diciembre, los smartphones ganaron protagonismo, desplazando parcialmente a las consolas. El ranking preliminar incluye laptops gamer, laptops tradicionales, smartphones de diversas marcas, smartphones Apple y Nintendo, aunque se espera un repunte de consolas en la semana más intensa de la campaña.

Temas Relacionados

Navidad 2025NavidadNochebuenaTecnologíaComprasLima Metropolitanaperu-noticias

Más Noticias

Estos distritos de Lima Metropolitana podrían agravar la contaminación del aire por el uso de pirotécnicos en Navidad

La experiencia del 2024 refuerza la preocupación: distritos de Lima norte y este registraron picos de contaminación durante la madrugada del 25 de diciembre del año pasado

Estos distritos de Lima Metropolitana

Nuevas especies descubiertas en 2025 revelan la enorme biodiversidad oculta en áreas protegidas del Perú

Los hallazgos se registraron en espacios como Machu Picchu, Manu, Alto Purús y Río Abiseo, donde especialistas documentaron especies inéditas de flora y fauna con apoyo de comunidades locales

Nuevas especies descubiertas en 2025

Javier Rabanal asume con ilusión el reto de dirigir a Universitario: “Tengo claro que es el lugar para continuar mi carrera”

El entrenador español, de 46 años, compareció por primera vez como estratega de la ‘U’. Aseguró, con un tono conciliador, que no llega para revolucionar, sino para complementar el camino del éxito

Javier Rabanal asume con ilusión

Día Mundial de las Natillas: el postre ancestral que cruzó continentes y encontró en la mesa navideña un lugar de memoria

Cada 24 de noviembre se celebra el Día Mundial de las Natillas, un postre de origen antiguo que atravesó siglos y fronteras hasta convertirse en símbolo de reunión familiar, tradición festiva y herencia culinaria compartida

Día Mundial de las Natillas:

Delia Espinoza presenta demanda de amparo contra el Congreso por inhabilitación por 10 años y denuncia vulneración del debido proceso

El recurso presentado ante la Sala Constitucional de Lima traslada el enfrentamiento entre fiscales y legisladores al ámbito judicial

Delia Espinoza presenta demanda de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza presenta demanda de

Delia Espinoza presenta demanda de amparo contra el Congreso por inhabilitación por 10 años y denuncia vulneración del debido proceso

José Jerí anuncia plan para combatir la delincuencia: “Esta guerra no la voy a perder, pero tampoco ganar”

JNE descarta el voto digital para las Elecciones 2026 y aclara a la ONPE: “No podemos arriesgarnos”

ONU alerta retroceso en derechos humanos por ley del Congreso que elimina el enfoque de género en Perú

Defensor del Pueblo respalda a Dina Boluarte tras informe del Congreso que rechaza pensión vitalicia

ENTRETENIMIENTO

Magaly Solier regresa al cine:

Magaly Solier regresa al cine: protagoniza un filme hablado íntegramente en quechua tras su reciente crisis personal

Jazmín Pinedo responde sobre los rumores de América Hoy: ¿será la nueva reina de las mañanas en 2026?

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Perú hoy

Moca se indigna: su muñeco de Año Nuevo es el más barato y las redes explotan con memes y bromas

Hija de Melissa Klug llora por bloqueo de cuenta de TikTok de su emprendimiento: “Me da cólera”

DEPORTES

Javier Rabanal asume con ilusión

Javier Rabanal asume con ilusión el reto de dirigir a Universitario: “Tengo claro que es el lugar para continuar mi carrera”

Jorge Fossati, incómodo con la situación contractual con Universitario: “Las deudas no terminan de arreglarse”

Facundo Callejo niega cualquier contacto con clubes grandes de la Liga 1 y del extranjero: “Todo es suposición, estoy en Cusco FC”

Carlos Galván le respondió a Jorge Fossati por el supuesto interés de Costa Rica: “Si se te cayó, no es mi culpa”

Sporting Cristal sorprendió con fichaje de lateral derecho Juan Cruz González: ¿Luis Advíncula quedó descartado?