Compras de último minuto dominan la Navidad en Lima: el 40% de las ventas tecnológicas se dispara en solo nueve días

El comportamiento del consumidor tecnológico en Lima durante la campaña navideña vuelve a dejar cifras que llaman la atención del sector retail. A pocos días de Nochebuena 2025, la demanda se acelera de forma drástica, concentrando una parte decisiva de las compras en un lapso muy corto y obligando a las tiendas a responder con logística exprés, mayor personal y canales de retiro inmediato. Esta dinámica, lejos de suavizarse, se ha intensificado en el último año.

Así lo evidencia el Barómetro Tech Navideño 2024-2025, un estudio elaborado por pcFactory a partir de transacciones reales en Lima Metropolitana, que confirma un patrón de urgencia extrema en las compras de tecnología. Según el análisis, el 40% de las ventas navideñas se concentra en apenas nueve días previos a Navidad, con picos diarios que redefinen la forma en que se planifican inventarios, despachos y atención al cliente en uno de los meses más competitivos del año.

Urgencia extrema: el 24 de diciembre concentra el mayor pico de ventas tecnológicas

Los datos del estudio muestran que el período comprendido entre el 16 y el 24 de diciembre es decisivo para el retail tecnológico. En esos nueve días se genera el 40% del total de ventas navideñas, y solo el 24 de diciembre representa el 7,2% de todo el mes, convirtiéndose en la jornada de mayor facturación para el sector tech.

La concentración es aún más marcada si se observa el cierre de la campaña. El 20% del total mensual se vende únicamente en los últimos tres días antes de Navidad (22, 23 y 24 de diciembre), mientras que apenas cinco días del mes concentran cerca del 30% de las ventas totales. Este comportamiento obliga a los retailers a triplicar su capacidad operativa, reforzando logística, stock y canales de atención en fechas críticas.

Desde pcFactory explican que esta presión logística no es opcional. “El cliente que compra el 23 o el 24 de diciembre necesita llevarse o recibir su producto de inmediato. En el retail tecnológico navideño, la velocidad logística es tan importante como el precio”, señaló Almudena Gamón, gerente de marketing de la cadena. En ese contexto, modelos como el retiro en tienda en un minuto y el delivery en 24 horas se han vuelto determinantes para sostener el crecimiento de ventas en los días de mayor congestión comercial.

Este patrón de compra responde a un consumidor limeño que posterga la decisión hasta el último momento, especialmente cuando se trata de regalos para terceros, con menor sensibilidad al precio y una clara prioridad por la disponibilidad inmediata del producto.

Tres olas de consumo en 2025: retiro AFP, Navidad y autocompra post-Navidad

Uno de los hallazgos más relevantes del Barómetro Tech es la aparición, en 2025, de un fenómeno inexistente el año anterior: un pico anticipado de consumo asociado al retiro libre de fondos AFP, iniciado el 4 de diciembre. De acuerdo con el estudio, los días 13 y 14 de diciembre concentraron el 20,75% de las ventas de toda la primera quincena, marcando una primera ola de compras tecnológicas adelantadas.

Este comportamiento sugiere que una parte importante de los consumidores utilizó los fondos retirados para adelantar adquisiciones, especialmente en categorías de mayor valor. Así, la campaña navideña de 2025 queda dividida en tres grandes momentos de consumo, cada uno con motivaciones distintas.

El primero corresponde a la primera quincena de diciembre (1 al 15), que representa el 37% de las ventas, impulsado por compras anticipadas y el impacto directo del retiro AFP. El segundo, el más intenso, es el período navideño clásico (16 al 24 de diciembre), que concentra el 40%, marcado por compras de último minuto y alta urgencia. Finalmente, el 23% restante se registra después de Navidad (25 al 31 de diciembre), cuando entra en juego la gratificación y se impone la autocompra.

En esta última etapa, el comportamiento del consumidor cambia. Mientras que antes de Navidad se compra principalmente para regalar y con poco tiempo para comparar, después del 25 de diciembre el comprador evalúa más, compara especificaciones y busca mayor valor por su dinero, priorizando productos para uso personal.

El estudio también revela cambios en las preferencias tecnológicas. Durante diciembre de 2024, el Top 5 de productos más vendidos estuvo liderado por laptops gamer, laptops tradicionales, PlayStation, Nintendo y monitores. En 2025, con base en las primeras dos semanas de diciembre, los smartphones ganaron protagonismo, desplazando parcialmente a las consolas. El ranking preliminar incluye laptops gamer, laptops tradicionales, smartphones de diversas marcas, smartphones Apple y Nintendo, aunque se espera un repunte de consolas en la semana más intensa de la campaña.