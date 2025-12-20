Magaly califica el programa de la Chola Chabuca como “la bonita lavandería que es”, por polémica entrevista a Cueva y Franco

La próxima emisión de la entrevista a Christian Cueva y Pamela Franco en el programa de la Chola Chabuca ha generado una ola de críticas y expectativas dentro del mundo del espectáculo. El avance del especial, que se transmitirá este sábado 20 de diciembre, mostró a la pareja en un tono distendido y dispuesto a abordar temas personales.

Frente a ello, Magaly Medina arremetió en su espacio televisivo contra el formato y los protagonistas. La periodista calificó el programa como “la bonita lavandería que es”. Durante la última edición de Magaly TV: La Firme, Medina sostuvo que el espacio conducido por Chola Chabuca funciona como una plataforma para limpiar la imagen de figuras envueltas en polémicas.

“Esa sí es una lavandería, porque ella los llevan, los pasan por desinfectante, los blanquean y los presentan ahí. O sea, en ese sentido, lavandería, el sentido de que siempre quiere lavarle la cara a todos los que se presentan. No interesa lo que hayan hecho, no interesa. Para ella (la Chola Chabuca) no existe un juzgamiento moral de sus invitados. No, ella, hasta el peor, hasta el más infiel, ella a todos nos lo vende como angelitos”, afirmó Magaly Medina en su programa.

La periodista también cuestionó la estrategia mediática de Cueva y Franco, señalando que la aparición conjunta en televisión responde a una táctica de victimización pública. “Por enésima vez salen ahora a promocionar su show y además a volver a hablar y a victimizarse, porque Cueva con una mano hace una cosa y con la otra la borra”, indicó Medina en la misma emisión. La conductora remarcó la contradicción entre el discurso televisivo del futbolista y las acciones legales que mantiene fuera de cámaras.

“Lo que hace ahora es hacerle una demanda por causal, irse a un divorcio por causal larguísimo contra Pamela López, seguir lamentándose que no ve a sus hijos cuando no busca ningún otro tipo de arreglo que pueda ser más rápido, más práctico, porque cuando uno quiere cambiar las cosas, cuando uno se dice buen padre, buen ser humano, uno hace las cosas de manera recta”, sentenció Medina.

El proceso de divorcio entre Christian Cueva y Pamela López se formalizó el 17 de diciembre de 2025 ante el Vigésimo Juzgado de Familia de Lima, con un expediente de 114 folios. El propio futbolista anunció el inicio del trámite a través de sus redes sociales, publicando una imagen del documento judicial. Medina analizó la naturaleza del proceso y advirtió sobre su extensión.

“El divorcio por causal en el Perú es uno de los más largos que hay, es interminable. Las parejas se sacan todas sus miserias y, en ese transcurso, los hijos de esas familias siguen sufriendo, y muchos psicólogos tendrán que lidiar con ello más adelante”, afirmó la conductora en su programa. Medina sugirió que una conciliación notarial o municipal habría sido una vía más rápida y menos desgastante para ambas partes.

El avance de la entrevista en Esta Noche mostró a Cueva y Franco en una faceta relajada, bailando y compartiendo confidencias en el set. El futbolista se refirió abiertamente al dolor que le provoca la distancia con sus hijos: “Lo más duro que ha sido es no ver a mis hijos durante mucho tiempo. Yo asumo mis actos, yo no soy perfecto”, declaró Cueva en el adelanto.

Además, el jugador sorprendió al autodenominarse el “Marc Anthony de la cumbia” durante la presentación de una nueva canción junto a Pamela Franco, en un intento por mostrar una faceta artística y dejar atrás los rumores sobre su vida personal. La presencia de la pareja en el cierre de temporada del programa generó reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron la movida como una “sorpresa efectiva para elevar la audiencia”, mientras otros anticiparon críticas por la falta de confrontación en la conversación.

Ric La Torre, tiktoker, opinó sobre la dinámica habitual del programa: “A Chabuca la suelen cuestionar después de cada entrevista, sobre todo por la manera en que lleva la conversación. Ahora, con la presencia de Pamela y Christian, se elevarán las expectativas y también las críticas posteriores”, declaró.