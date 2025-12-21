Perú

Janet Barboza arremete contra Magaly Medina y expone su rating: “¿A quién le importa tu opinión con solo 4 puntos?”

La conductora de ‘América Hoy’ respondió a las críticas de Medina exhibiendo el bajo rating de su programa y defendió su rol en América TV.

Janet Barboza le responde a Magaly Medina: “A quien le importa tu opinión con solo 4 puntos”. TikTok.

El final de año en la televisión peruana se ha teñido de controversia, y esta vez son Janet Barboza y Magaly Medina las protagonistas de un cruce de declaraciones que ha tenido gran eco en redes sociales.

Todo inició con el polémico adiós de Ethel Pozo de América Hoy el pasado viernes 19 de diciembre. Hecho que disparó rumores, sospechas y especulaciones tanto dentro como fuera de la pantalla.

En su programa ‘Magaly TV la Firme’, Magaly Medina no dudó en poner en duda la amistad entre Ethel Pozo, Janet Barboza y Gisela Valcárcel. Medina sugirió que Barboza habría evidenciado un particular alivio ante la salida de Pozo, inscribiendo la situación en viejas rivalidades y acusaciones de ambiciones personales.

“No puede disimular la cara con la que la mira así: ‘Pobrecita, no te contrataron a ti en América. Ay, yo me quedo. Ay, a mí me va a contratar’, ¿no? Porque ella estará así, sobándose las manos, diciendo: ‘Ahora ya no va a haber Ethel, la hija de la jefa que me ensombrezca. Ahora seré yo la protagonista’. Porque toda la vida ha sido una angurrienta”, lanzó Medina en uno de los pasajes más comentados de su espacio.

La llamada “Urraca” también puso en tela de juicio la reputación de la amistad que las conductoras construyeron en los sets televisivos y en redes sociales:

¿Dónde quedará ahora esa amistad de la que hablaban, esa familia que se había formado en los sets de televisión? La Gisela las invitaba a su casa de playa. Esta la invitó a su boda. A la boda se invita a los amigos. ¿Dónde quedan esos posts que se dedicaban? ‘Hemos hecho una amistad fuera de las cámaras para que vean lo que es la amistad en televisión’. De esas amistades uno no puede creer ni puede confiarse”, sentenció la conductora.

Magaly Medina analiza la reacción de Janet Barboza ante la salida de Ethel Pozo de América Televisión y asegura que la 'retoquitos' está feliz de ya no tener la sombra de la 'hija de la jefa'. Video: Magaly TV La Firme

Janet Barboza responde a Magaly Medina

La reacción de Janet Barboza no tardó en llegar. Usando sus redes sociales, la popular “Retoquitos” decidió contraatacar con un argumento que no dejó indiferente a nadie: el rating.

Barboza compartió el que habría sido el bajo registro de Magaly TV la Firme el miércoles 17 de diciembre y acompañó la imagen con una frase directa:

“¿A quién le puede interesar tu opinión con solo 4 puntos en el horario más estelar?”, escribió Barboza, apuntando a la audiencia registrada por el programa de su colega.

El mensaje no solo fue interpretado como una defensa ante las insinuaciones de Medina, sino como una estrategia para virar la conversación hacia el rendimiento televisivo, un territorio donde la competencia y la rivalidad se hacen palpables semana a semana.

Janet Barboza arremete contra Magaly
Janet Barboza arremete contra Magaly Medina y expone su rating. IG

América Hoy: ¿nueva etapa, mismo equipo?

Detrás del fuego cruzado mediático, el público se pregunta sobre el futuro de América Hoy. Con la partida de Ethel Pozo, la conducción recaerá en 2026 sobre Janet Barboza y Edson Dávila, bajo una nueva productora, mientras Pozo prepara su llegada a Panamericana TV.

Este cambio de roles ha coincidido con la tensión en pantalla y el debate sobre el verdadero espíritu del programa. Mientras algunos especulan sobre posibles alianzas y fisuras internas, la versión oficial de los protagonistas es que se trató de una despedida cordial y que la amistad persiste, aunque la dinámica será otra.

Ethel Pozo se despide de
Ethel Pozo se despide de América Hoy y se quiebra. Captura de TV - América TV

Rivalidad histórica: Magaly Medina y Janet Barboza

La tensión entre Janet Barboza y Magaly Medina no es nueva. A lo largo de los años, ambas han protagonizado idas y vueltas en el espacio mediático, luchando no solo por la preferencia de la audiencia, sino por la narrativa sobre el éxito y la autenticidad de las conductoras de la farándula peruana.

Esta reciente polémica no hizo más que reavivar un antagonismo en el que se mezclan amistades, estrategias televisivas y el afán de protagonismo en un bloque horario cada vez más disputado.

