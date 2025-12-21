Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó la segunda temporada de Yo Soy: así reaccionaron las redes ante el triunfo

Entre la algarabía del público y la expectativa del jurado, se revela al triunfador de la Gran Final de Yo Soy. El imitador de Michael Jackson se corona campeón en una celebración llena de confeti y emoción.

Villanueva lució en el escenario con números como “Thriller” y “Billie Jean”, convirtiéndose en la favorita tras una serie de actuaciones que sorprendieron desde el proceso de casting. La artista obtuvo el premio mayor de 20 mil soles, además del trofeo que reconoce al mejor imitador de la temporada.

El resultado desató una avalancha de comentarios en redes sociales. Usuarios celebraron el triunfo de Villanueva con mensajes como: “Super merecido el Michael Jackson de Yo Soy” y frases como “Qué buena final de Yo Soy. Green Day, Alejandra Guzmán y Michael Jackson. Fueron espectaculares y merece la campeona MJ”.

El impacto del show traspasó fronteras y se reflejó en frases como: “Soy mexicana, pero ando viendo Yo Soy porque ganó la imitadora de Michael Jackson y me encanta, lo hace estupendo. Merecidísimo que haya ganado”.

Las opiniones en línea reiteraron el mérito de Gabriela Villanueva. Algunos comentarios señalaban: “Gabriela ganó, es el primer lugar, ¡felicidades a Michael Jackson!”. Otros destacaron su destreza para recrear la energía y los movimientos asociados al ícono musical mundial, afirmando: “Qué sensacional la imitadora de Michael Jackson en Yo Soy, su cuerpo reencarnó”.

Desde el inicio de la competencia, Villanueva captó la atención por su parecido vocal y físico con el denominado ‘Rey del Pop’. Su desempeño durante el certamen contribuyó al entusiasmo y al apoyo masivo de los seguidores en redes sociales.

La victoria de Gabriela Villanueva añade un nuevo episodio a la lista de ganadores de Yo Soy y motiva a futuros participantes del formato musical.

Sus primeras palabras tras el triunfo

Tras consagrarse ganadora de la segunda temporada de “Yo Soy”, Gabriela Villanueva compartió emociones y reflexiones sobre su recorrido en el programa. Visiblemente emocionada, la imitadora de Michael Jackson declaró: “Me siento emocionada, tengo muchas ganas de llorar. Aún no lo asimilo y estoy muy feliz porque sé que ha sido fruto de mucho esfuerzo, mucho trabajo”.

Villanueva relató lo que significó para ella el proceso en el concurso, resaltando el aprendizaje y las experiencias obtenidas: “Me llevo conocimiento, amigos, mucho apoyo, una enseñanza de vida para siempre. Voy a aventarme a esos miedos para lograr grandes cosas”. Expresó el impacto personal que tuvo atravesar cada etapa de la competencia.

Su mensaje se extendió al público y quienes votaron por su talento. “Gracias por oír mi voz, no quién soy, ni nada de eso. Simplemente, ver el talento y el arte que aporto al programa, al mundo, al Perú”, manifestó Villanueva.

Así, remarcó el reconocimiento recibido, centrando su gratitud en el respaldo por su trabajo artístico antes que por su historia personal.

La ganadora dedicó especialmente su triunfo a sus familiares, destacando el apoyo de quienes la acompañaron desde el inicio. “Se lo dedico a mis tíos, a mi tío Chumpi y a mi tía Laura, que han hecho lo posible para que yo llegue hasta este punto, a mis padres, a mi hermano. Gracias por creer en mí, por apoyarme”, confesó.

Villanueva recordó el esfuerzo realizado para llegar hasta la final. “Yo vengo desde muy lejos a ver si lo lograba y lo logré y ha sido gracias a su aliento y a su motivación”, compartió. Con estas palabras, Gabriela Villanueva retrató la intensidad de su experiencia y la trascendencia personal y familiar que para ella tuvo el triunfo.