Michael Jackson de ‘Yo soy’: De mesera y cocinera a imitadora del ‘Rey del Pop’ en reality de canto

Gabriela Villanueva, la joven imitadora que ha revolucionado ‘Yo Soy’, se ha ganado un lugar especial entre el público gracias a una mezcla impecable de baile, actuación, precisión rítmica y una caracterización que rinde homenaje al legado del ‘Rey del Pop’. Su talento ha sorprendido no solo por su entrega escénica, sino por la historia de esfuerzo detrás de la artista que hoy deslumbra en televisión nacional.

A sus 21 años, esta joven que creció en Ilo jamás imaginó que pasaría de servir mesas y cocinar para sobrevivir, a convertirse en una de las imitadoras más destacadas de la temporada.

De Ilo a los grandes escenarios: la historia desconocida de Gabriela

Gabriela Villanueva no teme contar de dónde viene. Su biografía está marcada por el sacrificio y la búsqueda constante de su lugar en la música.

“Hola, soy Gabriela Villanueva, tengo 21 años y esto es un poco de mi historia. Yo vivía en Ilo y trabajaba como mesera y como cocinera. Todo esto para solventar un sueño que me ha acompañado toda mi vida: estar en contacto con la música”, narró emocionada.

Desde niña sintió la presencia de Michael Jackson como parte de su identidad artística. No solo veía obsesivamente sus videos: lo imitaba, lo estudiaba y lo admiraba como si fuese un familiar cercano.

“Cuando estaba pequeña, mis padres me mostraban sus videos, me compraban la ropa, los discos... Llegué a entrar en una academia de música, pero no me fue tan bien. Luego decidí probarme en el casting, y pasé. Jamás imaginé todo esto”.

¿Qué representa Michael Jackson para ella?

Para Gabriela, replicar a Michael Jackson no es un acto técnico: es una misión personal.

“Michael Jackson, para mí, es perfección, disciplina, arte, amor, cultura, música. Él es la música hecha persona”, afirmó.

Su objetivo en ‘Yo Soy’ es claro: permitir que quienes nunca pudieron ver al ‘Rey del Pop’ en vivo sientan un pedazo de su magia, aunque sea por unos minutos.

“Quiero llevarle al público esa sensación de estar viendo a Michael en escena. Sé que muchas personas han esperado este momento. Yo estoy lista para dárselos”.

El casting de ‘Yo Soy’ en Arequipa

Su audición en Arequipa terminó por confirmar que su destino estaba ligado a los escenarios.

“Creo que todo empezó cuando tenía consciencia. Justo había muerto Michael y fue por mi papá, que consumía toda su música. Soy muy buena bailando y canto desde pequeña. Y tengo un buen inglés, eso ayuda mucho”.

Además de su preparación musical, Gabriela reveló un detalle desconocido: sus inicios se dieron en el mundo drag, donde aprendió a dominar el escenario.

“Me inicié en el mundo drag, desde playback y lip sync”.

Hoy, combina sus presentaciones en discotecas con clases de canto y composición musical, mientras se prepara para ingresar a una escuela profesional.

Sus impactantes galas: “Thriller” y “Billie Jean”

La gala del viernes 28 de noviembre quedará grabada como uno de los momentos más impactantes de la temporada. Gabriela se adueñó del escenario con una versión de “Thriller” que desató aplausos, gritos y ovaciones de pie.

Con el vestuario idéntico al icónico videoclip, coreografías exactas y movimientos ejecutados con precisión quirúrgica, la joven peruana ofreció una performance que pocos se atreven a intentar en televisión abierta.

“Con un impecable vestuario, Gabriela cautivó al público con su habilidad para bailar y cantar”, destacaron los conductores. Su “Thriller” no solo sorprendió por la perfección visual, sino por la energía emocional que transmitió.

El sábado 22 de noviembre, Gabriela Villanueva marcó un hito en ‘Yo Soy’: se convirtió en la primera mujer en asumir el enorme reto de imitar a Michael Jackson dentro del formato.

Su debut con “Billie Jean” desató emociones inesperadas tanto en el público como en el jurado. Desde los primeros pasos del clásico moonwalk, quedó claro que no era una imitadora más: era un fenómeno emergente.

La reacción de Eva Ayllón: lágrimas en pleno programa

La emoción llegó a su punto más alto con la reacción de Eva Ayllón, quien no pudo contener el llanto al finalizar la presentación.

“Gabriela, estoy muy conmovida. Yo amo a Michael. Lo lloré más de un mes, lo lloré más que cuando me divorcié”, confesó la jurado visiblemente afectada.

Eva reconoció el esfuerzo, la disciplina y la fidelidad con la que la joven replicó los movimientos, la vibra y la esencia del ídolo musical.

“Me has revivido ese momento. Nadie lo ha logrado como tú. Muchísimas gracias por ese esfuerzo”.

Gabriela, sorprendida por la reacción, solo atinó a agradecer. “Es una situación inesperada… es un honor que Eva haya presenciado un show mío así”.

