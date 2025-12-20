Gran final de ‘Yo Soy’ 2025: Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán son los imitadores que lucharán por ser el mejor de la temporada

La segunda temporada de Yo Soy 2025 llega a su gran final con tres imitadores que competirán por el título y 20 mil soles, en una gala en vivo donde el público tendrá la última palabra.

El regreso de ‘Yo Soy’ en 2025, tras una pausa de tres años, marcó un hito en la televisión peruana y reactivó la competencia de imitadores más seguida del país. La segunda temporada, iniciada en octubre por Latina, llegó a su clímax con la selección de los tres finalistas que disputarán el título este sábado 20 desde las 9:00 p.m. Ellos son: Michael Jackson, Alejandra Guzmán y Green Day. Cada uno de ellos atravesó un proceso de selección riguroso, desafíos en vivo y momentos de alta tensión, consolidando su lugar en la gran final.

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson: historia de superación y formación en el mundo drag

La historia de Gabriela Villanueva, quien asumió el reto de encarnar a Michael Jackson, estuvo marcada por la superación personal y la búsqueda de identidad artística. “Siempre hay un dilema al imitar a un hombre siendo mujer, eso me afectó y me hizo evitar reconectarme artísticamente con Michael”, confesó Villanueva a Latina. Su conexión con el Rey del Pop se remonta a la infancia, cuando lo descubrió a los cinco años y comenzó a estudiarlo como parte de su formación. “Michael Jackson para mí es perfección, es disciplina, es arte, es amor, es cultura, es música. Él es la música hecha persona”, declaró la artista.

Gabriela Villanueva es la imitadora de Michael Jackson.

Villanueva relató que su camino no fue sencillo: “Cuando estaba pequeña, mis padres me mostraban sus videos, me compraban la ropa, los discos... Llegué a entrar en una academia de música, pero no me fue tan bien. Luego decidí probarme en el casting, y pasé. Jamás imaginé todo esto”.

Su debut en el programa, con una interpretación de “Billie Jean”, provocó una reacción inmediata del jurado y el público. “No hemos visto una audición de Michael Jackson así”, afirmó Jely Reátegui en una de sus presentación.

La artista, originaria de Ilo y con 21 años, también compartió detalles de su formación en el mundo drag, donde aprendió a dominar el escenario y perfeccionar su caracterización. “Me inicié en el mundo drag, desde playback y lip sync”, explicó. En la semana final, Villanueva enfrentó el desafío de cantar junto a la imitadora de Amy Winehouse, logrando una actuación elogiada por la narrativa y la interpretación vocal. Al conocer su pase a la final, la imitadora se sinceró: “Llevo mucho tiempo lejos de mi familia, escucharlos ha sido recordar todo mi recorrido”.

La banda tributo a Green Day sorprendió con su crecimiento técnico y escénico

El trío de Green Day, conformado por Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos, se consolidó como una de las propuestas más sólidas y arriesgadas de la temporada. Su primera aparición, interpretando “Basket Case”, recibió el visto bueno del jurado. “Las cosas que ocurren en el escenario, y relacionadas con la gestualidad de Billie Joe, tiene que ver con el entendimiento de sus canciones, y muchas de ellas tienen historia, como la muerte de su padre...”, señaló Morán.

El trío de Green Day, formado por Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos.

Los imitadores compartieron que su proyecto nació de la pasión por la música y la admiración por la banda original. “La banda fue creada por Eduardo en 2009, pero se desintegró en 2018. En 2021 lo conocí y, como cantaba en los micros, me invitó a ser el vocalista. En 2024, conocimos a Bruno Ramos”, relató Iturrizaga. El grupo también vivió momentos únicos fuera del escenario, como el encuentro con Mike Dirnt, bajista de Green Day. “Mike se portó como un amigo”, recordaron.

Durante la competencia, el trío demostró crecimiento técnico y escénico. Su presentación del 15 de diciembre fue calificada como una de las más audaces de la temporada. Carlos Alcántara, jurado del programa, no ocultó su entusiasmo: “Excelente trabajo de los tres. Y los tres, el baterista está haciendo lo suyo atrás, el bajo. Estos tres tocan como mier**”, afirmó Alcántara.

En la semana final, los imitadores de Green Day compartieron escenario con Jim Morrison, logrando una actuación que el jurado calificó como “icónica” y que unió generaciones de rock. De cara a la gran final, el grupo expresó su ambición: “Vamos a hacer que esta banda crezca y se vuelva un éxito internacional”, aseguraron.

Melissa Ángeles, imitadora de Alejandra Guzmán, se ganó un lugar en la gran final

Melissa Ángeles, la voz detrás de Alejandra Guzmán, enfrentó una competencia interna desde el inicio, superando a otras dos imitadoras en un versus decisivo. Su interpretación de “Eternamente Bella” se convirtió en uno de los momentos más comentados de la competencia, asegurando su pase a una de las siguientes rondas. El jurado valoró su actitud, seguridad y la potencia de su voz. “Estuviste increíble”, elogió Daniela Darcourt, mientras Jely Reátegui le recomendó buscar mayor naturalidad en los movimientos, en un primer momento.

Melissa Ángeles es la imitadora de Alejandra Guzmán.

A lo largo de la temporada, Ángeles consolidó su lugar entre los favoritos con presentaciones que integraron baile, canto y una caracterización sólida. “Había hecho todo lo que le faltaba a la mayoría”, reconoció Carlos Alcántara en una de las galas. Eva Ayllón le recordó la importancia de seguir perfeccionando la técnica vocal y el manejo del micrófono.

En la semana final, Melissa protagonizó una actuación junto a Juan Gabriel que desató la ovación del público y el jurado. “Encarnaste sensualidad, energía, fuerza (…) botaste la vergüenza y salió un monstruo sobre el escenario”, celebró el jurado en la transmisión en vivo. A un día de la gran final, la imitadora reveló el costo personal de su participación: “El sacrificio más fuerte ha sido separarme de mis hijos”, confesó en la penúltima noche.

La gran final de ‘Yo Soy’ 2025 promete una definición reñida entre tres propuestas que han transformado el escenario con talento, disciplina y una conexión directa con el público.