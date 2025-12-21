Fin de año con restricciones: prohíben alcohol, campamentos y pirotecnia en playas de este distrito del sur de Lima

Las autoridades municipales, junto con diversas fuerzas de seguridad, refuerzan la fiscalización para preservar el orden en la temporada alta. | 24 horas

La Municipalidad Distrital de La Punta anunció medidas estrictas que incluyen la prohibición del consumo de alcohol, campamentos y uso de pirotecnia en sus playas durante las celebraciones de fin de año y el verano 2026. El objetivo es preservar la seguridad, tranquilidad y bienestar de tanto vecinos como visitantes en este concurrido distrito del sur del Callao ante el incremento de asistentes en la temporada alta.

Con una superficie que no llega al kilómetro cuadrado y una población local de aproximadamente tres mil habitantes, La Punta se transforma cada fin de año y durante los meses de verano en un destino muy solicitado por familias, deportistas y turistas que buscan disfrutar de sus vistas al mar y playas emblemáticas. Sin embargo, el afán de mantener el orden y evitar incidentes llevó a la autoridad municipal a sumar restricciones y reforzar la coordinación entre entidades para garantizar un ambiente controlado.

Prohibiciones en las playas del distrito

En cumplimiento de la normativa municipal vigente, acampar está absolutamente vetado en las playas del distrito. El municipio ha recalcado que no se tolerarán carpas, ni instaladas para pasar la noche ni de tipo temporal, ya que esta práctica incrementa la posibilidad de disturbios, desorden y daños a la limpieza de los espacios públicos

A su vez, el consumo de bebidas alcohólicas está categóricamente prohibido, así como la ingestión en cualquier forma en el litoral del distrito. Inspectores municipales y serenos realizarán rondas constantes para detectar cualquier infracción y entregar las multas económicas correspondientes a quienes desacaten la disposición. “En nuestras playas no está permitido acampar ni consumir alcohol. Queremos proteger al vecino y mantener la buena convivencia”, señaló un vocero del municipio.

El uso de pirotecnia quedó también restringido. La medida se adoptó en consideración al bienestar de los habitantes y las mascotas, quienes sufren considerable angustia con el estruendo de los fuegos artificiales. “Buscamos resguardar la tranquilidad y el bienestar tanto de las familias como de los animales”, destacó un representante edil. Las sanciones para el uso de pirotécnicos serán inmediatas y buscan desalentar su empleo en los espacios públicos del balneario.

Coordinación para la seguridad y orden

Para alcanzar estos objetivos y enfrentar la gran afluencia de personas prevista para las celebraciones, el alcalde Ramón Garay aseguró que se han redoblado esfuerzos junto con distintas entidades: la Policía Nacional, la Policía de Turismo, Salvataje, Serenazgo sin Fronteras y Defensa Civil. El despliegue busca anticipar cualquier situación de riesgo y reducir la posibilidad de incidentes, en especial durante los picos de concurrencia registrados en años previos.

El año pasado, durante un único fin de semana, La Punta recibió hasta 20 mil visitantes, una cifra considerable si se compara con los residentes habituales y la extensión del distrito. Tanto el Malecón Pardo como la playa Cantolao, reconocida por el Ministerio del Ambiente como una de las playas saludables del país, figuran entre los puntos preferidos.

La presencia policial será notoria tanto en la costa como en los puntos de acceso y avenidas principales. Además, el personal de Serenazgo y de inspección municipal recorrerá a pie y en vehículo las zonas más frecuentadas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones.

Prevención y preparación ante emergencias

Una de las preocupaciones clave para las autoridades locales es la posibilidad de eventos naturales adversos. Según análisis de la Marina de Guerra del Perú, si se produjera un sismo de alta magnitud frente a la costa, el tiempo disponible para evacuar la península sería de solo 20 minutos antes de una potencial inundación. Por ello, se han establecido planes de emergencia específicos y rutas de evacuación debidamente identificadas.

Durante toda la temporada, el equipo de Salvataje operará con motos acuáticas y estará preparado para actuar ante cualquier rescate o situación de emergencia en el mar. También se desarrollarán simulacros y jornadas de información preventiva para orientar a los visitantes sobre cómo reaccionar ante eventuales emergencias.

Servicios y acceso con vigilancia reforzada

Las autoridades han dispuesto controles vehiculares para ordenar el ingreso y egreso de automóviles a La Punta. De este modo se busca evitar el congestionamiento en las pocas vías disponibles y permitir que, en caso de crisis, las rutas de evacuación se mantengan libres y accesibles.

El monitoreo se extenderá a los principales espacios públicos y playas concurridas con el fin de mantener la limpieza y el respeto a las normas. Se espera que las prohibiciones contribuyan a un entorno amigable tanto para los residentes como para quienes llegan a disfrutar del verano.

Finalmente, el municipio recalcó la importancia de la responsabilidad individual de cada visitante. “Confiamos en que el cumplimiento de estas normas permitirá que todos disfruten de un verano seguro y en paz”, indicaron funcionarios locales. Malecón Pardo y Cantolao seguirán bajo supervisión permanente durante la temporada alta y las fiestas de año nuevo, como parte del compromiso municipal de asegurar el orden y bienestar de la comunidad.