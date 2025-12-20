Perú

Michelle Alexander y su hermano Julián aseguran que seguirán trabajando juntos: “Déjense de inventar tonterías”

La reconocida productora y su hermano aclaran en público que, más allá de nuevos proyectos y cambios en la industria, su vínculo profesional y familiar permanece intacto.

Michelle Alexander aparece junto a su hermano Julián y aseguran que seguirán trabajando juntos. IG: Del Barrio.

Michelle Alexander y su hermano Julián Alexander optaron por dar la cara públicamente para terminar con las especulaciones sobre una posible ruptura profesional.

Lejos de cualquier distanciamiento, ambos reafirmaron su compromiso de seguir colaborando y creciendo juntos, dentro y fuera de la productora Del Barrio Producciones.

Julián Alexander desmiente rumores de renuncia

Mediante las redes sociales de la productora, Michelle y Julián aparecieron en un video y enfrentaron directamente los rumores de que el esposo de Ethel Pozo ha renunciado a Del Barrio:

Con una sonrisa, Julián fue contundente: “Pero acá estoy. La gente se inventa para vender sus titulares. Horribles”.

Michelle reforzó la idea de continuidad y crecimiento: “Así es, acá está dirigiendo. Que tiene un superproyecto, ¿ves? Fantástico. Se lo dije: ‘Me encanta que crezca profesionalmente’. Ahora tiene su productora y me parece lindo, pero llegará el momento en que me digas: ‘Michelle, voy a hacer mi proyecto’ y yo sería feliz de la vida, eso lo sabes”.

Julián Alexander: “Del Barrio es mi familia”

Julián Alexander no ocultó su gratitud y el vínculo que mantiene con la productora en la que se formó: “Pero esta es mi familia, no solo Michelle. Yo tengo quince años en Del Barrio y acá todos son mi familia. Yo he crecido acá. Todos, desde la gente que está en la puerta hasta los técnicos, todos”.

Michelle Alexander recalcó el mensaje para disipar cualquier duda: “Así que déjense de inventar tonterías, que nosotros estamos superbién”.

Ambos coincidieron en que la televisión es dinámica y la sana convivencia profesional, incluso entre familiares con proyectos individuales, no significa alejamiento ni ruptura.

Esposo de Ethel Pozo se irá a Panamericana TV

En paralelo al crecimiento profesional de Julián, quien asume el reto de dirigir nuevas ficciones para Panamericana TV en 2026 bajo la mirada de Susana Umbert, Michelle Alexander se mostró optimista y abierta a la competencia. Su visión va más allá de la rivalidad:

“La verdad, yo no compito con nadie... yo compito conmigo misma”. Resaltó que los proyectos y canales pueden cruzarse, pero la relación familiar y el respeto profesional continúan intactos.

Michelle también se refirió a la llegada de nuevas figuras y estrategias en la televisión peruana, como el arribo de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo a Panamericana, valorando estos movimientos como una oportunidad para que el sector se enriquezca y crezca:

“Mientras más producción haya, más posibilidades hay para todos. El éxito de la industria depende de la diversidad. Les deseo lo mejor, porque el crecimiento de unos puede abrir puertas para muchos”.

Ethel Pozo muestra su respaldo a su esposo

Ethel Pozo no tardó en pronunciarse públicamente para mostrar su respaldo a su esposo Julián Alexander y a su cuñada Michelle Alexander, en medio de la reciente ola de rumores sobre cambios y nuevos proyectos en la televisión peruana.

Con un mensaje lleno de afecto y reconocimiento, Ethel comentó en redes sociales: “¡Lindos! Buenos y talentosos, los hermanos Alexander. Te queremos mucho, Michelle”. Su publicación reafirma el sólido lazo familiar y el apoyo mutuo entre los integrantes de este clan de creadores televisivos.

La llegada de Julián Alexander a Panamericana Televisión no es un hecho aislado, sino parte de un ambicioso plan de renovación en la programación nacional.

Esta estrategia involucra también el regreso de Gisela Valcárcel a la TV. Además, se suma su hija Ethel Pozo, quienes sumarán su experiencia y carisma a la nueva oferta en la parrilla del canal, marcando una nueva etapa en la competencia por las preferencias de la audiencia.

El cierre del ciclo de Gisela Valcárcel en América TV y su arribo, junto a Ethel y Julián, a Panamericana, representan un giro importante en el mapa televisivo peruano. Estos movimientos apuntan a refrescar formatos y aportar nuevas ideas y talentos, planteando desafíos interesantes para productores, conductores y todo el ecosistema de la pantalla chica.

Ante este proceso de cambio, Michelle Alexander se mostró optimista y envió un mensaje conciliador sobre el presente y futuro del sector: “Mientras más producción haya, más posibilidades hay para todos. El éxito de la industria depende de la diversidad. Les deseo lo mejor, porque el crecimiento de unos puede abrir puertas para muchos”. Su visión enfatiza la importancia de la colaboración y la competencia sana como motores para fortalecer la industria audiovisual peruana.

